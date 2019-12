Red Hot Chili Peppers: Επέστρεψε στη μπάντα ο σπουδαίος John Frusciante

Πώς μπορεί ένα καλό νέο να γίνει καλύτερο; Όταν μαθαίνεις ότι ο σπουδαίος John Frusciante επιστρέφει στο "σπίτι" του, δηλαδή στους Red Hot Chili Peppers, οι οποίοι έρχονται φέτος το καλοκαίρι στη χώρα μας στα πλαίσια του Eject Festival.

Ο Frusciante που συγκαταλέγεται στους 20 καλύτερους κιθαρίστες όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone, άφησε τους Καλιφορνέζους το 2009 και πλέον εντάσσεται και πάλι στο κλασικό και καλύτερο lineup που είχαν ποτέ.

Με ανάρτηση στα social, η μπάντα ανακοίνωσε πως αποχωρεί ο κιθαρίστας Josh Klinghoffer.

Αυτή θα είναι η τρίτη κατά σειρά παρουσία του Frusciante στο συγκρότημα. Η πρώτη του αποχώρηση έγινε το 1991 μετά το Blood Sugar Sex Magic και επέστρεψε την περίοδο 1999-2009.

Ο Klinghoffer συμμετείχε στη δημιουργία των δίσκων I’m With You του 2011 και τουThe Getaway (2016).

Το συγκρότημα μπαίνει σε νέα δημιουργική φάση και αναμένουμε με ιδιαίτερη ανυπομονησία τις νέες τους παραγωγές, όπως επίσης και την εμφάνισή τους στο EJEKT Festival 2020.

Το 2012 άλλωστε, όταν είχαν επισκεφθεί και πάλι τη χώρα μας οι Peppers, ο Frusciante ήταν απών κάνοντας σόλο (και ιδιαιτέρως αξιόλογη) καριέρα.

Οι Red Hot Chili Peppers θα είναι οι headliners του Ejekt Festival 2020, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, στo Markopoulo Park στο Μαρκόπουλο. Ο χώρος απέχει 25 λεπτά από την Αθήνα και έχει ήδη υπάρξει μέριμνα για να πραγματοποιηθούν δωρεάν δρομολόγια λεωφορείων με προορισμό τη συναυλία από τον σταθμό προαστιακού "Κορωπί" -και αντίστροφα, μετά το τέλος του φεστιβάλ.

Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από τον Νοέμβρη, τόσο σε φυσικά σημεία, όσο και ηλεκτρονικά. Στην πρώτη φάση προπώλησης, η Ζώνη Β΄ κοστίζει 58 ευρώ, η Ζώνη Α΄ 110 ευρώ και θα υπάρξει και περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων στα 180 ευρώ.

Για την ιστορία ο John Frusciante έγινε μέλος των Red Hot Chili Peppers σε ηλικία δεκαοκτώ ετών, και έκανε το ντεμπούτο του στο άλμπουμ του 1989, Mother's Milk.

Το επόμενο άλμπουμ, το Blood Sugar Sex Magik, είχε απροσδόκητη επιτυχία με τον κιθαρίστα να μην αντέχει τη δημοσιότητα που πήρε η μπάντα και να αποχωρεί. Την περίοδο εκείνη αντιμετώπισε προβλήματα εθισμού στα ναρκτωτικά, ενώ κυκλοφόρησε και τα πρώτα του προσωπικά άλμπουμ: Niandra Lades and Usually Just a T-Shirt (1994) και Smile from the Streets You Hold (1997).

Το 1998 απεξαρτήθηκε και την επόμενη χρονιά ενώθηκε πάλι με τους Red Hot Chili Peppers και κυκλοφόρησαν το ιστορικό Californication (1999). Στις 16 Δεκεμβρίου 2009, ανακοίνωσε την αποχώρηση του από τους Red Hot Chili Peppers, με σκοπό να επικεντρωθεί στην προσωπική του καριέρα.