Super Bowl 2021: Ο "The Weeknd" μάγεψε το κοινό με το σόου του

Το 55ο Super Bowl μπορεί να είχε κάποιες άδειες θέσεις, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, ωστόσο δεν υστερούσε σε καμιά περίπτωση στην αίγλη των προηγούμενων χρόνων, κατά το σόου του ημιχρόνου, γνωστού και ως "Super Bowl Halftime Show".

ADVERTISING

Οι τελευταίοι ερμηνευτές που τραγούδησαν σε ημίχρονο περιλαμβάνουν τη Shakira και τη Jennifer Lopez, την Lady Gaga, την Katy Perry, τον Bruno Mars, την Beyonce και τη Madonna.

Στο φετινό σόου την τιμητική του είχε ο διάσημος τραγουδιστής "The Weeknd". Ο γεννημένος στον Καναδά μουσικός, εμφανίστηκε στη σκηνή, στο Στάδιο Raymond James, μαγεύοντας τόσο τους λίγους παρευρισκόμενους, όσο και το τηλεοπτικό κοινό.

Το σόου του περιλάμβανε πολλές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως το "Starboy", "The Hills", "Can't Feel My Face", "I Feel It Coming" και, φυσικά το "Blinding Lights".

Δείτε παρακάτω ολόκληρο το μουσικό σόου του τραγουδιστή:

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε τις Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του News247.gr