Δεκαοκτώ θεατρικές πρεμιέρες στις αθηναϊκές σκηνές μέχρι την άνοιξη

Κλασικά έργα, αλλά και πρωτοεμφανιζόμενες δραματουργίες, λογοτεχνία και ποίηση, επιφυλάσσει η νέα χρονιά έως και τα μέσα της άνοιξης σε μικρές και μεγάλες σκηνές της Αθήνας.

To Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, κάνει μια πρώτη διαλογή των παραστάσεων που κάνουν πρεμιέρα στο δεύτερο μισό της χειμερινής περιόδου μέχρι την έναρξη του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

«Τρεις αδελφές» στο Θέατρο Βεάκη

Ο Δημήτρης Καραντζάς καταπιάνεται με τον ύμνο του Αντόν Τσέχωφ για το κυνήγι της ανθρώπινης ευτυχίας και παρουσιάζει στο Θέατρο Βεάκη τη δική του εκδοχή μέσα από ένα πείραμα χρόνου και μνήμης, με έναν θίασο αξιώσεων (Καρυοφιλιά Καραμπέτη, Αιμίλιος Χειλάκης, Μαρία Κεχαγιόγλου, Αθηνά Μαξίμου, Δημήτρης Πιατάς, Ορφέας Αυγουστίδης, Σύρμω Κεκέ, Αινείας Τσαμάτης, Γιάννης Κλίνης, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης). (Από 17/1)

«Ηλέκτρα» στο Θέατρο Τέχνης

Βασισμένος στην ανυπέρβλητη μετάφραση του Γιώργου Χειμωνά, ο 'Αρης Μπινιάρης προσεγγίζει τη σοφόκλεια τραγωδία ως θεατρικό και μουσικό γεγονός. Οι ηθοποιοί αντλούν πληροφορίες από τη ρυθμικότητα του κειμένου και μεταβολίζουν, με το σώμα και τη φωνή, σε θεατρική δράση τον ήχο και τον ρυθμό του ποιητικού λόγου. Την παράσταση πλαισιώνει δεκαμελής θίασος με την Ελένη Μπούκλη στον επώνυμο ρόλο και την Εβελίνα Παπούλια ως Κλυταιμνήστρα. (Από 23/1)

«Αγάπησε με» στο Bios Main

Μετά τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή και τον «Οδυσσέα» του Τζέιμς Τζόις, η ομάδα των Elephas tiliensis εμπνέεται απ' το μυθιστόρημα του Φρανκ Κρίστοφερ «Αμερικανική νύχτα» και την ταινία του Αντρέι Ζουλάφσκι «Σημασία έχει ν' αγαπάς» και παρουσιάζει την παράσταση «Αγάπησέ με», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Αγαρτζίδη. Ένα έργο για τα σκοτεινά κομμάτια του ανθρώπου, τη βαθιά απελπισία της ύπαρξης και τις ματαιωμένες προσδοκίες. (Από 23/1)

«Κομμώτριες/Μεταπολίτευση/ Τζιανκ Σιν - Μπι - Σιν/ Φαντάσου την καρδιά μου δική σου» στο Θησείον

Ο Μιχαήλ Μαρμαρινός επιστρέφει στην έδρα του, το Θησείον, μ' ένα ολοκαίνουριο θεατρικό έργο για την επικαιρότητα του παρελθόντος. Μια σειρά από σύντομες περφόρμανς που αποδίδουν «τιμές κράτους» στην σύγχρονη πολιτική ιστορία της χώρας, στις ατομικές και συλλογικές εμπειρίες μας, ζητά από το κοινό να γίνει συμμέτοχος σε μια μοναδική θεατρική εμπειρία. Παίζουν οι Ηλέκτρα Νικολούζου, Χάρης Φραγκούλης, 'Αντριαν Φρίλινγκ, Μάιρα Γραβάνη, 'Αρης Νινίκας, και Ανδρομάχη Φουντουλίδου. (Από 24/1)

