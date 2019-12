Roxette: 5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις για τη Μαρί Φρέντρικσον και το συγκρότημα

Η Μαρί Φρέντρικσον και οι Roxette σημάδεψαν τις δεκαετίες του 80 και του 90, γι' αυτό και η είδηση του θανάτου της Σουηδέζας ερμηνεύτριας προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση. Ιδού τα πέντε πράγματα που πρέπει να ξέρετε γι' αυτήν.

1. Τη σημάδεψε από νωρίς η μοίρα

Η Μαρί γεννήθηκε στις 30 Μαϊου του 1958 και ήταν το μικρότερο παιδί μίας πολύτεκνης οικογένειας με πέντε παιδιά. Στα 7 της χρόνια η οικογένειά της σημαδεύτηκε από ανείπωτη τραγωδία. Η μεγαλύτερη αδελφή της, η Αννα Λίζα, σκοτώθηκε μετά από ένα τρομακτικό τροχαίο σε σουηδικό αυτοκινητόδρομο. Πήγαινε να αγοράσει το φόρεμα των αρραβώνων της...

2. Γεννιούνται οι Roxette

Οι Roxette, με τη μορφή που τους έμαθε όλος ο κόσμος, γεννήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 80 μετά από... παραίνεση διευθυντικού στελέχους της δισκογραφικής εταιρίας EMI. Συγκεκριμένα το εν λόγω στέλεχος πρότεινε στο συνθέτη, κιθαρίστα και τραγουδιστή Περ Γκέσλε να προσαρμόσει ένα από τα τραγούδια του στα αγγλικά και να το τραγουδήσει ντουέτο με την Φρέντρικσον. Ετσι προέκυψε το Neverending love που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από κοινό στη Σουηδία αλλά και ο πρώτος δίσκος της μπάντας, το Pearls of Passion, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1986.



3. Τα χρυσά χρόνια

Τη διετία 1989-1990 η καριέρα των Roxette εκτοξεύτηκε σε δυσθεώρητα ύψη. Το single The Look από το άλμπουμ Look Sharp, ακούστηκε και παντού και χάρισε στην μπάντα τεράστια φήμη όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στις ΗΠΑ. Ηταν τόσο μεγάλο το γκελ που έκαναν οι Roxette που η εταιρία παραγωγής της ταινίας "Pretty Woman" πρότεινα στο σουηδικό δίδυμο να συνθέσουν το τραγούδι της ταινίας. Ο παμπόνηρος Γκέσλε δεν είχε χρόνο εκείνη την εποχή και επανέφερε, σε νέα έκδοση, το It must have been love" του 1987. Το τραγούδι αγαπήθηκε σχεδόν σ' όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη.

4. Το χτύπημα του καρκίνου

Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2002 η Φρέντρισκον παραπονιέται για αδιαθεσία μετά από ένα τυπικό τζόκινγκ. Πηγαίνει στο μπάνιο του σπιτιού της όπου καταρρέει, σκηνικό που λίγο έλειψε να της στοιχίσει τη ζωή. Λίγο αργότερα παθαίνει επιληπτική κρίση και εισάγεται σε νοσοκομείο για εξετάσεις. Διαγιγνώσκεται καρκίνος στο πίσω μέρος του κρανίου. Αφού υποχωρεί το αρχικό κάταγμα, χειρουργείται επιτυχώς για την αφαίρεση του όγκου και εν συνεχεία υποβάλλεται σε χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Είναι μόλις 44 ετών και έχει μεγάλη όρεξη για ζωή. Εν τέλει, παίρνει αυτήν την κρίσιμη μάχη.

5. Η μεγάλη παρεξήγηση με τον Γκέσλε

Τον Μάιο του 1994, όταν ήταν ήδη 36 ετών, η Φρέντρικσον παντρεύτηκε τον αγαπημένο της, Μίκαελ Μπολίος τον οποίο είχε γνωρίσει τον Δεκέμβριο του 1991 στο αυστραλιανό σκέλος της περιοδείας για το άλμπουμ Joyride. Ο σύζυγός της, επαγγελματίας μουσικός, και αυτός, τη βοήθησε, όπως η ίδια τόνισε να ξεπερνά την κατάθλιψη των συνεχών περιοδειών. Στο γάμο, που έγινε στην κυριολεξία μεταξύ συγγενών και φίλων, δεν προσκλήθηκε ποτέ ο Γκέσλε με τη σύζυγό του. Ο συνοδοιπόρος της στους Roxette πικράθηκε αλλά εν τέλει η παρεξήγηση λύθηκε. Από το γάμο της, η Μαρί απέκτησε μία κόρη και ένα γιο.