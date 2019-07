Τζιμ Μόρισον: This is the end - 48 χρόνια από τον θάνατό του

Μουσικός, συγγραφέας, ποιητής, στιχουργός και front-man ενός από τα σπουδαιότερα συγκροτήματα που πέρασαν ποτέ από την ιστορία της μουσικής, ένας θρύλος που κατέκτησε όλους αυτούς τους τίτλους μέσα σε μόλις 27 χρόνια ζωής. Ο λόγος για τον υπέροχο ροκά, τον γοητευτικό Τζέημς (Τζιμ) Ντάγκλας Μόρισον , που σαν σήμερα το 1971, στα 27 του έτη , έφυγε από τη ζωή.

Ήταν εκείνος ο εκκεντρικός, τρελιάρης, με μότο το τρίπτυχο "Sex, drugs and rock n roll" -αλλά συνάμα και σκοτεινός- τύπος που δεν θα περνούσε ποτέ απαρατήρητος.

Μπορεί να κατανάλωνε τεράστιες ποσότητες αλκοόλ, να ανέβαινε στη σκηνή και να έκανε ό,τι πιο παλαβό του κατέβαινε στο μυαλό, μάλιστα έχει την "τιμητική" θέση του μοναδικού καλλιτέχνη που κατάφερε να συλληφθεί επί σκηνής τον Δεκέμβριο του 1967, αλλά ταυτόχρονα ήταν ένας άνθρωπος με ιδιαίτερα υψηλό IQ, μόρφωση και πνευματική καλλιέργεια, που διάβαζε μανιωδώς, αλλά όχι τα σχολικά βιβλία. Λάτρευε τα γραπτά του Νίτσε και το “Βίοι Ευγενών Ελλήνων” του Πλούταρχου.

Πρόκειται για έναν καλλιτέχνη με επιρροές από σκοτεινούς και καταθλιπτικούς ποιητές και συγγραφείς, όπως τον Γουίλιαμ Μπλέικ και τον Τζακ Κέρουακ. Που θα έγραφε τις "ξεσηκωτικές ροκιές" του αλλά ταυτόχρονα θα κυκλοφορούσε και τραγούδια πιο "βαριά" και μελαγχολικά, με θέμα τα αδύνατα κορίτσια με θλιμμένα πρόσωπα, τους παράξενους ανθρώπους αλλά και το Τέλος (This is the End, My only friend..).

Η φράση που γράφηκε στα Ελληνικά στον τάφο του δεν θα μπορούσε να τον περιγράψει καλύτερα: "Κατά τον δαίμονα εαυτού", δρούσε όπως του υπαγόρευαν οι δαίμονες που κρύβονταν μέσα του, ήταν παραδομένος στις αδυναμίες και στα πάθη του.

Τζιμ Μόρισον YOUTUBE

Θάνατος

Ο θάνατός του σε ηλικία 27 ετών στο Παρίσι της Γαλλίας άφησε εμβρόντητους τους εκατομμύρια ανά τον κόσμο θαυμαστές του. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέθανε και ο μυστικός ενταφιασμός του έγιναν αφορμή για ατελείωτες φήμες και διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στο μυστήριο που εξακολουθεί να τον περιβάλλει.

Τζιμ Μόρισον ASSOCIATED PRESS

Επίσημη αιτία θανάτου του: η καρδιακή προσβολή. Νεκροψία δεν έγινε ποτέ στο πτώμα, καθώς δεν υπήρχαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Πολλοί λένε ότι ο Τζιμ έφυγε από υπερβολική δόση και πως η Κουρσόν, η αγαπημένη του, τον βρήκε νεκρό στην μπανιέρα του σπιτιού του.

Ο Τζιμ όμως ζει. Και μας συντροφεύει με τις κλασικές, ιδιοφυείς και σπουδαίες μουσικές του.