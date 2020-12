Snik: Ο πυρετός, τα 10 τεστ κορονοϊού και το άγχος της Ηλιάνας

Μετά το μεγάλο σάλο που προκλήθηκε το Σαββατοκύριακο, όταν ο γνωστός τραγουδιστής Snik βρέθηκε θετικός σε ένα από τα rapid tests που έκανε κατά τις πρόβες για την εμφάνισή του στα MAD Video Music Awards, ο δημοφιλής καλλιτέχνης δίνει τη δική του απάντηση σε όλα όσα ακούστηκαν.

Τα φετινά βραβεία πραγματοποιήθηκαν χωρίς κοινό, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά και του lockdown. Η αγαπημένη μουσική διοργάνωση θα προβληθεί στην τηλεόραση την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου από το Mega.

Λίγο πριν την διεξαγωγή των βραβείων, ο γνωστός trapper έκανε δηλώσεις για το σάλο που προκλήθηκε, όταν το πρώτο τεστ που έκανε ήταν θετικό, ενώ τα επόμενα ήταν αρνητικά.

Ο Snik συγκεκριμένα είπε: "Έκανα απλά ένα τατουάζ στην πλάτη μου και έκανα κάποια δέκατα. Έκανα το μοριακό τεστ και όλα καλά. Αγχώθηκα. Δε θέλω να κολλήσω τώρα στο τέλος που βγαίνουν τα εμβόλια".

Σε ερώτηση δημοσιογράφου αν η σύντροφός του, Ηλιάνα Παπαγεωργίου αγχώθηκε είπε: "Όλοι αγχωθήκαμε, αλλά όλα καλά. Κάναμε δέκα τεστ. Μπήκαν στον εγκέφαλό μου οι μπατονέτες. Δεν έχω βγει καθόλου".

Λίγες ώρες αργότερα, ο καλλιτέχνης ανήρτησε μια φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αποκαλύπτοντας στους θαυμαστές του ότι κέρδισε δύο βραβεία στα MAD Awards, αυτό του καλύτερου άνδρα καλλιτέχνη και για το βίντεο της χρονιάς.

"VMA Best male modern / video of the year. Thank you fam. 5 nominations 2 awards this year", έγραψε.

Τα δύο βραβεία έρχονται λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάδειξή του ως ο πιο επιτυχημένος καλλιτέχνης στο Spotify.

Κάθε τέλος του χρόνου, το Spotify ανακοινώνει τη λίστα με τους κορυφαίους καλλιτέχνες σε κάθε χώρα. Στην Ελλάδα, την πρώτη θέση έλαβε ο γνωστός ράπερ με το τραγούδι “Millionaire”.

Το "Millionaire" αποτέλεσε το most-played track του καλλιτέχνη στην πλατφόρμα με πάνω από 4 εκατομμύρια streams, και συμπεριλαμβάνεται στον δίσκο Topboy.

Συνολικά, πάνω από 1.4 εκατομμύρια ακροατές άκουσαν τραγούδια του Snik για το 2020, με τα συνολικά streams να ξεπερνούν 51,5 εκατομμύρια με πάνω από 2,3 εκατομμύρια ώρες ακρόασης, φέρνοντας τον ερμηνευτή στην πρώτη θέση της λίστας των δημοφιλέστερων καλλιτεχνών στην εφαρμογή.

