Release Athens Festival 2019: Οι Disturbed "τάραξαν" τα νερά του Φαλήρου

Με την εντυπωσιακή και πλέον ηχηρή εμφάνιση των κορυφαίων συγκροτημάτων της "ψαγμένης" metal σκηνής έριξε αυλαία μετά από 23 ημερολογιακές ημέρες το Release Athens 2019. Η ένατη και τελευταία μέρα του φετινού φεστιβάλ ήταν μαζί με την εμφάνιση του Iggy Pop ίσως η πιο πολυσυζητημένη, αφού σήμαινε την παρθενική εμφάνιση των Disturbed στην χώρα μας καθώς και την επιστροφή -έξι χρόνια μετά των Αμερικανών Anthrax. Οι Breathe After Coma, Need και SixForNine ήταν τα τρία ελληνικά συγκροτήματα που εμφανίστηκαν όσο ο καυτός ήλιος κρατούσε τη συντριπτική πλειονότητα του κόσμου εκτός φεστιβάλ.

Το απόγευμα ωστόσο η εικόνα στην Πλατεία Νερού άλλαξε: Φίλοι της metal κάθε ηλικίας, από τους πιο hardcore 55άρηδες μέχρι και τους 18χρονους που ψάχνουν τα ακούσματα και τις επιρροές της metal κατά τη δεκαετία των ‘00s (όπως ο «Slipknot», ο «Hybrid Theory» και ο «The Sickness») γέμισαν την χώρο γύρω από τη σκηνή, για να απολαύσουν την "trash" heavy metal των Anthrax και τη Nu Metal των Disturbed.

Breath After Coma

Η συναυλιακή μέρα ξεκίνησε με τους "Breath After Coma" οι οποίοι παρά τον καυτό ήλιο κατάφεραν να αποδώσουν με σθένος το εναλλακτικό heavy rock τους και να κερδίσουν το χειροκρότημα των λίγων θαρραλέων που βρέθηκαν μπροστά από τη σκηνή.

Need

Τη σκυτάλη πήραν λίγο πριν τις 18:30 οι Need. Ξεκίνησαν τιμώντας τον φίλο τους Μάκη Τσαμκόσογλου, τον γνωστό κιμπορντίστα των "Mother of Millions", που έχασε άδικα την ζωή του μόλις στα 33 του χρόνια την περασμένη εβδομάδα, συγκινώντας το κοινό που είχε ήδη πολλαπλασιαστεί. Στη συνέχεια έπαιξαν τα κομμάτια τους και αποθεώθηκαν - αξίζει δε να σημειωθεί ότι ίσως είχαν τον πιο καθαρό και συμπαγή ήχο από όλες τις μπάντες της μέρας.

SixForNine

Λίγο μετά τις 8, και ενώ ο ήλιος άρχισε να πέφτει, στη σκηνή εμφανίστηκαν οι SixForNine. Ο ήχος τους βάρυνε την ατμόσφαιρα - δεδομένου ότι είχαν προηγηθεί και οι Need- και προετοίμασε τέλεια το έδαφος για τους Anthrax. Αφιέρωσαν το μεγαλύτερο μέρος της συναυλίας τους στην επερχόμενη δεύτερη κυκλοφορία τους με τίτλο «Parallel Universe».

Anthrax

Έξι χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στη χώρα μας, οι Anthrax ανέβηκαν και πάλι σε ελληνική σκηνή και ξεσήκωσαν τους χιλιάδες φαν που είχαν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Νερού, παρασύρωντας στουε ρυθμούς τους ακόμα και εκείνους που είχαν έρθει αποκλειστικά για τους Disturbed. Για μιάμιση ώρα έδωσαν ίσως την καλύτερη συναυλία τους στην Ελλάδα, τουλάχιστον σε επίπεδο φεστιβάλ.

Το κλείσιμο του set τους ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό, υπό τους ήχους του "War Dance", ενώ συνέπεσε χρονικά με το φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων που σήμανε την πανηγυρική λήξη των εκδηλώσεων στο γειτονικό Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος».

Setlist:

- Caught in A Mosh

- Got The Time

- Madhouse

- Be All, End All

- Breathing Lightning

- I Am The Law

- Medusa

- Now It’s Dark

- Efilnikufesin (N.F.L.)

- In The End

- A.I.R.

Encore:

- Antisocial (διασκευή Trust)

- Indians (with "Cowboys From Hell" outro)

Disturbed

Μετά την επέλαση των Anthrax, πολλοί αναρωτιόντουσαν αν οι Disturbed θα κατάφερναν να φτάσουν ή και ξεπεράσουν τον πήχη των προσδοκιών. Το σίγουρο είναι ότι το ελληνικό κοινό της Νu Μetal που είχε συγκεντρωθεί, δημιούργησε μια εξαιρετική ατμόσφαιρα, την οποία ο lead singer David Draiman, o κιθαρίστας Dan Donegan και ο μπασίστας John Moyer εκτίμησαν και ανταπέδωσαν, δίνοντας τον καλύτερό τους εαυτό και σπέρνοντας συγκίνηση.

Άνοιξαν το σετ τους με το "Are You Ready?" και συνέχισαν με τα "Prayer", "Liberate" και "The Vengeful One". Τότε ο Draiman έκανε ένα διάλειμμα και μίλησε στους θεατές για την τάση "αποβλάκωσης" που επικρατεί στη σημερινή κοινωνία και την ανάγκη να μείνουμε μακριά από αυτή καθώς και με ότι υποκινεί ρατσισμό και μίσος. Μόλις τελείωσε την ομιλία του, η συναυλία συνέχισε με τα "Stupify", "Voices" και "Land Of Confusion".

Στις πιο ξεχωριστές στιγμές ήταν όταν ο frontman των Disturbed αφιέρωσε το "A Reason To Fight" στους Chester Bennington, Chris Cornell και Scott Weiland που έδωσαν τέλος στη ζωή τους, στο ακουστικό κομμάτι της βραδιάς, που ολοκληρώθηκε με τη διασκευή του θρυλικού "Sound of Silence" των Simon & Garfunkel. Η δε ενθουσιώδης ανταπόκριση του κοινού στις επιτυχίες τους "Stricken" και "Down With the Sickness" (άλλα και νωρίτερα στο "Ten Thousand Fists") απέδειξε περίτρανα γιατί είναι οι αγαπημένοι του ελληνικού metal κοινού.

Η αυλαία του φετινού Release Athens έπεσε με το κοινό να φωνάζει «we are all Disturbed», σε μια εξαιρετική διοργάνωση που συνεχίζει να φέρνει θρύλους της μουσικής αλλά και ανερχόμενα αστέρια στον ελληνικό συναυλιακό χώρο.

Setlist:

- Are You Ready?

- Prayer

- Liberate

- The Vengeful One

- Stupify

- Voices

- Land Of Confusion (Genesis cover)

- Ten Thousand Fists

- The Game

- No More

- A Reason To Fight

- Hold On To Memories

- Indestructible

- Inside The Fire

- The Sound Of Silence

- The Light

- Stricken

- Down With The Sickness