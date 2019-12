Roxette: "It Must Have Been Love" - Η ιστορία πίσω από το τραγούδι

Το τραγούδι των Roxette "It Must Have Been Love" αποτελεί ένα από τα πιο αγαπημένα, αλλά και πιο γνωστά κομμάτια του συγκροτήματος. Κυκλοφόρησε τη δεκαετία του 80 και ξανά λίγο αργότερα κατά τη δεκαετία του 90.

Το δυναμικό ντουέτο από τη Σουηδία, η Μαρί και ο Περ, είχε ήδη κάποιες επιτυχίες πριν την κυκλοφορία του "It Must Have Been Love", αλλά αυτό ήταν αδιαμφισβήτητα το τραγούδι που εκτόξευσε την πορεία τους.

Ανεξαρτήτως του πόσο "Mainstream" έγινε με τον καιρό - ίσως λόγο του ότι αποτέλεσε και το soundtrack της ταινίας "Pretty Woman" το τραγούδι δεν έχασε ποτέ την αξία του.

Οι στίχοι του γεμάτοι συναίσθημα, μπορούν να θυμίσουν στον καθένα πόσο μπορεί να "πονέσει" η αγάπη. Ο Per Gessle, βασικός στιχουργός του συγκροτήματος, εμπνεύστηκε και έγραψε το κομμάτι, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά το 1987. Παρ' όλα αυτά μέχρι να ξαναηχογραφηθεί το 1990 με σκοπό να γίνει soundtrack του Pretty Woman, το κομμάτι δεν είχε γνωρίσει την μεγάλη επιτυχία που έμελλε.

Ο αρχικός του τίτλος ήταν "It Must Have Been Love (Christmas For The Broken Hearted)" και είχε κυκλοφορήσει ως χριστουγεννιάτικο single. Μάλιστα, στην αρχική του έκδοση υπήρχε και αναφορά στα Χριστούγεννα με τον στίχο “and it’s a hard Christmas day” , ο οποίος αργότερα άλλαξε σε “and it’s a hard winter’s day” για τις ανάγκες του Pretty Woman.

Μετά από την τεράστια επιτυχία της ταινίας, το τραγούδι σκαρφάλωσε στην κορυφή των charts και παιζόταν παντού. Απέφερε κέρδη σχεδόν μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων ενώ το 2014 ο Per κέρδισε ένα βραβείο από το BMI, καθώς το τραγούδι έφτασε τις 5 εκατομμύρια ακροάσεις στο ραδιόφωνο. Η soundtrack εκδοχή του έγινε 3 φορές πλατινένια.

Όσο για τους στίχους... Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Το τραγούδι περιγράφει τον πόνο του χωρισμού αλλά και τη συνεχή σκέψη του ότι θα μπορούσες να έχεις παλέψει πιο σκληρά να κρατήσεις τον άνθρωπο σου. Αλλά όταν πια είναι αργά το μόνο που μένει να κάνεις είναι να ονειρεύεσαι τις στιγμές που ζήσατε μαζί.

Δυστυχώς πολλές φορές στη ζωή τα πράγματα δεν έρχονται όπως τα θέλουμε και οι Roxette το τραγούδησαν για εμάς.

Και οι στίχοι του τραγουδιού:

“It Must Have Been Love”

Lay a whisper on my pillow,

Leave the winter on the ground.

I wake up lonely,

there’s air of silence

In the bedroom and all around

Touch me now,

I close my eyes and dream away.

It must have been love but it’s over now.

It must have been good but I lost it somehow.

It must have been love but it’s over now.

From the moment we touched, ’til the time had run out.

Make-believing we’re together

That I’m sheltered by your heart.

But in and outside

I’ve turned to water

Like a teardrop in your palm.

And it’s a hard winter’s day, I dream away.

It must have been love but it’s over now.

It was all that I wanted, now I’m living without.

It must have been love but it’s over now,

It’s where the water flows, it’s where the wind blows.

It must have been love but it’s over now.

It must have been good but I lost it somehow.

It must have been love but it’s over now.

From the moment we touched, ’til the time had run out.

Yeah, it must have been love but it’s over now.

It was all that I wanted, now I’m living without.

It must have been love but it’s over now,

It’s where the water flows, it’s where the wind blows.