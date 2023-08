Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μίλησε ελληνικά στο φινάλε του "And Just Like That" - Τι είπε

Η επιτυχημένη σειρά "And Just Like That" θα συνεχιστεί και για τρίτη σεζόν, με το κοινό της να ανυπομονεί για τα επόμενα, γεμάτα λάμψη και στυλ, επεισόδια.

Το "And Just Like That" προβάλλεται από τη συχνότητα του ΗΒΟ ΜΑΧ.

Στο φινάλε του δεύτερου κύκλου του σίκουελ του "Sex and The City", η πρωταγωνίστρια Carrie Bradshaw (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ), βρίσκεται στην Ελλάδα, μπροστά στη θάλασσα και προσπαθεί στα ελληνικά να παραγγείλει δύο cosmopolitan.

Το βίντεο έχει γίνει viral στο διαδίκτυο, προκαλώντας εντύπωση στους Έλληνες φανς της σειράς.

Υπενθυμίζεται ότι το "And Just Like That", ανανέωσε για τρίτη σεζόν, με τους θαυμαστές της σειράς να περιμένουν με ανυπομονησία τις νέες περιπέτειες των αγαπημένων τους ηρωίδων.

