Time Waits For No One: Ακούστε το "χαμένο" τραγούδι του Φρέντι Μέρκιουρι

Φρέντι Μέρκιουρι AP

Ύστερα από μια δεκαετία αναζήτησης, το ραδιόφωνο του BBC μετέδωσε ένα ακυκλοφόρητο μέχρι πρόσφατα τραγούδι του αείμνηστου frontman των Queen.

Το τραγούδι "Time Waits For No One" ηχογραφήθηκε το 1986 για το μιούζικαλ "Time" που ανέβηκε στο Λονδίνο με πρωταγωνιστή τον Κλιφ Ρίτσαρντ. Η πρώτη εκδοχή που ακούστηκε στο μιούζικαλ και κυκλοφόρησε δισκογραφικά, περιελάμβανε 48 φωνές. Το αρχικό demo ωστόσο, που είχε ηχογραφηθεί από τον αξέχαστο Φρέντι Μέρκιουρι, παρέμενε άφαντο. Ύστερα από χρόνια αναζητήσεων, η αρχική αυτή βερσιόν βρέθηκε και μεταδόθηκε από το BBC, ενώ συνοδεύεται από ένα βίντεο στο οποίο ο αξέχαστος frontman των Queen είναι στα καλύτερά του. Η βερσιόν αυτή, μετά τον εντοπισμό του αρχικού υλικού, υπέστη ειδική επεξεργασία, ώστε να απομονωθεί η φωνή του Φρέντι Μέρκιουρι.



