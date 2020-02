Rockwave 2020: Έρχονται Belle and Sebastian και Digital 21 + Stefan Olsdal

Xlalala presents

ROCKWAVE FESTIVAL 2020

1996 - 2020: 25 χρόνια ROCKWAVE FESTIVAL

ROCKWAVE FESTIVAL 2020

Σάββατο, 27 Ιουνίου 2020

TerraVibe Park

BELLE AND SEBASTIAN

Ο θαυμαστός μουσικός κόσμος των Belle and Sebastian στο Rockwave Festival!

Οι Belle and Sebastian, άξιοι πρεσβευτές της βρετανικής indie, θα πλαισιώσουν τους Placebo, στα 25α γενέθλια του Rockwave Festival! Μια μαγευτική βραδιά γεμάτη τραγούδια με τα οποία έχουμε χορέψει, ερωτευθεί, ταυτιστεί.

ROCKWAVE FESTIVAL 2020

Μελωδικοί και αισθαντικοί, οι Belle and Sebastian, ως γνήσιοι εκπρόσωποι της βρετανικής indie pop, θα «αφηγηθούν» ζωντανά τις μουσικές ιστορίες τους, στα 25α γενέθλια του Rockwave, στο Terravibe, στις 27 Ιουνίου!

Το συγκρότημα από τη Γλασκώβη, 26 χρόνια μετά την ίδρυσή του (1994) από τον ανήσυχο και χαρισματικό Stuart Murdoch, έρχεται να πλουτίσει με την ευαισθησία των στίχων και της μουσικής του το Rockwave Festival. Δίκαια θεωρούνται οι «μελωδοί της νέας εποχής». Η alternative indie μουσική των Belle & Sebastian – με καταγωγή στη folk-rock αλλά και στην pop των '60s – χρωματίζει ιδανικά το line up της δεύτερης μέρας του Rockwave πριν τους headliners Placebo. Με το γειωμένο ρομαντισμό και την κομψή μελωδικότητα τους θα μας προσφέρουν τα συστατικά του μουσικού τους σύμπαντος, χαρίζοντας μας πολλά και αγαπημένα τραγούδια (I want the World to Stop, I'm a Cuckoo, Fold your Hands Child, The Boy with the Arab Strap, Legal Man, Lazy Line Painter Jane, This Is Just A Modern Rock Song, If You're Feeling Sinister, Another Sunny Da, Sister Buddha, The Party Line, We Were Beautiful και τόσα άλλα).

ROCKWAVE FESTIVAL 2020

Έχοντας εμπνευστεί το όνομά τους από μία ομότιτλη παιδική γαλλική σειρά (της δεκαετίας του '60) με ήρωες ένα αγόρι και το σκύλο του, οι Belle & Sebastian κουβαλούν στις αποσκευές τους, πάνω από δύο δεκαετίες, μικρές μουσικές ιστορίες γεμάτες ρομαντισμό και ποίηση. Ιδιότυποι storytellers, αφηγούνται στα κομμάτια τους ρεαλιστικές αλλά και λιγότερο ρεαλιστικές, σημαντικές αλλά και λιγότερο σημαντικές, ιστορίες ανθρώπων. Γιατί οι άνθρωποι είναι οι ιστορίες τους, αυτό μας λένε οι Belle and Sebastian και αυτό φανερώνουν οι τίτλοι των δέκα άλμπουμ τους που κάλλιστα θα μπορούσε να τα χαρακτηρίσει κανείς μουσικές νουβέλες, δημοσιευμένες σε συνέχειες: Tigermilk, If You're Feeling Sinister, The Boy With The Arab Strap, Fold Your Hands Child You Walk Like A Peasant, Storytelling, Dear Catastrophe Waitress, The Life Pursuit, Belle and Sebastian Write About Love, Girls In Peacetime Want To Dance, How to Solve Our Human Problems, Parts 1,2 & 3 και Days Of The Bagnold Summer.

Η επίσημη ιστορία τους ξεκινά το 1996 στη Γλασκώβη, όταν κυκλοφορούν, στην ίδια χρονιά, τα δύο πρώτα άλμπουμ τους σε μια περίοδο όπου μεσουρανούσε η βρετανική ποπ. Ο Stuart Murdoch επέλεξε τα υπόλοιπα μέλη του γκρουπ με οδηγό το ένστικτό του, σε ένα τοπικό καφέ, για να υλοποιήσει ένα μουσικό project για το πανεπιστήμιο, με τον ίδιο να είναι ο κύριος τραγουδοποιός, τραγουδιστής, πιανίστας και κιθαρίστας του συγκροτήματος. Μένοντας έξω από κάθε κατηγοριοποίηση, τα μέλη του γκρουπ διαμόρφωσαν μια sui generis μουσική ταυτότητα και δημόσια εικόνα, προστατεύοντας την προσωπικότητά τους και δίνοντας συναυλίες στα πιο απρόσμενα μέρη όπως καφέ, εκκλησίες και βιβλιοθήκες, ακόμα και σε σπίτια. Τότε όλοι τους δεσμεύτηκαν να κρατήσουν αυτό το νέο μουσικό εγχείρημα σε μικρή κλίμακα, ώστε να διατηρήσουν τις προσωπικές ισορροπίες τους και να μη διαλυθεί η ζωή τους. Παράλληλα, το συγκρότημα είναι ένα από τα πρώτα που διοργάνωσε το δικό του φεστιβάλ, το Bowlie Weekender (πρόδρομο του All Tomorrow's Parties) αλλά και έπαιξε στην επίσημη κατοικία του Αμερικανού πρεσβευτή στο Λονδίνο (επί θητείας Obama φυσικά και όχι Trump).

Έχοντας πίσω τους μια επιτυχημένη καριέρα που τους απέφερε ένα Brit Αward (1999) και υποψηφιότητες στα βραβεία Mercury Music Prize και Ivor Novello Award, οι Belle and Sebastian συνεχίζουν στο σήμερα τη μουσική τους πορεία, γεμάτοι έμπνευση και πάθος.

«Η ικανότητά μου να αντλώ χαρά από την ποπ μουσική δεν έχει εξαντληθεί», ομολογεί ο ιδρυτής Stuart Murdoch. Η αγάπη του επιβεβαιώνεται και με τις τελευταίες δουλειές των Belle and Sebastian που όπως πάντα διακατέχονται από το ιδιοσυγκρασιακό μείγμα χαράς και μελαγχολίας που πάντοτε τους χαρακτήριζε.

Η τριλογία των EPs που πήρε τον τίτλο «How to Solve Our Human Problems, Parts 1,2 & 3» (2017-2018) καθώς και το «Days of the Bagnold Summer», soundtrack της ομότιτλης ταινίας του Simon Bird (2019) είναι οι πιο πρόσφατες σελίδες στη σταδιοδρομία τους.

Ένα πράγμα που έχει καθορίσει τη φυσιογνωμία και την εξέλιξη των Belle and Sebastian είναι αναμφισβήτητα η σχέση τους με τους θαυμαστές τους, και αυτό έγινε εμφανές στη τριλογία τους. Για τα εξώφυλλα των EP's, το γκρουπ κάλεσε τους φαν του να φωτογραφηθούν από τον Murdoch σε ένα στούντιο στο πάρκο Belsize στο βόρειο Λονδίνο. Επιλέχθηκαν πενήντα άτομα και όλοι όσοι φωτογραφήθηκαν απάντησαν στην ερώτηση: «How do you solve your human problems?» («Πώς θα λύσετε τα ανθρώπινα προβλήματά σας;»).

Αυτές τις μέρες, ο Murdoch νιώθει ότι η σχέση της μπάντας με το κοινό της κυλάει όμορφα έχοντας πλέον μαζί της και τη σημερινή νέα γενιά - τα παιδιά των πρώτων θαυμαστών τους, τα παιδιά που τους βρήκαν μέσα από το διαδίκτυο. «Νιώθω ότι δεν είναι πια μόνο η μουσική που μας ενώνει, και δεν πρέπει να είναι. Μέσα από αυτήν τη μπάντα διοχετεύουμε θετική ενέργεια. Η ζωή είναι σύντομη! Τι κάνουμε εδώ; Γινόμαστε όλο και καλύτεροι άνθρωποι;».

Οι Belle and Sebastian ήταν και παραμένουν «πολιτικό» συγκρότημα απλά και μόνο μέσα από την εμφανή ανεξαρτησία τους από τη μουσική βιομηχανία αλλά και την ηθική πρακτική του DIY που υιοθέτησαν. Σε όλη τη διαδρομή τους, έμειναν πιστοί στην τέχνη της τραγουδοποιΐας, μακριά από συμβατικούς κανόνες. Η σοφιστικέ και κομψή ειρωνεία που τους διακρίνει είναι μια μορφή κριτικής ενώ η ζωντανή σχέση με το κοινό τους τους κάνει ιδιαίτερα επιδραστικούς στη μουσικόφιλη κοινότητα. Οι Belle and Sebastian (Stuart Murdoch, Stevie Jackson, Sarah Martin, Chris Geddes, Richard Colburn, Bobby Kildea) με το «How do you solve your human problems» δεν υπόσχονται μαγικές λύσεις στα ανθρώπινα προβλήματα. Προσφέρουν όμως προβληματισμό, αυθεντική συγκίνηση και εξαίσια μουσική. Στοιχεία που μπορεί να αποτελέσουν την αρχή μιας λύσης... Ας τους απολαύσουμε στη σκηνή του Rockwave Festival 2020.

ΕΔΩ οι επίσημες σελίδες των Belle and Sebastian

official site

facebook

instagram

youtube

twitter

spotify

DIGITAL 21 + STEFAN OLSDAL

Λίγες ώρες πριν την πολυαναμενόμενη επιστροφή των Placebo στην σκηνή του TerraVibe και του 25ου Rockwave Festival, ο Stefan Olsdal, ιδρυτικό μέλος της βρετανικής μπάντας, θα προετοιμάσει το κλίμα, παρουσιάζοντας στους Έλληνες φαν το νέο του εγχείρημα μαζί με τον πρωτοπόρο Digital 21.

Ladies and gentlemen, Rockwave Festival presents Digital 21 + Stefan Olsdal!

Welcome to the land of great music!

ROCKWAVE FESTIVAL 2020

Πίσω από το ψευδώνυμο Digital 21 κρύβεται η μουσική ιδιοφυία του βετεράνου πλέον, Ισπανού παραγωγού ηλεκτρονικής μουσικής, Miguel Lopez Mora, που εδώ και 30 χρόνια μεσουρανεί στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή.

Καταξιωμένοι ήδη και οι δυο τους μέσα από τα δικά τους σχήματα, γνωρίστηκαν στην πειραματική μουσική σκηνή της Μαδρίτης, και «έδεσαν» αμέσως. Πολυοργανίστες και οι δύο μοιράζονται ένα κοινό πάθος για την ηλεκτρονική, τη ροκ και την κλασσική μουσική, ένα πάθος που τους οδήγησε το 2017 στη δημιουργία του ντεμπούτου άλμπουμ τους με τίτλο «Inside» - ένα σύγχρονο υβρίδιο ηλεκτρονικής μουσικής, που αναμειγνύει τους ήχους των κλαμπ με αληθινά μουσικά όργανα.

Δουλεύοντας από τα στούντιο τους στη Μαδρίτη και στο Λονδίνο, το άλμπουμ ωρίμασε εν μέσω πολλών ταξιδιών μπρος και πίσω: «Οι αποστάσεις έδωσαν στα τραγούδια ένα γόνιμο ταξιδιάρικο ύφος», λέει ο Stefan, «Σα να στέλνουμε τα κομμάτια σε τροχιά και ύστερα να τα τραβάμε αργά πίσω στη γη καλυμμένα από διαστημική σκόνη».

ROCKWAVE FESTIVAL 2020

Το αποτέλεσμα κρίθηκε ως εντυπωσιακό. Το υβρίδιο της μουσικής τους, τελικά, αναπτύχθηκε τέλεια και παράλληλα άναρχα, δίνοντας πνοή και εκφράζοντας την ουσία της ψυχής των δύο μουσικών.

Ο Digital 21 και ο Stefan Olsdal θα ξεδιπλώσουν live στο Rockwave το Σάββατο 27 Ιουνίου τους ηλεκτρονικούς τους ήχους, αιχμαλωτίζοντας τις αισθήσεις μας και οδηγώντας μας σε ένα γοητευτικό μουσικό και συνάμα συναισθηματικό ταξίδι.

youtube

official site

facebook

soundcloud

ROCKWAVE FESTIVAL 2020



Σάββατο 27 Ιουνίου

Placebo

Belle and Sebastian

Digital 21 + Stefan Olsdal

+ more acts to be announced!

1996 -2020: 25 χρόνια ROCKWAVE FESTIVAL

Μία επική επέτειος!

Επίσημες σελίδες του Rockwave Festival

Website: https://www.rockwavefestival.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/rockwavefestival/

Instagram: https://www.instagram.com/rockwavefestival/

Ακολουθήστε το event στο facebook

Η προπώληση εισιτηρίων έχει ξεκινήσει από τη Hunter Agency και το δίκτυο της Viva.

Τιμές και Σημεία Προπώλησης

Τιμές Εισιτηρίων

Στα ΦΥΣΙΚΑ σημεία



Γενική Είσοδος

1η Φάση προπώλησης: 42 ευρώ

2η Φάση προπώλησης: 45 ευρώ



Golden Standing: 80 ευρώ

VIP (A & B): 80 ευρώ



Με κάθε 3 VIP ή GOLDEN STANDING εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

Φυσικά σημεία προπώλησης

AΘΗΝΑ

Hunter Agency: Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς), Τηλ.: 210 360 8366

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μusicland: Μητροπόλεως 102, Τηλ.: 2310 26 4880

Stereodisc: Αριστοτέλους 4, Τηλ.: 2310 26 2912

Τιμές ONLINE



Γενική Είσοδος

1η Φάση προπώλησης: 46,20 ευρώ

2η Φάση προπώλησης: 49,50 ευρώ



Golden Standing: 88 ευρώ

VIP (A & B): 88 ευρώ

Με κάθε 3 VIP ή GOLDEN STANDING εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking.

Ηλεκτρονική προπώληση

www.hunteragency.gr

www.viva.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 11876



Σημεία δικτύου viva: Στα Καταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, στον πολυχώρο Yoleni's (Σόλωνος 9) και στο Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στο χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης).