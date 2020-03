Κορονοϊός: Δώδεκα βιβλία που πρέπει να διαβάσεις όσο μένεις σπίτι

Μια από τις καλύτερες λύσεις για να γεμίσετε το χρόνο σας τις επόμενες ημέρες και όσο βρισκόμαστε σε επιλεκτική, προς το παρόν, καραντίνα, λόγω κορονοϊού είναι το να διαβάσετε τα αναγνώσματα που περιμένουν εδώ και μήνες ή χρόνια να βρείτε το χρόνο για να ασχοληθείτε μαζί τους. Εμείς όμως έχουμε και μερικές ακόμα λύσεις, που έχουν σχέση με τα βιβλία, για το τι να κάνετε αντί να πηγαινοέρχεστε ψυγείο-καναπέ.

Ξεσκονίστε τη βιβλιοθήκη σας

Ελάτε παιδιά, όλοι ξέρουμε πως η βιβλιοθήκη σας και τα βιβλία σας χρειάζονται ένα καλό ξεσκόνισμα, μια δουλειά που συνεχώς αναβάλλετε επειδή “δεν έχετε χρόνο”. Καταρχάς, σε ποιον τα πουλάτε αυτά, να δείτε όλο το Witcher σε 24 ώρες είχατε χρόνο εε; Ευκαιρία πάντως τώρα να ξεφορτωθείτε λίγη από τη σκόνη που καλύπτει ράχες και εξώφυλλα, δεν νομίζετε;





Ώρα για ανοιξιάτικο καθάρισμα

Μήπως έχετε πολλά περισσότερα βιβλία από όσα χρειάζεστε; *Φωνή Marie Kondo* Σίγουρα όλα αυτά τα βιβλία σας προκαλούν χαρά; Δε νομίζετε πως είναι καιρός να ελαφρύνετε λίγο τα ράφια σας; Ίσως κάποια από τα βιβλία σας θα ήταν καλύτερα σε χέρια φίλων; Ή σκέφτεστε να τα πουλήσετε στο Metabook.gr ας πούμε; Αυτή είναι μια καλή στιγμή για ξεκαθάρισμα.

Και ώρα για οργάνωση

Ε τι, μόνο θα την ξεσκονίσετε και θα την ελαφρύνετε τη βιβλιοθήκη; Ξέρετε τη διαδικασία: Κατεβάζουμε όλα τα βιβλία, γεμίζουμε κάθε πιθανό ελεύθερο χώρο εκτός από τη βιβλιοθήκη με αυτά και αποφασίζουμε πώς θα φαίνονται και θα μας εξυπηρετούν καλύτερα τακτοποιημένα στα ράφια. Μπορείτε να τα χωρίσετε ανά είδος, αλφαβητικά ανά τίτλο ή συγγραφέα, ξεχωριστά τον κάθε εκδοτικό, να τα κατατάξετε χρωματικά με βάση το εξώφυλλό τους, ξεχωριστά τα διαβασμένα από τα αδιάβαστα ή όλα μαζί, με όποιον τρόπο τέλος πάντων σας αρέσει περισσότερο.

Φτιάξτε ή ενημερώστε το δικό σας bookblog ή bookstagram

Αν διαβάζετε τακτικά τη στήλη μας, λογικά θα ακολουθείτε και κάποια βιβλιοφιλικά blogs ή Instagram accounts ή θα έχετε το δικό σας. Όμως η εκκίνηση και διατήρηση ενός τέτοιου outlet δεν είναι εύκολη και ο χρόνος στην καθημερινότητά μας για κάτι τέτοιο πολλές φορές δεν υπάρχει. Τώρα όμως; Ειδικά στο Instagram υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα ελλήνων bookstagrammers, που μιλούν για τα βιβλία που διαβάζουν και αγαπούν. Ελάτε να γίνουμε περισσότεροι.

