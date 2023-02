Dragons’ Den: Χαμός στο πλατό - Ζήτησε 68.000 ευρώ για εσώρουχα με όνομα "ακόμη θέλω τον πρώην μου"

Μία ιδιαίτερη πρόταση δέχθηκαν οι επενδυτές του Dragons’ Den στο επεισόδιο της Παρασκευής στον ΑΝΤ1. Ο παρουσιαστής Σάκης Τανιμανίδης υποδέχθηκε στο πλατό την Σοφία, ιδρύτρια ενός μικρού brand, το οποίο ασχολείται με τα μεταξωτά εσώρουχα.

Η ίδια διαφήμισε το προϊόν της και ζήτησε από τους επενδυτές του Dragons’ Den 68.000 ευρώ για το 10% της επιχείρησής της.

Παρά την προσπάθειά της, οι επενδυτές αρνήθηκαν την πρόταση, αναφέροντας πως ο τίτλος της σειράς εσωρούχων "Still Want My X" (ακόμη θέλω τον πρώην μου), ισοδυναμεί με ηττοπάθεια για τις γυναίκες.

Όταν έδωσε τα εσώρουχα στους επενδυτές για να νιώσουν την υφή τους, χαρακτηριστική ήταν η αντίδραση της Λιλής Περγαντά: «Σοφία μου, τι μου έδωσες βρε αγάπη μου;».

Οι επενδυτές της επισήμαναν ότι πρέπει να επικεντρωθεί σε ένα concept που θα κάνει τα εσώρουχα να ξεχωρίζουν. Το γεγονός ότι δεν είχε καθόλου εμπειρία, αποτέλεσε αρνητικό παράγοντα για οποιαδήποτε επόμενη κίνηση στο Dragons' Den.

Dragons’ Den: Η πρόταση της Σοφίας για τα μεταξωτά εσώρουχα

Δείτε ολόκληρη την οντισιόν της Σοφίας στο 26ο λεπτό του παρακάτω βίντεο:

