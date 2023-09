Το Seinfeld ήταν για τον Τζέρι Σάινφελντ ό,τι το All I Want From Christmas is You για τη Μαράια Κάρεϊ

Ο Τζέρι Σάινφελντ, τον Ιούλιο του 2019, σε promo του Netflix. WILLY SANJUAN/INVISION/AP

Ο Τζέρι Σάινφελντ δεν έχει ανάγκη τη δουλειά. Έχει λαμβάνειν ακόμα εκατομμύρια από τις 9 σεζόν του Seinfeld, που προβλήθηκε πρώτη χρονιά το 1989.

O Tζέρι Σάινφελντ (Jerry Seinfeld) έγινε γνωστός σε όλον τον κόσμο, από την ομώνυμη κωμική σειρά που προβλήθηκε πρώτη φορά το 1989 και τελευταία το 1998. Ο αντίκτυπος ήταν τέτοιος που χαρακτηρίστηκε 'πολιτιστικό φαινόμενο'. ADVERTISING O Σάινφελντ ήταν ο πρωταγωνιστής, αλλά και εκ των δημιουργών: εκείνος και ο Λάρι Ντέιβιντ (έτερος δημιουργός) είχαν το 7.5% των μετοχών της σειράς. Ποσοστό που έφτασε και στο 15% αργότερα. Την ημέρα που αγοράστηκε η παραγωγή, ο Σάινφελντ πήρε 225.000.000 δολάρια. Το συνέχισε από εκεί. Όπως και ο Ντέιβιντ έχουν 'βγάλει' τουλάχιστον 800.000.000 δολάρια (έκαστος) από διάφορες πηγές που σχετίζονται με το Seifeld (μισθοί, πωλήσεις DVD, προϊόντων και συμφωνιών με το συνδικάτο). Στην πρώτη σεζόν ο κωμικός έπαιρνε 20.000 δολάρια για κάθε επεισόδιο (σημερινά 37.508 δολάρια, 35.000 ευρώ). Στην 8η σεζόν η αμοιβή του έγινε 500.000 δολάρια (σημερινά 758.162) για κάθε επεισόδιο και στην 9η -και τελευταία- εξασφάλισε το εκατομμύριο. Μολονότι το NBC του έταζε 5.000.000 το επεισόδιο για να κάνει 10 της σεζόν, αρνήθηκε να συνεχίσει, γιατί ήθελε να φύγει όταν ήταν ψηλά. Ακολούθησαν περιοδείες του για stand up comedy, από τις οποίες μόνο το 2020 είχε λαμβάνειν 20.000.000 δολ. Στο μεσοδιάστημα μπήκε στη ζωή μας το streaming, το 2015 εξασφάλισε το Hulu τα δικαιώματα του «Seinfeld», για 180.000.000 δολ, με τον Σάινφελντ να παίρνει 27 εκατ. Για κάθε χρόνο της συμφωνίας κέρδιζε άλλα 40 με 50 εκατομμύρια (από δικαιώματα και συμφωνίες). Το 2019 το προϊόν πουλήθηκε στο Netflix, για 500.000.000 δολάρια, για πέντε χρόνια. Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός πήρε άλλα 75 εκατομμύρια δολάρια. Ένα σημαντικό μερτικό πήγε στον άνθρωπο που ανέδειξε το show. Η ίδια πλατφόρμα έδωσε 20.000.000 δολάρια στον Σάινφελντ για το special stand up με τίτλο «23 Hours to Kill» και άλλα 100.000.000 για τα δικαιώματα streaming του show, μια νέα σεζόν και δυο special stand up. Έτσι σήμερα η περιουσία του εκτιμάται κοντά στο 1.000.000.000 δολάρια. Πού τα ξοδεύει; Η μεγάλη του αγάπη είναι τα αυτοκίνητα. Έχει συλλογή με 150, των οποίων η αξία ξεπερνάει τα 100.000.000 δολάρια. Μεταξύ τους είναι η ακριβότερη Porsche 911 966 που έχει πουληθεί ποτέ (1.100.000 δολ.).