Οι online εκδηλώσεις του Public συνεχίζονται τον Ιούνιο

Φέτος τον Ιούνιο, η σειρά εκδηλώσεων «ΛΕΑ στο σπίτι» περιμένει το βιβλιοφιλικό κοινό. Το βιβλιοπωλείο Public σε συνεργασία με το Φεστιβάλ ΛΕΑ, του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας και της Σχολής Ιβηροαμερικανικών Γλωσσών & Πολιτισμών Abanico, πραγματοποιούν πέντε μοναδικές online λογοτεχνικές συναντήσεις με Ιβηροαμερικανούς συγγραφείς, έργα των οποίων εκδόθηκαν πρόσφατα στα ελληνικά.

Όπως πάντα, στη σελίδα του Public στο Facebook θα φιλοξενηθούν διάσημοι ξένοι και Έλληνες συγγραφείς οι οποίοι θα παρουσιάσουν τα βιβλία τους.

Παράλληλα, το bookfriends.gr, το μεγαλύτερο site με βιβλιοκριτικές αναγνωστών στην Ελλάδα, μας περιμένει για να μοιραστούμε σχόλια και κριτικές για βιβλία που μας ενθουσίασαν, αλλά και προτάσεις για νέους τίτλους που θέλουμε να διαβάσουμε!

Λογοτεχνικές συναντήσεις του «ΛΕΑ στο σπίτι» σε συνεργασία με το Public

Λογοτεχνική συνάντηση του «ΛΕΑ στο σπίτι» με τον Ισπανό συγγραφέα Κίρμεν Ουρίμπε «Την ώρα που ξυπνάμε μαζί» (Εκδόσεις Καστανιώτη)@17/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 20.00, ο Ισπανός συγγραφέας Κίρμεν Ουρίμπε συζητά online με την δημοσιογράφο Κυριακή Μπεϊόγλου για το βιβλίο του «Την ώρα που ξυπνάμε μαζί», που εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά

Υπό την αιγίδα της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες, της σχολής Abanico, του βιβλιοπωλείου Public και των Εκδόσεων Καστανιώτη.

Παρουσίαση του βιβλίου «Την ώρα που ξυπνάμε μαζί»(Εκδόσεις Καστανιώτη)

Μετάφραση από τα ισπανικά: Βασιλική Κνήτου

Ο εμφύλιος πόλεμος βρίσκει την Καρμέλε Ουρέστι στη γενέτειρά της, την Ονταρόα. Ενώ οι κάτοικοι της περιοχής αυτοεξορίζονται κυνηγημένοι, εκείνη αποφασίζει να μείνει για να περιθάλψει τους τραυματίες και να ελευθερώσει τον πατέρα της που έχει φυλακιστεί. Όταν τελειώνει ο πόλεμος, αναγκάζεται να εγκαταλείψει την πατρίδα της για τη Γαλλία, όπου συμμετέχει σε μια ομάδα που εκπροσωπεί τον πνευματικό πολιτισμό της Χώρας των Βάσκων. Εκεί γνωρίζει τον μέλλοντα σύζυγό της, τον μουσικό Τσομίν Λεταμέντι. Μαζί ταξιδεύουν στη μισή Ευρώπη αλλά, λίγο πριν πέσει το Παρίσι στα χέρια των Γερμανών, φεύγουν για τη Βενεζουέλα. Η Ιστορία, όμως, εισβάλλει και πάλι στη ζωή τους. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τσομίν αποφασίζει να ενταχθεί στις βασκικές μυστικές υπηρεσίες και η οικογένεια επιστρέφει στην Ευρώπη. Εκείνος αναπτύσσει δράση ως κατάσκοπος ενάντια στους ναζί, μέχρι τη στιγμή που συλλαμβάνεται στη Βαρκελώνη και σκοτώνεται. Η Καρμέλε αναγκάζεται να διακινδυνέψει και φεύγει, μόνη αυτή τη φορά, με την τυφλή ελπίδα του ανθρώπου που αφήνει πίσω του ό,τι πολυτιμότερο έχει. Το μυθιστόρημα «Την ώρα που ξυπνάμε μαζί» έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από την πρώτη στιγμή και έχει κερδίσει το Εθνικό Βραβείο Κριτικής 2016 (Πεζογραφία στην βασκική γλώσσα) και το Βραβείο της Ακαδημίας 111 Βάσκων αναγνωστών (Καλύτερο βιβλίο του 2016).

