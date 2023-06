Κιμ Κατράλ: Οι δύο προϋποθέσεις για να παίξει σε μία σκηνή στο "And Just Like That"

Η επιστροφή της Κιμ Κατράλ στο spin-off του "Sex and the City", "And Just Like That", η δεύτερη σεζόν του οποίου επιστρέφει μέσα από το HBO Max τον Ιούνιο ανήκει αναμφισβήτητα στα πιο εντυπωσιακά νέα της εβδομάδας που πέρασε, και παρά το γεγονός ότι η Σαμάνθα θα εμφανιστεί σε μία μόνο σκηνή οι φαν είναι ενθουσιασμένοι.

Φυσικά, η επιστροφή της Κιμ Κατράλ δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς συγκεκριμένες απαιτήσεις από την πλευρά της ηθοποιού, αφού είναι γνωστό πια πως οι σχέσεις με τις πρώην συμπρωταγωνίστριές της και κυρίως με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ δεν είναι και οι καλύτερες.

ADVERTISING

Οι απαιτήσεις της... Σαμάνθα Τζόουνς ήταν δύο και επομένως κάτι παραπάνω από σαφείς και μία εξ αυτών ήταν το να μην παίξει με κάποια από τις υπόλοιπες τρεις πρωταγωνίστριες της σειράς, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις.

Όσο για τη δεύτερη προϋπόθεση, αυτή ήταν το να μην συναντηθεί με τον σκηνοθέτη και "σύμμαχο" της Πάρκερ, Μάικλ Πάτρικ Κινγκ.

"Η Κιμ είχε δύο όρους - έναν, ότι δεν θα έπαιζε με κανένα από τα άλλα κορίτσια και δύο, ότι δεν ήθελε να δει τον Μάικλ Πάτρικ Κινγκ", αναφέρει πηγή στο Page Six.

Μετά την απόφαση της Κατράλ να πει "όχι" σε μία τρίτη ταινία "Sex and the City", οι παραγωγοί αποδέσμευσαν τη Σαμάνθα στα πρώτα επεισόδια του "AJLT", καθιστώντας σαφές ότι ο χαρακτήρας που υποδύεται ζει τώρα στο Λονδίνο και ότι εκείνη και η Κάρι είχαν μια σύγκρουση αφού η συγγραφέας την απέρριψε ως εκδότρια.

Ωστόσο, όπως φάνηκε η Κατράλ δεν είχε πει ακόμα την τελευταία της κουβέντα, καθώς καλά ενημερωμένη πηγή φαίνεται να δήλωσε πως η ηθοποιός πήρε πολλά χρήματα για την επιστροφή της, κάτι που φυσικά δείχνει μεταξύ άλλων και τη δυναμική που έχει η ηθοποιός και ο χαρακτήρας της Σαμάνθα Τζόους.

Στη μία και μοναδική σκηνή που θα τη δούμε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Σαμάνθα βρίσκεται σε ένα αυτοκίνητο και έχει μία τηλεφωνική συνομιλία με την Κάρι Μπράντσο.

Εκπρόσωπος του HBO και του Max είπε στο Page Six: «Η προσφορά που έγινε στην Κιμ ήταν πάντα ένα τηλεφώνημα, με τη σκηνή να γυρίζεται με εκείνη μόνη, όπως γίνεται στις περισσότερες κλήσεις. Αυτός ήταν ένας εύκολος και βολικός τρόπος για να επιστρέψει η Σαμάνθα. Είμαστε χαρούμενοι που πέτυχε".

And Just Like That: Δείτε το τρέιλερ του 2ου κύκλου

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις