Β.Β. King: 94 χρόνια από τη γέννηση του θρύλου των μπλουζ

Ενενήντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη γέννηση του θρυλικού Αμερικανού μπλουζ κιθαρίστα και τραγουδοποιό B.B. King.

Ήταν ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της μπλουζ στον κόσμο. Σήμα κατατεθέν του B.B. King ήταν η κιθάρα με το προσωνύμιο Lucille, μια «ειδικής κατασκευής» Gibson που ξεκίνησε να χρησιμοποιεί τη δεκαετία του '50. Με το πέρασμα των χρόνων πέρασαν διάφορες "Lucille" από τα χέρια του, αλλά ουσιαστικά ήταν το ίδιο μοντέλο κιθάρας προσαρμοσμένο στις ανάγκες του καλλιτέχνη.

Η Google αφιερώνει το σημερινό της doodle στον θρύλο της μπλουζ:

Ο B.B. King γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 1925) στο Δέλτα του Μισισιπή, κοντά στο Μπέρκλερ. Ο Riley B King, που ήταν γιος ενός αγρότη που δούλευε σε φυτείες της περιοχής, υπήρξε ένας από τους πιο μεγάλους Αμερικανούς κιθαρίστες (πέθανε τον Μάιο του 2015). Είναι χαρακτηριστικά τα λόγια που είχε πει κάποτε ο Τζον Λένον για εκείνον. «Μακάρι να μπορούσα να κάνω ό,τι ο B.B. King. Αν με έβαζες δίπλα του, θα ένιωθα πραγματικά ανόητος» είχε πει ο θρύλος των Beatles.

Ο B.B. King μεγάλωσε τραγουδώντας gospel στην εκκλησία. Έπαιζε μουσική στους δρόμους πριν καταλήξει (με οτοστόπ) στο Μέμφις όπου μέσα από τον «αέρα» του ραδιοφωνικού σταθμού WDIA άρχισε να γίνεται γνωστός στο κοινό. Εκεί, οι ντόπιοι ξεκίνησαν να τον αποκαλούν «Beale Street Blues Boy» και αργότερα συντομεύτηκε αυτό σε «Bee Bee», ώσπου στο τέλος έμεινε το προσωνύμιο B.B.

Άρχισε να ηχογραφεί δίσκους το 1949, στην εταιρεία RPM Records, στο Λος Άντζελες. Το «Three O’ Clock Blues» ήταν η πρώτη του μεγάλη επιτυχία, ενώ ακολούθησαν δεκάδες τραγούδια που άφησαν εποχή, όπως τα «The Thrill is Gone» και «Every Day I Have the Blues».

Το 1969 κέρδισε ακόμη μεγαλύτερη αναγνώριση ανοίγοντας συναυλίες σε περιοδεία των Rolling Stones.

Έτσι, έγινε ο πρώτος διεθνώς καταξιωμένος καλλιτέχνης των μπλουζ, κερδίζοντας 15 Γκράμμι, βάζοντας το όνομά του στο Rock & Roll Hall of Fame, λαμβάνοντας διακρίσεις από διάφορα πανεπιστήμια, και παίζοντας μουσική μέσα στον Λευκό Οίκο!

Πέθανε στις 14 Μαΐου 2015 στο Λας Βέγκας της Νεβάδα των ΗΠΑ.