Δοκιμάστε κάτι διαφορετικό

Ξέρω πως για πολλούς διάβασμα σημαίνει κάθομαι και γυρίζω τις σελίδες ενός μυθιστορήματος, αλλά οι ιστορίες έρχονται πια σε εμάς με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Εξερευνήστε τους λοιπόν! Ακούστε ένα audiobook, παίξτε ένα visual novel, διαβάστε online ένα fanfiction διήγημα ή ένα manga, ξεφυλλίστε ένα λογοτεχνικό περιοδικό, βρείτε ένα fiction podcast.

Διαβάστε τα προηγούμενα Βιβλιοφαγικά mashup

Όχι, σοβαρά μιλάω, μη φεύγετε καλέ. Υπάρχουν 165 προηγούμενα mashup, αλλά και μπόλικα ακόμη κείμενα που μιλούν για τα βιβλία στο Oneman. Θα βρείτε αρκετές ενδιαφέρουσες ειδήσεις που πιθανά να έχετε χάσει, θα προσθέσετε πολλά βιβλία στις wishlists σας και θα συναντήσετε πολλά λινκς που θα σας οδηγήσουν για συμπληρωματικό διάβασμα σε άλλες γωνιές του ίντερνετ.

Εννέα πηγές για λίγη βιβλιοφιλική ψυχαγωγία

Συγγραφείς, δημιουργοί και εκδότες προσφέρουν αναγνωστικό υλικό και ονλάιν εμπειρίες με σκοπό να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο που μένει στα σπίτια του. Τα παρακάτω είναι μόνο όσα πέτυχα εγώ μέσα στις προηγούμενες ημέρες, αλλά σίγουρα υπάρχουν πολλά περισσότερα εκεί έξω και ο καλύτερος τρόπος να τα ανακαλύψετε είναι να επισκεφθείτε τα social των αγαπημένων σας συγγραφέων και εκδοτικών.

- Η ψυχολόγος Χαρά Σφέτσα μετέφρασε στα ελληνικά το δωρέαν #COVIBOOK, ένα εργαλείο για να μιλήσουμε στα παιδιά για τον ιό.

- Η Nyctophilia.gr σε συνεργασία με το Trivia Obscura παρουσιάζουν ένα συγγραφικό challenge διηγημάτων τρόμου, επιστημονικής φαντασίας και φανταστικού με θέμα «Πανδημία», με τα καλύτερα από αυτά να εκδίδονται σε ένα ebook που θα διανεμηθεί δωρεάν.

- Ο κομίστας Παναγιώτης Πανταζής διαθέτει δωρεάν τα ebooks των κόμικς του που έχουν εξαντληθεί στην έντυπη μορφή τους.

- Οι Εκδόσεις Καστανιώτη χάρισαν τα ebooks 2 βιβλίων για τη δημιουργική απασχόληση των μικρών παιδιών.

- Οι Εκδόσεις Πατάκη προσέφεραν 23 παιδικά βιβλία σε audiobooks στη Βιβλιοθήκη της μάγισσας Σουμουτού.

- Η Comicdom Press διέθεσε δωρεάν για ανάγνωση το Σύνδρομο #1 των Ηλία Κατιρτζιγιανόγλου και Χρήστου Μαρτίνη σε pdf.

- Η Amy Adams και η Jennifer Garner ξεκίνησαν το #SaveWithStories, όπου celebrities διαβάζουν παιδικά βιβλία μέσα από το Instagram.

- Η συγγραφέας Kate Messner συγκεντρώνει στο site της δεκάδες πηγές μάθησης και ψυχαγωγίας που προσφέρουν αυτές τις μέρες συγγραφείς και εικονογράφοι.

- Ο συγγραφέας και εικονογράφος Oliver Jeffers διαβάζει καθημερινά και ένα βιβλίο του στο Instagram. Το ίδιο κάνει και ο Mac Barnett, η Monique Gray Smith, η Roda Ahmed και άλλοι.

