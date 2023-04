J2US: Ο Ιάσονας μεταμορφώθηκε σε Φρέντι Μέρκιουρι και το Twitter διχάστηκε

Επέστρεψε το βράδυ του Σαββάτου (22/04) με ένα φαντασμαγορικό show, εντυπωσιακές εμφανίσεις και ανατρεπτικά acts το J2US μέσα από τη συχνότητα του Alpha.

Οι κριτές, Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτης Φασουλής και Καίτη Γαρμπή πήραν για ακόμη μια φορά θέση και ένα από τα πρώτα ζευγάρια που κλήθηκαν να κρίνουν και να βαθμολογήσουν ήταν ο Ιάσονας Παπαματθαίου και η Ηρώ, οι οποίοι ερμήνευσαν στη σκηνή του Just The 2 Of Us το "I Want to Break Free" των Queen.

Ο ηθοποιός μεταμορφώθηκε σε Φρέντι Μέρκιουρι, όπως ακριβώς ήταν ο τραγουδιστής στο θρυλικό videoclip του κομματιού και αποθεώθηκε από την κριτική επιτροπή, ωστόσο οι αντιδράσεις δεν ήταν όλες θετικές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου οι χρήστες ξεδίπλωσαν για ακόμη μια φορά το ταλέντο τους κάνοντας βιτριολικά σχόλια.



J2US: Η εμφάνιση του Ιάσονα και της Ηρούς

Οι αντιδράσεις του Twitter

