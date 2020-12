Σταρ του TikTok "πετσοκόβει" όσους την κατηγόρησαν για το μπλουζάκι Metallica

H Zaria είναι σταρ του TikTok, χορεύτρια και τραγουδίστρια R&B/hip-hop. Ωστόσο, σε πρόσφατα βίντεό της εμφανίστηκε στην κάμερά της με ένα μπλουζάκι των Metallica και πολλοί βρήκαν την ευκαιρία να της επιτεθούν γιατί στα social media όλα μπορούν να γίνουν αφορμή για επίθεση, ως γνωστόν.

Κάποιος δε, της ζήτησε να κατονομάσει έστω τρία κομμάτια των Metallica σε ειρωνικό τόνο. Και η Zaria απάντησε με τον καλύτερο τρόπο. "Αλήθεια τώρα, μόνο τρία κομμάτια. Γιατί να μην τα παίξουμε κιόλας στη κιθάρα;", είπε. Και πήρε την κιθάρα της και έπαιξε αποσπάσματα από τα Master of Puppets, Enter Sandman αλλά και το One. Μάλιστα, πήγε το challenge ένα βήμα πιο πέρα παίζοντας ολόκληρο το σόλο από το One.

Μετά από αυτό, η Zaria πρόσθεσε μπόλικους metalheads στους 100.000 followers που έχει μέχρι σήμερα, αποδεικνύοντας το προφανές, ότι κανείς δηλαδή δεν πρέπει να κρίνει τον άλλο μόνο από την εμφάνισή του.

