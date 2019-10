Εθνικό Θέατρο: Προσφορά για τις νέες παραστάσεις - Εισιτήρια με 10 ευρώ

Με μία προσφορά για το κοινό ξεκίνησε το Εθνικό Θέατρο τη νέα σεζόν, διαθέτοντας εισιτήρια για τις παραστάσεις του στην τιμή των 10 ευρώ.

Με πλούσιο προγραμματισμό για τον χειμώνα και επικεφαλής το Δημήτρη Λιγνάδη, το Εθνικό Θέατρο καλεί τους θεατρόφιλους, έως και τις 23 Οκτωβρίου, να επιλέξουν παράσταση και να επωφεληθούν της προσφοράς.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Εθνικό Θέατρο «Με την έναρξη της προπώλησης και για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έως 23 Οκτωβρίου, οι θεατές έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν σημαντικής έκπτωσης λόγω της ισχύουσας Προσφοράς Προπώλησης με προαγορά εισιτηρίων στην ενιαία μειωμένη τιμή των €10 για όλες τις παραγωγές του Εθνικού Θεάτρου (εκτός του Μικρού Εθνικού και των επαναλήψεων) με ηλεκτρονική αγορά ή με αγορά μέσω τηλεφώνου 210.7234567 με πιστωτική κάρτα. Προπώληση Εισιτηρίων Online ticketservices.gr, tickets.public.gr

Οι παραστάσεις του Εθνικού για τις οποίες ισχύει η προσφορά:

- Μάκβεθ, του Ουίλιαμ Σαίξπηρ σε συμπαραγωγή με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, από 7/2/2020 έως 8/3/2020

- Η κυρία του Μαξίμ, του Ζωρζ Φεντώ από 21/3/2020 έως 31/5/2020

- Hotel Éternité, του Γιάννη Καλαβριανού από 16/1 – 12/4/2020

- Σ΄ εσάς που με ακούτε, της Λούλας Αναγνωστάκη από 30/4/2020 έως 7/6/2020

- Το καινούργιο σπίτι, του Κάρλο Γκολντόνι από 22/11/2019 έως 9/2/2020

- Φεγγάρι από χαρτί, των Μιχάλη Ρέππα-Θανάση Παπαθανασίου από 20/02/2020 έως 31/5/2020

- Να τελειώνουμε με τον Έντι Μπάλγκελ, του Εντουάρ Λουί από 6/11/2019 έως 17/11/2019

- Νερό της Κολώνιας (EaudeCologne), του Ευθύμη Φιλίππου από 29/11/2019 έως 12/1/2020

- Και τώρα ο κόσμος ή αυτό που αποκαλούμε «έξω κόσμος», δεν σημαίνει τίποτα για μένα της Σιμπίλε Μπεργκ από 24/1/2020 έως 1/3/2020

- Παίζοντας το θύμα, των αδελφών Πρεσνιακόφ από 13/3/2020 έως 12/4/2020

- Love and Information, της Κάριλ Τσέρτσιλ, Ομάδα Θεάτρου C for Circus από 29/4/2020 έως 31/5/2020