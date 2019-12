Roxette: Τα δύο τραγούδια που έσπασαν τα κοντέρ στο youtube

Δεν είναι τυχαίο ότι οι Roxette αγαπήθηκαν από εκατομμύρια φίλους της μουσικής ανά τον κόσμο. Από τα τέλη του 1980 η παγκόσμια μουσική σκηνή έγινε πλουσιότερη με την είδηση του θανάτου της Μαρί Φρέντρικσον, να πέφτει ως κεραυνός εν αιθρία.

Μεταξύ των τραγουδιών τους που έσπασαν όλα τα... κοντέρ είναι αναμφίβολα το "Listen to your heart" και το τραγούδι "It must have been love".

Μάλιστα μόνο αυτά τα δυο βίντεο από τους επίσημους λογαριασμούς έφτασαν τις 675 εκατ. προβολές.