Δώδεκα βιβλία κατά πάσας στεναχώριας

Έχουμε παλιότερα μιλήσει εδώ στο mashup για βιβλία που εμπνέουν αισιοδοξία και για βιβλία που μπορούν να μας βοηθήσουν να ξεπεράσουμε κάποια απογοήτευση και αυτή είναι μια καλή στιγμή να τα θυμίσουμε. Σκεφτείτε τα σαν τις δικές μας προτάσεις για το ιδανικό αντι-κορονοϊκό ανάγνωσμα, αν υπάρχει δηλαδή κάτι τέτοιο εκεί έξω.

- Ένας τζέντλεμαν στη Μόσχα’ (‘A Gentleman in Moscow’, 2016) του Amor Towles, θα διασκεδάσεις και θα γυρίζεις τις σελίδες του τη μια μετά την άλλη χωρίς καν να το καταλαβαίνεις, αφού θα σε μεταφέρει πλήρως στο κλίμα του ξενοδοχείου Metropol με φόντο την Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας.

- ‘Εγκώ μιλήσει καλά κάποια μέρα’ (‘Me Talk Pretty One Day’, 2000) του David Sedaris, άσε τον Sedaris να σου πει ιστορίες από τη ζωή του με τον δικό του, αρκετές φορές ξεκαρδιστικό και γλυκό, τρόπο και είμαι σίγουρος πως θα περάσεις καλά.

- ‘Προς όλα τα αγόρια που αγάπησα’ (‘To All the Boys I’ve Loved Before’, 2014) της Jenny Han, όποιος ισχυριστεί πως μια ερωτική ιστορία δεν τον κάνει να αισθάνεται καλύτερα, λέει ψέματα (ή δεν έχει δοκιμάσει ποτέ να διαβάσει μια ερωτική ιστορία).

- ‘Λοστρέ’ (2003) του Λένου Χρηστίδη, αν ψάχνει κανείς κάτι σε ελληνικό χιούμορ, κάφρικο και ειρωνικό και καμμένο, τα βιβλία του Χρηστίδη είναι μια από τις καλύτερες λύσεις που κυκλοφορούν εκεί έξω. Αντικαταστήστε άφοβα και με ‘Τα χαστουκόψαρα’ ή ‘Bororó’.

- ‘Sapiens: Μια σύντομη ιστορία του ανθρώπου’ (‘Sapiens: A Brief History of Humankind’, 2011) του Yuval Noah Harari, γιατί δεν υπάρχει πιο feel-good ιστορία από αυτή του ανθρώπινου είδους και ο Harari τα λέει πολύ ωραία.

- ‘Ένας άνθρωπος που τον έλεγαν Οβ’ (‘A Man Called Ove’, 2012) του Fredrik Backman, δεν υπάρχει λίστα με feel-good βιβλία που να μην συμπεριλαμβάνει τον Οβ του Backman και δίκαια, αφού είναι ένα βιβλίο συγκινητικό και αστείο σε ίσες δόσεις. Θα χρειαστείτε και χαρτομάντηλα.

- ‘Η Έλινορ Όλιφαντ είναι απολύτως καλά’ (‘Eleanor Oliphant Is Completely Fine’, 2017) της Gail Honeyman, βιβλίο που μιλά για καλοσύνη, μοναξιά και self-care, καταφέρνοντας να είναι αστείο και συγκινητικό όταν πρέπει.

- ‘Καλοί οιωνοί’ (‘Good Omens’, 1990) των Terry Pratchett και Neil Gaiman, η πιο ξεκαρδιστική και πανέξυπνη εκδοχή της Αποκάλυψης.

- ‘Σφαγείο νούμερο πέντε’ (‘Slaughterhouse-Five’, 1969) του Kurt Vonnegut, η απόδειξη πως μπορεί ένα βιβλίο που μιλάει για πόλεμο και απώλεια να είναι πάρα πολύ αστείο και καθαρτικό.

- ‘The Long Way to a Small, Angry Planet’ (2014) της Becky Chambers, ένα από τα πιο diverse, φρέσκα, όμορφα βιβλία που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω.

