Καρολίνα Καλύβα: "Επέστρεψε" στο Survivor για να στείλει μήνυμα στον Μάριο

Με ένα νέο επεισόδιο επέστρεψε το βράδυ της Τετάρτης (08/02) το Survivor All Star μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ.

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν για το έπαθλο επικοινωνίας, το οποίο συνοδεύτηκε και από φαγητό. Οι τηλεθεατές παρακολούθησαν μια σκληρή αναμέτρηση ανάμεσα στους παίκτες, που προσπάθησαν να κατακτήσουν την πολυπόθητη νίκη.

Τελικά, οι Κόκκινοι κέρδισαν τον σημαντικό αγώνα στον στίβο μάχης και το έπαθλο επικοινωνίας.

Survivor All Star: Η Καρολίνα έστειλε μήνυμα στον Μάριο

Ο Μάριος Πρίαμος έλαβε μήνυμα από την Καρολίνα Καλύβα, κάτι που επιβεβαιώνει σε όλες τις συνεντεύξεις της ότι αυτό που συνέβη μεταξύ τους ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά.

«Yo passenger, όλα καλά από αυτή την πλευρά. Συνέχισε έτσι με αγωνιστικότητα σου και την τρέλα σου να μας χαρίζεις ωραίες στιγμές! Keep it up with the good work!», ανέφερε στο μήνυμά της.

Ο Πρίαμος, με τη σειρά του, της απάντησε: «Θα τα πούμε όταν βγω, ξέρεις εσύ!» και της έστειλε ένα φιλί.

Στο τέλος, οι συμπαίκτες του ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

