Rockwave festival 2020: Επιστρέφουν οι Deep Purple στην Ελλάδα

Οι Deep Purple είναι δίχως αμφιβολία ένα συγκρότημα - θρύλος. Είναι το βαθύ μωβ με το οποίο ντύθηκαν τα όνειρα και οι πόθοι μιας ανήσυχης αλλά και ανθεκτικής γενιάς. Μιας γενιάς, που ακόμα και σήμερα διατηρεί τη ζωντάνια και το πείσμα της.

Οι προπάτορες της hard rock/ heavy metal μουσικής επιστρέφουν στην Ελλάδα και προσθέτουν το Rockwave Festival στις στάσεις της ευρωπαϊκής τους περιοδείας, για να γιορτάσουν μαζί με το ελληνικό κοινό τα 25α γενέθλια του μεγαλύτερου φεστιβάλ της χώρας! Το Σάββατο 6 Ιουνίου, οι Βρετανοί θρύλοι υπόσχονται μία Summer Night, που θα συζητάμε για καιρό. Είπαμε: η αγάπη και το πάθος για τη μουσική παραμένουν ασίγαστα.

Η ιστορία των Deep Purple μετρά περισσότερα από 50 χρόνια. Ξεκινά το 1968 όταν, στο Hertford της Μεγάλης Βρετανίας πρόβαρε μία παρέα μουσικών που σύντομα θα ονομαζόταν Deep Purple και ορμητικά θα εντασσόταν στην Αιρετική Αγία Τριάδα της βρετανικής hard rock/ heavy metal, μαζί με τους Led Zeppelin και Black Sabbath.

Η πρώτη περίοδος του συγκροτήματος, ή αλλιώς Mark I, είναι η εισαγωγή καθώς οι Deep Purple συστήνονται για πρώτη φορά στο κοινό εντός κι εκτός Μεγάλης Βρετανίας. Το καλοκαίρι του 1969 όμως αλλάζουν ΟΛΑ! Με την ένταξη των Ian Gillan και Roger Glover εγκαινιάζεται η Mark II περίοδος της μπάντας και μαζί της ξεκινά η αρχή του θριάμβου και της παγκόσμιας καταξίωσης.

Η έμπνευση του Jon Lord να συνθέσει το Concerto for Group and Orchestra και η απόφαση της μπάντας να ροκάρουν στο Royal Albert Hall του Λονδίνου μαζί με την Royal Philharmonic Orchestra, εξασφάλισε στους Ian Paice, Ian Gillan, Roger Glover, Ritchie Blackmore και Jon Lord μία παγκόσμια πρωτιά και την πολυπόθητη αναγνώριση στη Μεγάλη Βρετανία. Μία αναγνώριση που επισφραγίστηκε με την κυκλοφορία του Deep Purple in Rock, λίγους μήνες αργότερα, το 1970. Τότε ξεκινά και η πιο δημιουργική περίοδος των Deep Purple, μία περίοδος που χάρισε στην ανθρωπότητα εμβληματικά άλμπουμ. Άλμπουμ, στα οποία επιστρέφεις ξανά και ξανά και που κάθε φορά καταφέρνουν να επικοινωνούν διαχρονικά με το κοινό. Με άλλα λόγια, άλμπουμ κλασικά: Fireball, Machine Head, Made in Japan, Who do we think we are!

Η Mark II περίοδος καθιερώνει τους Deep Purple ως το συγκρότημα που συνθέτει τους hard rock ύμνους του 20ού αιώνα και επηρεάζει όσο λίγα τους καλλιτέχνες του «σκληρού», και όχι μόνο, ήχου. Child in Time, το 10λεπτο αντιπολεμικό έπος που καθιερώνει τον Gillan ως κορυφαίο τραγουδιστή όλων των εποχών, Strange Kind of Woman, τραγούδι-τομή στην rock 'n' roll ιστορία, Black Night, η εμπορική επιτυχία του συγκροτήματος και, φυσικά, Smoke on the Water, το πιο αναγνωρίσιμο riff στην ιστορία της μουσικής.

Τα επόμενα χρόνια βρήκαν τους Deep Purple να πειραματίζονται με διαφορετικές συνθέσεις στο line up και διακοπή για οκτώ χρόνια, από το 1976 ως το 1984. Η «μωβ» ατμομηχανή πήρε πάλι μπρος με την επανένωση των Blackmore, Gillan, Glover, Lord και Paice και την κυκλοφορία του Perfect Strangers. Το 1989 η σύνθεση αλλάζει εκ νέου, τον Blackmore αρχικά αντικαθιστά ο Satriani, μέχρι την άφιξη του Steve Morse. Η νέα σύνθεση του γκρουπ συνεχίζει να εργάζεται πυρετωδώς με κυκλοφορίες και ζωντανές εμφανίσεις, που αφήνουν ιστορία.

Το 2002, ο Jon Lord, ιδρυτικό μέλος των Deep Purple αποχωρεί από το συγκρότημα, αφήνοντας το Hammond του στον Don Airey κι έκτοτε το συγκρότημα περνά στην ένατη περίοδό του, Mark IX. Δημιουργούν, αναβιώνουν live όλα εκείνα τα τραγούδια που διαμόρφωσαν τα 70s και εξακολουθούν να συναρπάζουν σε κάθε τους εμφάνιση για την αστείρευτη ενέργειά τους.

Τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατο του Jon Lord, το 2016, οι Deep Purple εντάσσονται στο Rock & Roll Hall of Fame, γεγονός, που για να επιτευχθεί κινητοποιήθηκαν οι μεγαλύτεροι καλλιτέχνες παγκοσμίως, με κορυφαίο υποστηρικτή τον Lars Ulrich των Metallica, που άλλωστε έχει αναγνωρίσει τους Deep Purple ως μία από τις σημαντικότερες επιρροές του. Το 1975 οι Deep Purple εντάχθηκαν στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness ως η πιο θορυβώδης μπάντα του κόσμου.

Το βράδυ της 6ης Ιουνίου, οι Deep Purple έρχονται στο Terra Vibe Park, για να πλημμυρίσουν την αττική νύχτα με τον πιο «λυρικό θόρυβο» της ροκ μουσικής.

Η προπώληση εισιτηρίων ξεκινά την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 10.30 το πρωί από τη hunteragency και το δίκτυο της viva.

Τιμές και Σημεία Προπώλησης

Τιμές Εισιτηρίων

Στα ΦΥΣΙΚΑ σημεία

Γενική Είσοδος

1η Φάση προπώλησης: 39 ευρώ

2η Φάση προπώλησης: 45 ευρώ

3η Φάση προπώλησης: 50 ευρώ

4η Φάση προπώλησης: 55 ευρώ

Golden Standing: 80 ευρώ

VIP (A & B): 80 ευρώ

ONLINE

Γενική Είσοδος

1η Φάση προπώλησης: 42,90 ευρώ

2η Φάση προπώλησης: 49,50 ευρώ

3η Φάση προπώλησης: 55 ευρώ

4η Φάση προπώλησης: 60,50 ευρώ

Golden Standing: 88 ευρώ

VIP (A & B): 88 ευρώ

Με κάθε 3 VIP εισιτήρια παρέχεται 1 δωρεάν Θέση Στάθμευσης/Parking (Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει 3 εισιτήρια με όποιον συνδυασμό επιθυμεί ανάμεσα σε VIP A και VIP B)