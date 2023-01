The Mandalorian: Το νέο trailer για τη σεζόν 3 μας ταξιδεύει "far, far away"

DISNEY

Η τρίτη σεζόν του "The Mandalorian" θα βρει τους Din Djarin και Grogu για άλλη μια φορά κυνηγημένους, αλλά και έτοιμους για μάχη σε αυτό το μεγάλο σύμπαν του Star Wars.

Πιστή στην υπόσχεσή της, η Disney έδωσε στη δημοσιότητα το νέο trailer από την τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς "The Mandalorian" με πρωταγωνιστή τον Pedro Pascal. Ο νέος κύκλος θα βρει τους Din Djarin και Grogu για άλλη μια φορά κυνηγημένους, αλλά και έτοιμους για μάχη σε αυτό το μεγάλο σύμπαν του Star Wars. Οι δύο αγαπητοί ήρωες έχουν πολύ δρόμο μπροστά τους και ξεκινούν για μία νέα περιπέτεια, έτσι ώστε να συναντήσουν άλλους Mandalorians. ADVERTISING Η επίσημη σύνοψη της τρίτης σεζόν: Τα ταξίδια του Mandalorian συνεχίζονται. Κάποτε ήταν ένας μοναχικός κυνηγός επικηρυγμένων…Ο Din Djarin ενώθηκε ξανά με τον Grogu. Εν τω μεταξύ, το New Republic αγωνίζεται να οδηγήσει τον γαλαξία μακριά από την σκοτεινή ιστορία του. Ο Mandalorian θα συναντηθεί με τους παλιούς συμμάχους του και θα κάνει νέους εχθρούς, καθώς αυτός και ο Grogu συνεχίζουν να ταξιδεύουν μαζί. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CCXP, ο Pascal είχε κάνει tease για τεράστιες εκπλήξεις στον 3ο κύκλο: "Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που θα δείτε. Νομίζω ένα από τα καλύτερα στοιχεία των προηγούμενων δύο σεζόν ήταν οι εκπλήξεις. Μπορέσαμε να κρατήσουμε μυστικό το όνομα του Baby Yoda. Μπορέσαμε να κρατήσουμε μυστική την επιστροφή του Luke Skywalker. Οπότε υπάρχουν κι άλλα τέτοια μυστικά που σας τα κρατάμε." Όπως σημειώνουν οι Unboxholics, νάμεσα στα πρόσωπα που θα επιστρέψουν, εκτός του Pedro Pascal ως Din Djarin είναι οι Giancarlo Esposito ως Moff Gideon, Carl Weathers ως Greef Karga και Katee Sackhoff ως Bo-Katan, ενώ δεν αποκλείεται να επανεμφανιστούν οι Rosario Dawson ως Ahsoka Tano, Temuera Morrison ως Boba Fett, Ming-Na Wen ως Fennec Shand και Mark Hamill ως Luke Skywalker. Ήδη το δίδυμο Filoni και Favreau ασχολείται με το γράψιμο του σεναρίου της 4ης σεζόν του The Mandalorian, όπως έχουν μιλήσει για αυτό στο παρελθόν. Η τρίτη σεζόν του The Mandalorian θα κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Disney Plus την 1η Μαρτίου του 2023. Δείτε το επικό trailer της 3ης σεζόν του "The Mandalorian": Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

SHARE: