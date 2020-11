12 Kανόνες για τη ζωή - Ένα αντίδοτο για το χάος

Ποιες είναι οι πιο πολύτιμες αλήθειες που θα έπρεπε να γνωρίζουμε όλοι;

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος κλινικός ψυχολόγος Jordan B. Peterson έχει επηρεάσει τον σύγχρονο τρόπο κατανόησης της προσωπικότητας και έχει γίνει ένας από τους πιο διάσημους διανοούμενους της εποχής μας.

Οι διαλέξεις του πραγματεύονται από τις ερωτικές σχέσεις και τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών έως τη μυθολογία και τη Βίβλο, και τις έχουν παρακολουθήσει δεκάδες εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Σε μια εποχή με πρωτόγνωρες αλλαγές και τεράστια πολιτική και κοινωνική πόλωση, το ειλικρινές και αναζωογονητικό μήνυμά του για την αξία της ατομικής ευθύνης και τη σοφία του αρχαίου κόσμου έχει βρει παγκόσμια απήχηση.

Σε αυτό το βιβλίο, που θεωρείται πλέον σταθμός για την προσωπική ανάπτυξη, παρουσιάζει 12 θεμελιώδεις και πρακτικούς κανόνες για το πως να ζήσουμε μια ζωή γεμάτη νόημα - από το να βάλουμε το σπίτι μας σε τάξη πριν κατακρίνουμε τον οποιονδήποτε, έως το να συγκρίνουμε τον εαυτό μας με αυτό που ήμασταν χθες, και όχι με αυτό που είναι κάποιος άλλος σήμερα. Η ευτυχία είναι ένας μάταιος στόχος, πρεσβεύει ο Peterson και μας προτρέπει στη θέση της να αναζητήσουμε νόημα, όχι για χάρη του νοήματος, αλλά ως αντίσταση ενάντια στον πόνο που είναι συνδεδεμένος με την ύπαρξή μας.

Αντλώντας χαρακτηριστικά παραδείγματα από τις συνεδρίες του και την προσωπική ζωή του, τη μοντέρνα ψυχολογία και τη φιλοσοφία, και μαθήματα από τους αρχαιότερους μύθους της ανθρωπότητας, οι 12 Κανόνες για τη ζωή προσφέρουν ένα σωτήριο αντίδοτο για το χάος της ζωής μας: αιώνιες αλήθειες που βρίσκουν εφαρμογή στα σύγχρονα προβλήματά μας.

Κριτικές

«Ο πιο δημοφιλής ψυχολόγος της Δύσης στη σημερινή εποχή.»

‒ The New York Times

«Ένας από τους πλέον συναρπαστικούς στοχαστές της εποχής μας, θαρραλέος και παθιασμένος.»

‒ The Guardian

«Ωρίμασε και ανάλαβε τις ευθύνες σου: αυτό είναι το μήνυμα αυτού του ροκ σταρ ψυχολόγου. Ένας σκληροπυρηνικός οδηγός αυτάρκειας, καλής συμπεριφοράς, προσωπικής ανάπτυξης και ατομικότητας {...} Ο Peterson υφαίνει τις ιδέες του σαν μάγος.»

‒ The Times

«Εκτός από ανθρωπισμό και χιούμορ, οι ιδέες του Peterson διαθέτουν μεγάλο βάθος και ουσία. Ο Peterson είναι ένας αληθινός κοσμοπολίτης, μια πληθωρική προσωπικότητα, που αναγνωρίζει τη σημασία των γερών θεμελίων για την κατανόηση του κόσμου.»

‒ The Spectator

«O Peterson είναι μια μοναδική περίπτωση διανοούμενου. Έχει την ικανότητα να παίρνει τις πιο δύσκολες ιδέες και να τις κάνει συναρπαστικές. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που τα βίντεό του στο YouTube έχουν πάνω από 35 εκατομμύρια θεάσεις. Είναι ό,τι πλησιέστερο σε ροκ σταρ έχει να επιδείξει ο ακαδημαϊκός κόσμος.»

‒ The Observer





Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ

Ο Jordan B. Peterson μεγάλωσε και σκληραγωγήθηκε στους παγωμένους ερημότοπους της Βόρειας Αλμπέρτα, στον Καναδά. Έχει πραγματοποιήσει ριψοκίνδυνα ακροβατικά με αεροπλάνο από ανθρακόνημα, έχει εξερευνήσει μαζί με αστροναύτες έναν κρατήρα από μετεωρίτη στην Αριζόνα και έχει χτίσει έναν τελετουργικό ινδιάνικο ναό στον πάνω όροφο του σπιτιού του στο Τορόντο, όταν τον έκανε μέλος της η φυλή Kwagu'l. Έχει διδάξει μυθολογία σε δικηγόρους, γιατρούς και επιχειρηματίες, έχει υπάρξει σύμβουλος του Γ.Γ. του Ο.Η.Ε., έχει βοηθήσει τους θεραπευόμενούς του να αντιμετωπίσουν την κατάθλιψη, την ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή, το άγχος και τη σχιζοφρένεια, έχει διατελέσει σύμβουλος μεγάλων δικηγορικών γραφείων στον Καναδά και έχει δώσει μεγάλο αριθμό διαλέξεων στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη.

Σε συνεργασία με τους φοιτητές και τους συναδέλφους του από το Χάρβαρντ και το Πανεπιστήμιο του Τορόντο, ο Dr. Peterson έχει πραγματοποιήσει πάνω από εκατό επιστημονικές δημοσιεύσεις, μεταμορφώνοντας τη σύγχρονη κατανόηση της προσωπικότητας, ενώ το βιβλίο του Maps of Meaning: The Architecture of Belief αποτέλεσε επανάσταση στην ψυχολογία της θρησκείας. Ζει στο Τορόντο του Οντάριο, στον Καναδά.

To βιβλίο κυκλοφορεί από τη KEY BOOKS