- ‘Η λέσχη των τιποτένιων’ (‘The Rotters’ Club’, 2001) του Jonathan Coe, η πιο διασκεδαστική αποτύπωση της δεκαετίας του ‘70 στην Αγγλία, με επίκεντρο μια παρέα εφήβων.

- ‘Η υπέροχη φίλη μου’ (‘My Brilliant Friend’, 2011) της Elena Ferrante, ο σύγχρονος ύμνος στη γυναικεία φιλία.

Τέσσερις τρόποι να υποστηρίξουμε τα μικρά βιβλιοπωλεία

Πολλές από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα περάσουν δύσκολες μέρες μέσα στους επόμενους μήνες και ανάμεσα σε αυτές που θα παλέψουν για την επιβίωσή τους είναι και τα μικρά βιβλιοπωλεία. Επειδή εμείς εδώ στο Βιβλιοφαγικό mashup θεωρούμε τα βιβλιοπωλεία της γειτονιάς την καρδιά της αναγνωστικής ζωής, σας προτείνουμε μερικούς τρόπους για να βοηθήσετε στην υποστήριξή τους.

Παραγγείλετε βιβλία

Ξέρω, είναι προφανές αλλά πρέπει να το πούμε: Τα μικρά βιβλιοπωλεία, ακόμη και τα μικροσκοπικά χαρτοβιβλιοπωλεία της κάθε γειτονιάς, παρότι δεν έχουν μεγάλη ποικιλία τίτλων, δέχονται παραγγελίες για κάθε βιβλίο που βρίσκεται σε κυκλοφορία στην Ελλάδα. Και μπορεί να μην είναι ανοιχτά από σήμερα, αλλά πιθανά να διαθέτουν ηλεκτρονικό κατάστημα και να συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις ονλάιν παραγγελίες. Ή να δέχονται μηνύματα στο email τους και στα social τους, αν έχουν. Στείλτε τους εκεί μια παραγγελία με τους τίτλους που σκοπεύετε να αγοράσετε ή προετοιμαστείτε ώστε να την κάνετε τηλεφωνικά ή από κοντά αμέσως μόλις ανοίξουν και πάλι. Σίγουρα θα παραγγείλουν και θα κρατήσουν τα βιβλία για εσάς με την πρώτη ευκαιρία ή θα σας τα αποστείλουν ταχυδρομικά, αν προσφέρουν μια τέτοια υπηρεσία, όταν θα είναι αυτό δυνατό.

Εγγραφείτε στα social τους

Έχει το βιβλιοπωλείο σας Facebook page; Instagram; Twitter; Μήπως στέλνει κάποιο newsletter; Μείνετε σε επαφή μαζί τους και επιτρέψτε τους να μοιραστούν μαζί σας τα νέα τους μέσα στις επόμενες δύσκολες εβδομάδες. Ένα καλό σημείο εκκίνησης είναι το site τους, αν έχουν, αλλιώς μπορείτε να τους ψάξετε στο Facebook όπου οι περισσότεροι έχουν πια παρουσία.

Μιλήστε για αυτά

Ο καλύτερος τρόπος για να υποστηρίξουμε τα μικρά, ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία, είναι να μιλήσουμε για αυτά σε φίλους, να γράψουμε για αυτά στα social, να μοιραστούμε τις ιστορίες τους και να φέρουμε έτσι όσο γίνεται περισσότερους αναγνώστες στο χώρο τους.

Στηρίξτε τις εκδηλώσεις τους

Είτε πρόκειται για απλές παρουσιάσεις βιβλίων, είτε για αφηγήσεις ιστοριών για παιδιά, είτε για πιο ιδιαίτερες και ευφάνταστες εκδηλώσεις, τα μικρά βιβλιοπωλεία πολλές φορές στηρίζονται στους αναγνώστες που περνούν τις πόρτες τους για αυτά. Όταν ανοίξουν και πάλι, ενημερωθείτε για τα όσα θα προγραμματίσουν τις πρώτες τους ημέρες και βρεθείτε εκεί μαζί με μια φίλη ή το παιδάκι σας.

Και μην ξεχνάμε