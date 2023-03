Ted Lasso: O Jason Sudeikis και η παρέα του θα κάνουν "μαθήματα" ψυχικής υγείας στον Τζο Μπάιντεν

Στον Λευκό Οίκο θα βρεθούν οι ηθοποιοί της κωμικής σειράς "Ted Lasso" όπου και θα συναντήσουν τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του, Τζιλ για να συζητήσουν τη σημασία της ψυχικής υγείας.

Η σειρά του Apple TV+, η τρίτη σεζόν της οποίας έκανε πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου, εμβαθύνει στην ψυχική υγεία διαφόρων χαρακτήρων, με ιστορίες που αντιμετωπίζουν ζητήματα εκφοβισμού, θυμού, και αυτοεκτίμησης, καθώς και κρίσεις πανικού.

ADVERTISING

Κεντρικό μότο της ομάδας και των παραγόντων της είναι το "I Still Believe", η αγαπημένη δηλαδή φράση του ίδιου του Ted (Jason Sudeikis) ως στάση ζωής του ήρωα που ενσαρκώνει. Οι Roy (Brett Goldstein), Rebecca (Hannah Waddingham), Keeley (Juno Temple), Jamie (Phil Dunster), Higgins (Jeremy Swift), Sam (Toheeb Jimoh), and Danny (Cristo Fernández) συνεργάζονται για να σχηματίσουν το Believe μετά τη φυγή του Nate (Nick Mohammed) στο τέλος της δεύτερης σεζόν. Η πρεμιέρα θα γίνει μάλιστα με διπλό επεισόδιο, ενώ δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη αν θα είναι και τη τελευταία σεζόν του show.

Αυτό το "Believe" συνόδευε την ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου στο twitter, για να ανακοινώσει τη συνάντηση με το cast της σειράς.

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία "θα καλωσορίσουν τους ηθοποιούς για να συζητήσουν τη σημασία της ψυχικής υγείας και την προώθηση της ευημερίας", ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε ανακοίνωσή του.

Ακολουθήστε το News 24/7 στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις