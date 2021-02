Λούκυ Λουκ: "Ανακάλυψε", έστω και με καθυστέρηση, τη μαύρη φυλή

Ένα από τα πιο εμπορικά και αγαπημένα κόμικ στην Ευρώπη, ο Λούκυ Λουκ, "φιλοξενεί" πλέον, μετά από σχεδόν 80 άλμπουμ στη γαλλο-βελγική του έκδοση σε πάνω από 70 χρόνια, τους πρώτους του ολοκληρωμένους μαύρους χαρακτήρες, που στέκονται επαξίως δίπλα στον κεντρικό λευκό ήρωα.

Για την αλλαγή σελίδας υπεύθυνος είναι ο σκιτσογράφος Julien Berjeaut, ο οποίος ανέλαβε την τύχη του διάσημου "φτωχού και μόνου καουμπόι" πριν λίγα χρόνια. Στο "A Cowboy in High Cotton", το οποίο δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2020 στα γαλλικά και τώρα κυκλοφορεί στα αγγλικά, ο Λούκυ Λουκ απελευθερώνει μαύρους σκλάβους σε μια φυτεία στη Λουιζιάνα, με την αφήγηση και τα γραφικά του βιβλίου να επαναπροσδιορίζουν τον ρόλο του ήρωα καουμπόη και την αναπαράσταση των μαύρων χαρακτήρων με μη ρατσιστικούς όρους. Για πρώτη φορά υπάρχει μαύρος ήρωας.

Μέχρι πριν το προαναφερόμενο βιβλίο, μαύροι χαρακτήρες είχαν κάνει την εμφάνισή τους μόνο σε μία ιστορία, το "Going up the Mississippi" του 1961, και είχαν σχεδιαστεί με τυπικές ρατσιστικές εικόνες. Έμοιαζαν όλοι μεταξύ τους, τραγουδούσαν ξαπλωμένοι και κοιμόντουσαν την ώρα της δουλειάς.

