Το Urban Athens Festival 2.0 έρχεται τον Αύγουστο στη Μαλακάσα

Με σεβασμό στις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης κοινού, μουσικών και εργαζομένων που ανακοίνωσε το Υπουργείου Πολιτισμού έρχεται στις 7 και 8 Αυγούστου στο Terra Vibe Park Μαλακάσας το Urban Athens Fetiva 2.0.

Το πάθος και η λαχτάρα για μια κοινή μουσική εμπειρία όπου μαζί, καλλιτέχνες και κοινό, θα ανταμώσουμε και θα ενώσουμε τη φωνή μας, δεν μπορούν να εκφραστούν μέσω live streaming events.



Παρασκευή 7 Αυγούστου

ΠΥΞ ΛΑΞ + guests



Σάββατο 8 Αυγούστου

VILLAGERS OF IOANNINA CITY (VIC) | ROTTING CHRIST PLANET OF ZEUS + more acts TBA



Πληροφορίες εισιτηρίων

Η προπώληση συνεχίζεται

Τιμές Εισιτηρίων

Φυσικά σημεία: 14 ευρώ



Οnline: 15,40 ευρώ

Ταμείο: 18 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Φυσικά σημεία προπώλησης

AΘΗΝΑ



Hunter Agency: Πανεπιστημίου 42 (εντός στοάς), Τηλ.: 210 360 8366 (μόλις αρθεί η αναστολή εργασιών)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μusicland: Μητροπόλεως 102, Τηλ.: 2310 26 4880

Stereodisc: Αριστοτέλους 4, Τηλ.: 2310 26 2912

Ηλεκτρονική προπώληση



www.hunteragency.gr

www.viva.gr

Τηλεφωνικές κρατήσεις στο 11876

Σημεία δικτύου viva: Καταστήματα Reload, Καταστήματα Wind, Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης, πολυχώρος Yoleni's (Σόλωνος 9), αθηνόραμα.gr.