J2US: Διπλή αποχώρηση στον ημιτελικό - Ποια ζευγάρια θα δούμε στο τελευταίο live

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου (01/07) ο λαμπερός ημιτελικός του J2US με τον Νίκο Κοκλώνη να ανοίγει τη βραδιά ερμηνεύοντας το νέο του κομμάτι "Ρεσιτάλ ερμηνείας", μία φράση που έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με το show τραγουδιού.

Για ακόμη ένα live οι παίκτες συνεργάστηκαν στα πιο ανατρεπτικά acts και έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό στη σκηνή του Just The 2 Of Us, πραγματοποιώντας διπλή εμφάνιση, ωστόσο μόνο τέσσερα από τα έξι ζευγάρια θα έπαιρναν το εισιτήριο για τον τελικό, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (08/07).

Η βραδιά ολοκληρώθηκε με την ανακοίνωση των ζευγαριών που περνούν στον τελικό, με τον Άρη Σοϊλέδη με τη Μαριάντα Πιερίδη και τον Γιώργο Κοψιδά με τη Στεφανία Ρίζου να μην τα καταφέρνουν και να αποχωρούν τελικά από το show.

Έτσι στον μεγάλο τελικό του ερχόμενου Σαββάτου θα παρακολουθήσουμε στη σκηνή του J2US, τον Ιάσονα Παπαματθαίου με την Ηρώ, τη Φελίσια Τσαλαπάτη με τον Τριαντάφυλλο, τη Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα και τη Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη.

J2US: Η στιγμή της ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων

