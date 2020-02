Βραβεία Brits 2020: Όταν έκλαψε η Άιλις - "Έλαβα πολύ μίσος τελευταία"

Ο ετήσιος θεσμός της παράδοσης μουσικών βραβείων της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας της ποπ, τα βραβεία Brit, αντίστοιχα με τα αμερικανικά Grammy, διεξάχθηκαν το βράδυ της Τρίτης.

Μία συναισθηματική Μπίλι Άιλις εμφανίστηκε στην εκδήλωση, η οποία κατά τη διάρκεια της βραδιάς εξομολογήθηκε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την έκαναν να νιώσει "μισητή".

Billie Eilish στα Βραβεία Brits 2020 JOEL C RYAN/INVISION/AP

"Ήθελα να πω κάτι που μου ήρθε στο μυαλό πριν από δύο δευτερόλεπτα.. Ένιωσα πολύ μίσος τελευταία", είπε στο κοινό. "Και όταν ανέβηκα στη σκηνή και σας είδα να μου χαμογελάτε, πραγματικά με έκανε να θέλω να βάλω τα κλάματα. Και τώρα θέλω να κλάψω, οπότε σας ευχαριστώ", συνέχισε η Άιλις.

Η μεγάλη σταρ αφού εκτέλεσε ζωντανά για πρώτη φορά το νέο κομμάτι του James Bond με τίτλο "No Time To Die", παρέλαβε το βραβείο της "Καλύτερης Διεθνούς Καλλιτέχνιδας" για το 2020.

Lizzo στα Βραβεία Brits 2020 JOEL C RYAN/INVISION/AP

Anne-Marie στα Βραβεία Brits 2020 VIANNEY LE CAER/INVISION/AP

Η λίστα των νικητών:

Διεθνής γυναίκα καλλιτέχνιδα: Billie Eilish

Billie Eilish

Ariana Grande

Camila Cabello

Lana Del Rey

Lizzo

Διεθνής άντρας καλλιτέχνης: Tyler, The Creator

Tyler, The Creator

Bruce Springsteen

Burna Boy

Dermot Kennedy

Post Malone

Καινούριος καλλιτέχνης: Lewis Capaldi

Lewis Capaldi

Aitch

Dave

Mabel

Sam Fender

Τραγούδι της χρονιάς στη Βρετανία: Lewis Capaldi-Someone You Loved

Lewis Capaldi - Someone You Loved

Ed Sheeran & Justin Bieber - I Don't Care

Mabel - Don't Call Me Up

Calvin Harris ft Rag 'N' Bone Man - Giant

Dave ft Burna Boy - Location

Mark Ronson ft Miley Cyrus - Nothing Breaks Like A Heart

AJ Tracey - Ladbroke Grove

Tom Walker - Just You And I

Sam Smith ft Normani - Dancing With A Stranger

Stormzy - Vossi Bop

Άλμπουμ της χρονιάς στη Βρετανία: Dave - Psychodrama

Dave - Psychodrama

Stormzy - Heavy Is The Head

Michael Kiwanuka - Kiwanuka

Lewis Capaldi - Divinely Uninspired To A Hellish Extent

Harry Styles - Fine Line

Ατομικό βραβείο καλύτερου βρετανού άντρα καλλιτέχνη: Stormzy

Stormzy

Harry Styles

Lewis Capaldi

Dave

Michael Kiwanuka

Ατομικό βραβείο καλύτερης βρετανίδας γυναίκας καλλιτέχνη: Mabel

Mabel

Freya Ridings

FKA Twigs

Charli XCX

Mahalia

Διεθνές συγκρότημα : Foals

Foals

Bring Me The Horizon

D-Block Europe

Bastille

Coldplay