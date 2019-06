We're Gonna Miss Him: Πέθανε ο θρύλος της ψυχεδέλειας, Ρόκι Έρικσον

Ο Roky Erickson, ο σπουδαίος μουσικός που σημάδεψε με τη φωνή του το ιδίωμα της ψυχεδελικής ροκ, πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 71 ετών. Ο θάνατός του ανακοινώθηκε στο Facebook από τον αδερφό του, ενώ τα αίτια δεν έγιναν γνωστά.

Ο Erickson είχε γράψει μαζί με τους 13th Floor Elevators το θρυλικό "You're Gonna Miss Me", ενώ η φράση "Keep Austin Weird" για τη γενέτειρά του, αποτελεί φόρο τιμής στη μουσική του δημιουργία και κληρονομιά. O δίσκος The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators θεωρείται ένας εκ των εμβληματικότερων της δεκαετίας του '60 και όχι μόνο.

Το μεγαλύτερο διάστημα της ζωής του αντιμετώπιζε προβλήματα ψυχιατρικής φύσης. Λάμβανε ισχυρές αγωγές, ενώ είχε συλληφθεί και νοσηλευτεί σε ψυχιατρεία. Τη δεκαετία του '70 έδωσε τη δική του μάχη για να αντιμετωπίσει τα συμπτώματα της σχιζοφρένειας, ωστόσο τα κενά διαστήματα που έκανε από τη μουσική παραγωγή ήταν μεγάλα.

Η επιστροφή της ψυχεδελικής μουσικής στην επικαιρότητα τα τελευταία έτη, ανήγαγε τον Roky σε μια καλτ φιγούρα, έναν ήρωα μιας άλλης εποχής που επαναπροσδιορίστηκε.

Η ζωή του αποδόθηκε μέσα από το ντοκιμαντέρ του Keven McAlester "You’re Gonna Miss Me".

Η μεγαλύτερη επιτυχία των 13th Floor Elevators, το "You're Gonna Miss Me", γράφτηκε από τον Erickson όταν ακόμη ήταν μαθητής, και είχε κυκλοφορήσει νωρίτερα από τη μπάντα του The Spades.

Τη σπάνια ηχογράφηση μπορείτε να την ακούσετε παρακάτω.