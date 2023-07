Τελικός J2US: Οι εκπλήξεις και τα ζευγάρια που διεκδικούν τη νίκη

Αυτό το Σάββατο (8/7), το Just the 2 of Us έρχεται στις οθόνες μας, με τον Μεγάλο Τελικό του σόου μουσικής του Alpha.

Στον Τελικό θα παρακολουθήσουμε στη σκηνή του J2US, τον Ιάσονα Παπαματθαίου με την Ηρώ, τη Φελίσια Τσαλαπάτη με τον Τριαντάφυλλο, τη Λουίζα Πυριόχου με την Καλομοίρα και τη Ναταλία Αργυράκη με τον Γιώργο Βογιατζάκη.

Στη σκηνή θα απολαύσουμε σε ένα live-έκπληξη τη Δέσποινα Βανδή και την Καίτη Γαρμπή, οι οποίες θα ξεσηκώσουν για τα καλά το κοινό.

Τα τέσσερα ζευγάρια που διεκδικούν τη νίκη θα ερμηνεύσουν από δύο τραγούδια το καθένα. Σημειώνεται ότι ένα τραγούδι θα είναι κοινό για όλα τα ζευγάρια, το οποίο είναι το «Φεύγω» της Χαρούλας Αλεξίου.

Ποιο ζευγάρι θα καταφέρει να συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη βαθμολογία και να κερδίσει τον τίτλο του νικητή του J2US;

