Τι κάνει σήμερα ο κύριος Gangnam Style

Είχαμε 15 Ιουλίου του έτους 2012 όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι που μας στοίχειωσε για τους μήνες που ακολούθησαν. Που τρύπησε το μυαλό μας, για να εγκατασταθεί (θέλαμε, δεν θέλαμε) σε αυτό, αφού το ακούγαμε ακούγαμε όπου και αν ήμασταν, όλες τις ώρες της ημέρας. Όχι μόνο εμείς στην Ελλάδα, αλλά όλος ο πλανήτης. Δεν θυμάστε ποιο είναι; Να βοηθήσουμε.

ADVERTISING

Το 'Gangnam Style' έγινε νεολογισμός. Aπό το 2012 χρησιμοποιείται όταν κάποιος θέλει να περιγράψει lifestyle όμοιο με εκείνο των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή Gangnam της Σεούλ, στην Κορέα. Ποιο είναι αυτό; Του trend, της απόλυτης χλιδής και της 'πλαστικής' ομορφιάς -στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκονται οι περισσότερες κλινικές πλαστικής χειρουργικής του πλανήτη εξ ου και είναι ευρύτερα γνωστή ως 'το βασίλειο της πλαστικής ομορφιάς'. Σαν να λέμε είναι το Beverly Hills της Κορεάς.

Ο πρωταγωνιστής της σύνθεσης, Park Jae-Sang παρουσιάστηκε στον κόσμο ως PSY -ακρωνύμιο του Psycho World. Πριν μας αποχαιρετήσει το 2012 ήταν ο “βασιλιάς του YouTube”, καθώς το χοροπηδητό του είχε ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο views. Σήμερα έχει ξεπεράσει τα 4 δισεκατομμύρια. Από το Γενάρη του 2021 είναι το 8ο με τα περισσότερα views, στην ιστορία του YouTube. Στην κορυφή είναι το 'Baby Shark Dance', με 8.9 δισεκατομμύρια views.

Το Gangnam Style μπήκε στο Yale Book of Quotation, ως”η πιο γνωστή αναφορά του 2012″. O PSY έγινε άγαλμα στο Γκάγκναμ -στην πόζα που φαντάζεστε. Το 2013 ομολόγησε πως έχει πρόβλημα με το αλκοόλ. Για την ακρίβεια είπε πως “δεν πίνω μόνο όταν έχω hangover”.

Στις 14/8 του 2012 το 'Gangnam Style' έγινε το most viewed μουσικό βίντεο, στη μηνιαία λίστα του YouTube και στις 21/8 κατέκτησε το Νο1 των iTunes Music Video Charts, ρίχνοντας από εκεί τον Τζάστιν Μπίμπερ (As long as you love me) και την Κέιτ Πέρι (Wide Awake). Ο PSY έγινε ο πρώτος Κορεάτης που 'πάτησε' στο Νο1. Στις 28/8 έφαγε την Κάρλι Ρέι Τζέπσεν (Call me maybe) από το Νο1 του YouTube Top 100 Music Videos. Την 1η Σεπτεμβρίου πήρε από τις Girls' Generations την πρωτιά σε views προϊόντος της K-pop, με τον Αμερικανό ράπερ T-Pain να το 'στέλνει στην στρατόσφαιρα', όπως είχαν γράψει οι Wall Street Journal, όταν το ανέφερε σε tweet. Ακολούθησαν οι Ρόμπι Ουίλιαμς, Μπρίτνεϊ Σπίαρς, Κέιτι Πέρι, Τομ Κρουζ κλπ,κλπ και ξαφνικά ο PSY ήταν παντού ανάμεσα μας. Στα τέλη του Σεπτέμβρη ήταν στο Νο1 των iTunes charts 31 χωρών και στις 21/12 πέτυχε κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί: ξεπέρασε το ένα δισεκατομμύριο views.

Η χαρακτηριστική κίνηση του PSY στο music video επιχειρήθηκε από παγκοσμίου φήμης αθλητές, τον τότε Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας, Ντέιβιντ Κάμερον και τον τότε Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, Μπαν Κι-μουν. Στη συνάντηση που είχε ο Μπαράκ Ομπάμα με τον ομόλογο του στην Κορέα, Παρκ Γκεούν-χι, ανέφερε το Gangnam Style ως παράδειγμα για το πώς οι άνθρωποι από όλον τον κόσμο είχαν παρασυρθεί από το Korean Wave. Τι είναι αυτό; Θα έχετε παρατηρήσει πως ταινίες, τηλεοπτικά σίριαλ και μουσικές από την Κορέα ακούγονται πια παντού στον πλανήτη. Αυτό. Ο PSY είναι ένας από τους κύριους λόγους που όσα γίνονται -καλλιτεχνικά- στην Κορέα υπάρχουν πια παντού. Στο σπίτι του έχει βραβεία από μουσικά events όλων των χωρών, ενώ εμφανίστηκα στα δημοφιλέστερα talk shows.

Για να γίνει ο 43χρονος σήμερα, καλλιτέχνης παγκόσμιο φαινόμενο βοήθησε και το γεγονός ότι μπορούσε να συνεννοηθεί στην αγγλική γλώσσα -καθώς το 1996 είχε πάει στις ΗΠΑ για σπουδές στο Boston University, ασχέτως αν τελικά ασχολήθηκε εκεί με τη μουσική και τελικά, φοίτησε στο Berklee College of Music.

Όπως έχει ομολογήσει ο PSY το βάρος της επιτυχίας του 'Gangnam Style' προφανώς και προσδιόρισε τη συνέχεια της καριέρας του, ως τραγουδιστή. Όσο και αν προσπαθούσε να δημιουργήσει κάτι ανάλογο, δεν τα κατάφερε ποτέ.

Το Μάιο του 2018 εγκατέλειψε την εταιρία στην οποία άνηκε (YG Entertainment) και έφτιαξε τη δική του (P Nation). Η πρώτη καλλιτέχνιδα που υπέγραψε ήταν η αμερικανοτραφής Jessi, η οποία καταρρίπτει όλα τα στερεότυπα της Κορέας. Ακολούθησαν οι Hyuna και Dawn. Τα παιδιά αυτά είναι ζευγάρι και ανακοίνωσαν δημοσίως τη σχέση τους. Αυτό είναι κάτι που απαγορεύεται να συμβαίνει αυστηρώς και δια ροπάλου (και μέσω όρων στα συμβόλαια), πριν οι καλλιτέχνες γίνουν 40 χρόνων.

Έως τότε, ανήκουν στο λαό τους -'που τους συντηρεί, αφού πληρώνει για να αγοράζει τις μουσικές, να παρακολουθεί τις συναυλίες και να διαθέτει τα προϊόντα κάθε γκρουπ'. Ο Dawn ήταν μέλος ενός γκρουπ (Pentagon) πριν γίνει γνωστή η σχέση του με την Hyuna που είναι στην K-pop από όταν ήταν 14 χρόνων και σήμερα είναι 29. Συνέχισε και με την απόκτηση άλλων δυο αμφιλεγόμενων καλλιτεχνών -για λόγους που δεν αφορούν τη δουλειά τους.

Έχει εκτιμηθεί πως μόνο από το iTunes το 'Gangnam Style' έδωσε στον Park Jae-Sang 4 εκατομμύρια δολάρια. Μόνο από τις διαφημίσεις στο YouTube πήρε κοντά στα 4 εκατομμύρια δολάρια. Συνολικά, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 10.000.000 δολάρια.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις