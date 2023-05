Βρέθηκε κοπέλα που είχε απαχθεί από τη μάνα της, χάρη σε σειρά του Netflix

Μια νεαρή κοπέλα που απήχθη από τη μητέρα της στο Illinois των ΗΠΑ βρέθηκε έξι χρόνια μετά την εξαφάνισή της, όταν ένας ιδιοκτήτης καταστήματος στη Βόρεια Καρολίνα την αναγνώρισε μέσα από μια εκπομπή του Netflix.

Η Kayla Unbehaun ήταν εννέα ετών όταν εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη, ενώ βρισκόταν μαζί με τη μητέρα της, Heather Unbehaun.

Ήταν 4 Ιουλίου 2017 όταν η μικρή είχε πάει βόλτα με τη μητέρα της, η οποία είχε δικαιώματα επίσκεψης αλλά όχι την πλήρη επιμέλεια της κόρης της.

Την επόμενη μέρα, ο πατέρας της Kayla - ο οποίος είχε την πλήρη επιμέλεια - πήγε να την πάρει από το σπίτι της μητέρας της στο Wheaton του Illinois, για να ανακαλύψει ότι η κόρη του και η μητέρα της απουσίαζαν. Αμέσως ξεκίνησε έρευνα για τον εντοπισμό του απαχθέντος παιδιού, αλλά για σειρά ετών δεν υπήρχαν ίχνη.

Ωστόσο, η ιστορία της Kayla δεν ξεχάστηκε και η υπόθεση εμφανίστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ "Unsolved Mysteries" του Netflix, με τίτλο "Abducted by a Parent".

Τον περασμένο μήνα, το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (NCMEC), δημοσίευσε μια φωτογραφία που απεικόνιζε το πώς θα μπορούσε να μοιάζει σήμερα η Kayla, στα 15 έτη της.

Ένας ιδιοκτήτης καταστήματος στο Asheville αναγνώρισε την 15χρονη Kayla σε ένα τοπικό εμπορικό κέντρο, καθώς τη θυμήθηκε από την εκπομπή του Netflix. Αμέσως κάλεσε την αστυνομία η οποία πήρε το νεαρό κορίτσι υπό την προστασία των Αρχών. Η 40χρονη μητέρα συνελήφθη και αντιμετωπίζει κατηγορίες για αρπαγή ανηλίκου, ενώ κρατείται με εγγύηση που φτάνει στο ύψος των 250.000 δολαρίων.

Όλα αυτά τα έξι χρόνια, ο πατέρας της Kayla συνέχιζε να ζητά πληροφορίες για την κόρη του μέσα από τη σελίδα που έφτιαξε στο Facebook με όνομα "Bring Kayla Home". Πρόσφατα είχε κάνει ανάρτηση και για τα 15α γενέθλια της μικρής.

Η δράση του NCMEC

Αξίζει να αναφερθεί πως στο μοντέλο λειτουργίας και δράσης του Αμερικανικού Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (National Center for Missing and Exploited Children - NCMEC) βασίστηκε το "δικό μας" Χαμόγελο του Παιδιού, αποτελώντας μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του "Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά" (International Centre for Missing and Exploited Children).

Μία από τις πρόσφατες πρωτοβουλίες του NCMEC ήταν η ενεργοποίηση των AMBER Alerts στο Instagram, μια υπηρεσία που λειτουργεί σε 25 χώρες σε όλο τον πλανήτη. Πρακτικά, εάν ενεργοποιηθεί μια ειδοποίηση AMBER Alert από τις αρμόδιες αρχές και βρίσκεται κάποιος στην ζώνη που διεξάγεται η έρευνα, η ειδοποίηση θα εμφανιστεί κατευθείαν στη ροή του στο Instagram.

Ακόμη, το NCMEC δημιούργησε το εργαλείο "Take It Down" που επιτρέπει στους εφήβους να αφαιρούν γυμνές φωτογραφίες τους από ορισμένες πλατφόρμες και να εμποδίζουν τη μεταφόρτωση των φωτογραφιών τους.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε από το Εθνικό Κέντρο των ΗΠΑ για τα Εξαφανισμένα και Εκμεταλλευόμενα Παιδιά (NCMEC) και χρηματοδοτείται εν μέρει από τη Meta, τη μητρική εταιρεία του Facebook. Μέχρι στιγμής, μόνο το Facebook, το Instagram, το OnlyFans, το Pornhub και το Yubo έχουν δηλώσει ότι θα συνεργαστούν ενσωματώνοντας την υπηρεσία.

Σε άλλες πλατφόρμες, όπως το TikTok και το Telegram, οι εικόνες δεν μπορούν ακόμη, να διαγραφούν.