«Ξαφνικά πέρυσι το καλοκαίρι» στο Θέατρο του Νέου Κόσμου

O Γιώργος Παπαγεωργίου στρέφεται στο ποιητικότερο και με αυτοβιογραφικές αναφορές, έργο του Τένεσι Γουίλιαμς, που κινείται γύρω από τον μυστηριώδη θάνατο ενός ομοφυλόφιλου ποιητή. Οι πρωτοφανείς συνθήκες κανιβαλισμού που οδήγησαν στο θάνατό του φέρνουν σε σύγκρουση τη δεσποτική μητέρα του Βάιολετ, την οποία υποδύεται η Θέμις Μπαζάκα, και την ξαδέρφη του Κάθριν, τον ρόλο της οποίας αναλαμβάνει η ανερχόμενη Μαίρη Μηνά. Στους υπόλοιπους ρόλους θα δούμε τους Παναγιώτη Εξαρχέα, Αθηνά Αλεξοπούλου και Γιάννη Λατουσάκη. (Από 24/1)

«Γιον Γκάμπριελ Μπόρκμαν» στο Μέγαρο Μουσικής

Ο Γιάννης Χουβαρδάς ανεβάζει τον τρίτο Ίψεν της 45χρονης πορείας του, σε νέα μετάφραση από την Έρι Κύργια. Στη συνταρακτική ποιητική δυστοπία που χτίζει ο μεγάλος Νορβηγός, δίνονται ανάμεσα στα μέλη της παλιάς γενιάς αδυσώπητες μάχες ζωής και θανάτου για την κατίσχυση πάνω στο νέο αίμα. Ερωτικό μελόδραμα, έργο τρόμου, αναρχικός ρεαλισμός, μαύρη κωμωδία, ειρωνικό γκροτέσκο - με άλλα λόγια, η πολυδιάστατη χρωματική παλέτα του ονειρικού κόσμου που συνθέτει ο Ίψεν. Συμμετέχουν οι: Ρένη Πιττακή, Λυδία Φωτοπούλου, Ιερώνυμος Καλετσάνος, Θεοδώρα Τζήμου, Κωνσταντίνος Πλεμμένος, Σοφία Κόκκαλη και ο Νίκος Χατζόπουλος στον επώνυμο ρόλο. (Από 25/1)

«Αναζητήσεις» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Οι 'Ακης Δήμου, Ρούλα Γεωργακοπούλου, Στέφανος Δάνδολος, Μάκης Τσίτας, Γιάννης Τσίρος, Θανάσης Χειμωνάς και Γιώργος Σκαμπαρδώνης, συγγραφείς διαφορετικού ύφους, υπογράφουν επτά κείμενα εμπνευσμένα από τις ραδιοφωνικές αναζητήσεις του Ερυθρού Σταυρού, τα οποία παρουσιάζονται σε σύντομης διάρκειας μονολόγους με θέμα τον πόλεμο, τη μετανάστευση, την αιχμαλωσία και τη μοναξιά. Επί σκηνής θα δούμε να τα ερμηνεύουν οι Μάνος Βακούσης, Κατερίνα Διδασκάλου, Λεωνίδας Κακούρης, Ρηνιώ Κυριαζή, Ηρώ Μπέζου, Αλέξανδρος Μυλωνάς και 'Αννα Φόνσου. (Από 24/1)

«Δόξα κοινή» στο Θέατρο Πορεία

Ο Δημήτρης Τάρλοου εμπνέεται από το ποίημα του Ανδρέα Εμπειρίκου «Εις την Οδό των Φιλελλήνων» και προτείνει μια παράσταση όπου η ποίηση μετατρέπεται σε δράση, ο θάνατος σε ηδονή και το σκοτάδι διαλύεται κάτω από το υπέρλαμπρο ελληνικό φως. Ο Στρατής Πασχάλης, υπογράφει τη σύνθεση του κειμένου, που υμνεί τον έρωτα και αποτελείται από διαφορετικά ποιήματα, που καλύπτουν το σύνολο της λυρικής μας παράδοσης: από τη Σαπφώ μέχρι τον Σολωμό, από τον Καβάφη μέχρι τον Ελύτη. Στη σκηνή, μεταξύ άλλων, οι Λήδα Μανιατάκου, Ηλιάνα Μαυρομάτη, 'Αρης Μπαλής, Γιάννης Νταλιάνης, Θάλεια Σταματέλου, Σίσσυ Τουμάση. (Από 27/1)

«Επικίνδυνες Σχέσεις» στο Hotel Ermou

Η ομάδα blindspot (Γιώτα Αργυροπούλου, Μιχάλης Κωνσταντάτος) δημιουργεί μια νέα θεατρική προσέγγιση στο πρωτότυπο μυθιστόρημα του Σοντερλό ντε Λακλό το οποίο γνωρίσαμε και μέσα από την κινηματογραφική του μεταφορά από τον Στίβεν Φρίαρς . Η παράσταση εστιάζει στο κεντρικό ερωτικό τρίγωνο της ιστορίας και μεταφέρει τον κόσμο του στο Ηοtel Ermou (Ερμού 152) όπου ο διάκοσμος και η ατμόσφαιρα του γνωστού night club γίνονται αναπόσπαστα στοιχεία της δραματουργίας του έργου. (Από 27/1)

«Έντμοντ» στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης

Ένα άγνωστο, στην αθηναϊκή σκηνή, έργο του Ντέιβιντ Μάμετ, που μιλά για τη βαθιά νόσο της δυτικής κοινωνίας, έρχεται, στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη. Ένας άνδρας σε κρίση εγκαταλείπει ότι έχει χτίσει μέχρι εκείνη τη στιγμή, προς αναζήτηση νοήματος. Η βία με την οποία έρχεται αντιμέτωπος, απελευθερώνει έναν εαυτό που κανείς δεν υποπτευόταν ότι έκρυβε μέσα του. Στον επώνυμο ρόλο ο Γιάννος Περλέγκας και μαζί του οι Δημήτρης Πασσάς, Μανώλης Αφολαγιάν, Κωνσταντίνα Τάκαλου. (Από 30/1)

«Μεγάλες προσδοκίες» στο Σύγχρονο θέατρο

Το αριστούργημα του Τσαρλς Ντίκενς ανεβαίνει για πρώτη φορά στην ελληνική σκηνή, σε μια φιλόδοξη παραγωγή σε σκηνοθεσία Λίλλυς Μελεμέ και διασκευή Μαριλένας Παναγιωτοπούλου. Στη διανομή συναντάμε τους Φιλαρέτη Κομνηνού, Αλέκο Συσσοβίτη, Γιώργο Χριστοδούλου και Νατάσσα Εξηνταβελώνη. (Από 31/1)

«Μακμπέθ» στο Εθνικό Θέατρο

Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού θεάτρου, Δημήτρης Λιγνάδης συναντά (τόσο ως πρωταγωνιστής όσο και ως σκηνοθέτης) το περίφημο «καταραμένο» έργο του Σαίξπηρ. Ένα «παραμύθι» για τη βία, για την ηδονή, για την εξουσία, για την τρέλα και κυρίως για τη μήτρα που τα γεννά, έρχεται στο Εθνικό Θέατρο σε μία μεγάλη συμπαραγωγή με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Συμμετέχουν οι Μαρία Κίτσου, Ράνια Οικονομίδου, Γιώργος Μπινιάρης, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος. (Από 7/2)

«Moby Dick» στο Θέατρο Παλλάς

Ο Moby Dick, το αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, γίνεται παράσταση από το Onassis Culture σε συνεργασία με τις Θεατρικές Σκηνές σε λιμπρέτο και μουσική σύνθεση του Δημήτρη Παπαδημητρίου και σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Η συγκλονιστική περιπέτεια του Χέρμαν Μέλβιλ παίρνει θεατρική μορφή και μεταφέρεται στη σκηνή του Παλλάς με καινοτομίες στη σκηνογραφία, ολογράμματα, 3D graphics, ζωντανή ορχήστρα και χορογραφίες. (Από 28/2)

«Τα κόκκινα φανάρια» στο Cartel

Μετά το καθηλωτικό «'Ανθρωποι και ποντίκια» του Στάινμπεκ, ο Βασίλης Μπισμπίκης σχεδιάζει μια ακραία ρεαλιστική ανάγνωση του έργου του Αλέκου Γαλανού, για τον κόσμο του περιθωρίου και της πορνείας. Ο ίδιος πέρα από την σκηνοθετική επιμέλεια, θα κρατάει και τον ρόλο της Μαντάμ Παρί καθοδηγώντας την ομάδα του Cartel στα άδυτα της τρανσέξουαλ κοινωνίας που εκδίδεται για να επιβιώσει. (Πρεμιέρα Τέλη Φεβρουαρίου)

«Ερωτικές καρτ ποστάλ από την Ελλάδα» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Μία παράσταση για το ελληνικό καλοκαίρι, την προσδοκία του έρωτα και την αγορά αναμνήσεων. Στην πρώτη τους συγγραφική συνεργασία, ο Ανέστης Αζάς και η Λένα Κιτσοπούλου επιχειρούν μια περφόμανς μυθοπλαστικού ντοκιμαντέρ γύρω από το δίπολο τουρισμού και ερωτισμού, η οποία εκκινεί από το πραγματικό για να βρεθεί στην καρδιά του φαντασιακού. (Από 18/3)

«Η κυρία του Μαξίμ» στο Εθνικό θέατρο

Δαιμόνιοι σκηνικοί μηχανισμοί, πνευματώδης σάτιρα και ανθρώπινες ψυχές σε φρενήρη αγωνία, απίθανες συμπτώσεις που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε μία έκρηξη που όμως δεν θα γίνει ποτέ. Ο Θωμάς Μοσχόπουλος καταπιάνεται με την φάρσα του Ζωρζ Φεντώ που χάρισε στον συγγραφέα της έναν μοναδικό θρίαμβο δίνοντάς του τη δυνατότητα να αφοσιωθεί για ένα διάστημα στην άλλη του αγάπη, τη ζωγραφική. Τον 22μελή θίασο απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, οι Θανάσης Αλευράς, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Έμιλυ Κολιανδρή, Θέμης Πάνου και Κώστας Φιλίππογλου. (Από 21/3)

«This is not Romeo and Juliet» στο Θέατρο Πορεία

Δύο αιώνια έφηβοι ερωτεύονται σε ένα πάρτυ μεταμφιεσμένων. Ονειρεύονται, δραπετεύουν από τη ζωή, και συνομιλούν με τον θάνατο. Εισβάλουν στο θέατρο έχοντας για φυλαχτό το έργο «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» και είναι «βαριά οπλισμένοι» με όλα τα καταδικασμένα ζευγάρια του Σαίξπηρ. Ο Αργύρης Πανταζάρας σκηνοθετεί τον εαυτό του και την Έλλη Τρίγγου σε μια παράσταση που μιλάει για τον έρωτα τον όρκο, την απόρριψη, και τον θάνατο. (Από 28/4)

«Σ' εσάς που με ακούτε» στο Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο τιμά τη μνήμη της Λούλας Αναγνωστάκη ανεβάζοντας ένα από τα σημαντικότερα έργα της, το «Σ' εσάς που με ακούτε» σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Αβρανά. Όπως σημειώνει ο σκηνοθέτης σε μια εποχή που το «Απολιτίκ» έχει γίνει πια μόδα, το έργο έρχεται να μας θυμίσει πως κάποτε, όχι πολύ μακριά, υπήρχαν ακόμη ιδεολογίες. Και μπορεί οι έννοιες να αλλάζουν, η ανάγκη, ωστόσο, των ανθρώπων να μιλήσουν - και κυρίως να εισακουστούν - παραμένει η ίδια. (Από 30/ 4)