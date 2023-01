The Pale Blue Eye: Διαθέσιμο στο Netflix το πολυαναμενόμενο θρίλερ με τον Έντγκαρ Άλαν Πόε

Το πολυαναμενόμενο θρίλερ του Netflix με τίτλο «The Pale Blue Eye» και πρωταγωνιστή τον Κρίστιαν Μπέιλ, είναι πλέον διαθέσιμο στη streaming υπηρεσία.

Η υπόθεση εκτυλίσσεται στο Γουέστ Πόιντ του 1830. Ένας αποκαρδιωμένος ντετέκτιβ αναλαμβάνει να ερευνήσει σιωπηρά τη βάναυση δολοφονία ενός δόκιμου. Αντιμέτωπος όμως με τον δεσμευτικό κώδικα σιωπής των δοκίμων, ζητά από έναν συνάδελφο του θύματος να τον βοηθήσει να διαλευκάνει την υπόθεση – έναν νεαρό άντρα τον οποίο γνωρίζουμε σήμερα με το όνομα Έντγκαρ Άλαν Πόε.

ADVERTISING

Πρωταγωνιστούν οι Christian Bale ως Augustus Landor και Harry Melling "The Queen's Gambit" ως Edgar Alan Poe, ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Scott Cooper των "Antlers" και "Crazy Heart".

Παίζουν επίσης και οι Gillian Anderson (The Crown), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Charlotte Gainsbourg (Antichrist), Toby Jones (First Cow), Harry Lawtey (Industry), Simon McBurney (Carnival Row), Timothy Spall (Mr. Turner), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Molly’s Game), Brennan Cook (Encounter), Gideon Glick (Marvelous Mrs. Maisel), Fred Hechinger (The White Lotus), Matt Helm (Tragedy of Macbeth), Steven Maier (The Plot Against America), Charlie Tahan (Ozark) και τον θρυλικό Robert Duvall (The Judge).

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις