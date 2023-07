J2US: Απόψε ο λαμπερός τελικός - Εμφάνιση έκπληξη με Δέσποινα Βανδή και Καίτη Γαρμπή

Ο φαντασμαγορικός τελικός του J2US θα πραγματοποιηθεί απόψε, Σάββατο (08/07), στις 21:00 στον Alpha, και αναμένεται γεμάτος εκπλήξεις λάμψη, δώρα, εντυπωσιακές εμφανίσεις και συγκλονιστικές ερμηνείες.

Ο παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει το πιο λαμπερό πάρτι λήξης της σεζόν, ενώ η κριτική επιτροπή με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή είναι έτοιμοι να βαθμολογήσουν με "άριστα" τα ζευγάρια του τελικού.

ADVERTISING

Μάλιστα, μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της βραδιάς, θα είναι η κοινή εμφάνιση στη σκηνή του J2US της Δέσποινας Βανδή και της Καίτης Γαρμπή για ένα live που θα μας μείνει αξέχαστο.

Τα τέσσερα ζευγάρια που διεκδικούν τη νίκη του Just the 2 of Us είναι η Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη, ο Ιάσονας Παπαματθαίου με την Ηρώ, η Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα και η Φελίσια Τσαλαπάτη με τον Τριαντάφυλλο.

Οι φιναλίστ θα ερμηνεύσουν από δύο τραγούδια, ένα που έχουν ήδη τραγουδήσει κάποια στιγμή στο show και ένα καινούργιο, ενώ θα υπάρχει και ένα κοινό τραγούδι για όλα τα ζευγάρια, το «Φεύγω» της Χαρούλας Αλεξίου.

Ναταλία Αργυράκη - Γιώργος Βογιατζάκης

«Σασμός»

«Τολμάς Κι Έχεις Παράπονο Εσύ»

Ιάσονας Παπαματθαίου – Ηρώ

«Άνοιξη»

«Φως»

Λουίζα Πυριόχου – Καλομοίρα

«Αγάπη Υπερβολική»

«All That Jazz»

Φελίσια Τσαλαπάτη – Τριαντάφυλλος

«Ανάβεις Φωτιές»

«Δεν Θέλω»

Η πορεία των τεσσάρων ζευγαριών μέχρι τον τελικό είχε πολλές όμορφες και αξέχαστες εμπειρίες αλλά φυσικά δεν έλειψαν και οι δύσκολες στιγμές.

Ποιο ζευγάρι θα κερδίσει, άραγε;

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις