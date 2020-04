Rolling Stones: Έβγαλαν νέο τραγούδι εν μέσω καραντίνας

Οι Rolling Stones προσέφεραν... ικανοποίηση στους θαυμαστές τους την Πέμπτη (23/04), καθώς έδωσαν στη δημοσιότητα ένα νέο τραγούδι, το "Living in a Ghost Town", μέρος του οποίου ηχογραφήθηκε κατά τη διάρκεια της καραντίνας για τον νέο κορονοϊό.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε μαζί με ένα βίντεο που δείχνει έρημους δρόμους και σταθμούς μετρό στο Λονδίνο, το Λος Άντζελες, το Κιότο και άλλες πόλεις.

«Οι Stones βρίσκονταν στο στούντιο για να ηχογραφήσουν νέο υλικό πριν από το lockdown κι υπάρχει ένα τραγούδι που πιστεύουμε ότι θα έχει απήχηση κατά τη διάρκεια όσων ζούμε αυτή τη στιγμή», σημειώνει ο Μικ Τζάγκερ σε ανακοίνωση.

«Το δουλέψαμε ενώ βρισκόμασταν σε απομόνωση. Και να το... ελπίζω να σας αρέσει».

Το διάσημο συγκρότημα εξήγησε ότι άρχισε να ηχογραφεί το τραγούδι στο Λος Άντζελες το 2019. Κατόπιν, καθώς εφαρμόζονταν οι περιορισμοί για την πανδημία σε ολόκληρο τον κόσμο, προσάρμοσαν ορισμένους στίχους και προσέθεσαν τις τελευταίες πινελιές σε αυτό.

Στο βίντεο, ο Τζάγκερ διακρίνεται να τραγουδάει ενώ βρίσκεται σε ένα πολυτελές, διακοσμημένο με ξύλο δωμάτιο: «Η ζωή ήταν τόσο όμορφη και κατόπιν όλοι κλειστήκαμε μέσα. Νιώθω σαν ένα φάντασμα, να ζει σε μια πόλη φάντασμα».

Η κυκλοφορία του κομματιού έγινε μία εβδομάδα αφότου τα τέσσερα μέλη του συγκροτήματος ερμήνευσαν το "You Can't Always Get What You Want" από το σαλόνι του σπιτιού τους μέσω βιντεοδιάσκεψης, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στην πρωτοβουλία "One World: Together At Home".