Κίρμεν Ουρίμπε

Ο Κίρμεν Ουρίμπε είναι ποιητής και πεζογράφος. Γεννήθηκε το 1970 στην Ονταρόα, στη Χώρα των Βάσκων και μεγάλωσε σε οικογένεια ψαράδων. Σπούδασε Βασκική Φιλολογία και έκανε μεταπτυχιακό στη Συγκριτική Λογοτεχνία, στο Τρέντο της Ιταλίας. Η έκδοση της πρώτης του ποιητικής συλλογής Bitartean heldu eskutik (Στο μεταξύ δώσ' μου το χέρι σου, 2001), αποτέλεσε μια «ήρεμη επανάσταση» στο πεδίο της βασκικής λογοτεχνίας, όπως είπε ο κριτικός Γιόν Κορτάθαρ. Με το πρώτο του μυθιστόρημα Bilbao–New York–Bilbao (2008) απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας (2009), από τις σπουδαιότερες διακρίσεις των ισπανικών γραμμάτων. Ήταν τότε 39 ετών και το βιβλίο του αναδείχθηκε σε σημαντικό εκδοτικό γεγονός, ξεπέρασε τις εκατό χιλιάδες αντίτυπα και μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες. Σήμερα θεωρείται πια μία από τις πλέον πρωτότυπες και εξωστρεφείς φωνές της γενιάς του. Το επίσης βραβευμένο Την ώρα που ξυπνάμε μαζί (2016) είναι το τρίτο κατά σειρά μυθιστόρημά του. Μεταφράζεται για πρώτη φορά στα ελληνικά και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Καστανιώτη

Λογοτεχνική συνάντηση του “ΛΕΑ στο σπίτι” με τον Κολομβιανό συγγραφέα Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες, «Τραγούδια για την πυρκαγιά» (Εκδόσεις Ίκαρος)@18/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Ο Κολομβιανός συγγραφέας Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες συνομιλεί διαδικτυακά με τον μεταφραστή του Αχιλλέα Κυριακίδη, την Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 20:00, με αφορμή την έκδοση της νέας του συλλογής διηγημάτων «Τραγούδια για την πυρκαγιά»

Με την υποστήριξη της πρεσβείας της Κολομβίας στην Ιταλία, με παράλληλη διαπίστευση για την Ελλάδα, του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, της σχολής Abanico, του βιβλιοπωλείου Public και των εκδόσεων Ίκαρος.

Παρουσίαση του βιβλίου «Τραγούδια για την πυρκαγιά» (Εκδόσεις Ίκαρος)



Μετάφραση από τα ισπανικά: Αχιλλέας Κυριακίδης

Μια φωτογράφος, αντιλαμβάνεται κάτι που θα προτιμούσε ν’ αγνοεί. Ένας βετεράνος του Πολέμου της Κορέας έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του, στη διάρκεια μιας συνάντησης που αρχικά φαινόταν ακίνδυνη. Ένας συγγραφέας βρίσκει στο ίντερνετ ένα βιβλίο του 1887 και ανακαλύπτει τη ζωή μιας παθιασμένης γυναίκας, Οι ήρωες του βιβλίου Τραγούδια για την πυρκαγιά είναι άντρες και γυναίκες θύματα της βίας, εκ του σύνεγγυς ή εξ αποστάσεως, ευθέως ή εμμέσως, οι ζωές των οποίων αλλάζουν για πάντα μετά από μια τυχαία συνάντηση ή εξ αιτίας κάποιων ακατανοήτων δυνάμεων. Ο Juan Gabriel Vásquez επιστρέφει στη μικρή φόρμα: εννέα διηγήματα με ήρωες ανθρώπους μπροστά σε ηθικά διλήμματα, που αντικατοπτρίζουν την αφηγηματική δεξιότητα του συγγραφέα και τη βαθιά του κατανόηση για τη ζωή των άλλων.

Τα πανανθρώπινα «Τραγούδια για την πυρκαγιά» του σπουδαίου κολομβιανού συγγραφέα έρχονται να συναντήσουν την περίφημη φράση του Θουκυδίδη με την οποία στηλίτευσε την αδιαφορία ή και την αναλγησία των συγχρόνων του Αθηναίων: «Των οικιών ημών εμπιπραμένων, ημείς άδομεν».

Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες

Ο Χουάν Γκαμπριέλ Βάσκες (Juan Gabriel Vásquez) γεννήθηκε στην Μπογκοτά της Κολομβίας, το 1973 και σπούδασε Λατινοαμερικανική Λογοτεχνία στη Σορβόννη. Έχει εκδώσει επτά μυθιστορήματα, δύο συλλογές διηγημάτων και τέσσερις συλλογές φιλολογικών δοκιμίων. Στα ελληνικά, κυκλοφορούν, από τις εκδόσεις Ίκαρος, τα βιβλία του: Ο ήχος των πραγμάτων όταν πέφτουν (2014), Οι πληροφοριοδότες (2015), Η μορφή των λειψάνων (2018), Οι υπολήψεις (2019) και Τραγούδια για την πυρκαγιά (2020).

Έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία, σημαντικότερα των οποίων είναι: Premio Alfaguara (2011), English Pen Award (2012), Prix Roger Caillois (2012), Premio Von Rezzori (2013), IMPAC Dublin Literary Award (2014), Βραβείο της Ιπσανικής Βασιλικής Ακαδημίας (2014) και το Βραβείο Βιβλιοθήκη Κολομβιανής Πεζογραφίας (2020).

Τα βιβλία του έχουν εκδοθεί σε 28 γλώσσες και σε περισσότερες από 40 χώρες.

To 2016 του απονεμήθηκε ο τίτλος του Ιππότη του Τάγματος Γραμμάτων και Τεχνών της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Λογοτεχνική συνάντηση του “ΛΕΑ στο σπίτι” με τον Αργεντινό συγγραφέα Κίκε Φερράρι, «Από μακριά μοιάζουν με μύγες» (Εκδόσεις Καστανιώτη) @23/6 στις 20:00 | @PublicFB

Ο Αργεντινός συγγραφέας Κίκε Φερράρι συζητά online με τον δημοσιογράφο και συγγραφέα Κώστα Θ. Καλφόπουλο, την Τρίτη, 23 Ιουνίου στις 20.00 για το βιβλίο του «Από μακριά μοιάζουν με μύγες», που εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά.

Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Αργεντινής στην Ελλάδα και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες, της σχολής Abanico, του βιβλιοπωλείου Public και των Εκδόσεων Καστανιώτη.

Παρουσίαση του βιβλίου «Από μακριά μοιάζουν με μύγες» (Εκδόσεις Καστανιώτη)



Μετάφραση από τα ισπανικά: Άννα Βερροιοπούλου

Ο κύριος Μάτσι, ιδιοκτήτης μιας μικρής αυτοκρατορίας στην Αργεντινή, αποτελεί την ιδανική ενσάρκωση της επιτυχίας και της αλαζονείας. Έκανε περιουσία στα χρόνια της στρατιωτικής δικτατορίας και εδραιώθηκε κατά την περίοδο των δύο πρώτων δημοκρατικών κυβερνήσεων, μέσω του γάμου του με την κόρη ενός ισχυρού γαιοκτήμονα. Αυτό ωστόσο καθόλου δεν τον εμποδίζει να τραβιέται με όμορφες γυναίκες που υποκύπτουν στα καπρίτσια του. Έχει μια BMW, μια συλλογή από τριακόσιες γραβάτες και δέκα εκατομμύρια δολάρια στην τράπεζα. Η κοκαΐνη και το «μπλε χαπάκι» τού επιτρέπουν όχι μόνο να ξεφεύγει από τη γκρίνια της γυναίκας του αλλά και από τις αδυναμίες των παιδιών του, που δεν του μοιάζουν καθόλου. Κυρίως όμως τον βοηθούν να ξεχνά τους πάμπολλους εχθρούς του, που για εκείνον δεν είναι παρά έντομα τα οποία «από μακριά μοιάζουν με μύγες». Ώσπου μια μέρα, βρίσκει στο πορτμπαγκάζ της BMW ένα πτώμα, δεμένο με τις χειροπέδες με το ροζ γουνάκι που χρησιμοποιεί στις ερωμένες του. Και τότε αρχίζει μια άλλη ιστορία. Με τούτο το πρωτότυπο, εκρηκτικό μυθιστόρημα ο Κίκε Φερράρι ρίχνει μια δυνατή γροθιά στα σαγόνια του αναγνώστη.

Κίκε Φεράρι

Ο Κίκε Φεράρι (Kike Ferrari) γεννήθηκε το 1972 στο Μπουένος Άιρες. Κείμενά του δημοσιεύονται σε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά και διάφορες ιστοσελίδες, σε Λατινική Αμερική και Ευρώπη. Γράφει επίσης τακτικά στην εφημερίδα του συνδικάτου των εργαζομένων στο μετρό του Μπουένος Άιρες, με το οποίο έχει και ο ίδιος μόνιμη εργασιακή σχέση, καταφέρνοντας να συμβιβάζει τη συγγραφή με τον καθαρισμό του σταθμού «Ουρουγουάη» της γραμμής Β. Έχουν κυκλοφορήσει τα μυθιστορήματά του Operación Bukofski, Lo que no fue (Πρώτη Διάκριση στο Premio Casa de las Américas το 2009), Punto ciego, το οποίο έγραψε από κοινού με τον Juan Mattio και η συλλογή διηγημάτων Nadie es inocente. Το 2012 με το Από μακριά μοιάζουν με μύγες απέσπασε το Βραβείο Silverio Cañada για το Καλύτερο Ισπανόφωνο Αστυνομικό Μυθιστόρημα (Ópera Prima) στην ετήσια φεστιβαλική Εβδομάδα Νουάρ Λογοτεχνίας (Semana Negra) της Χιχόν. Το βιβλίο έγινε αμέσως σημείο αναφοράς με φανατικό κοινό.

Λογοτεχνικές συναντήσεις του ΛΕΑ στο σπίτι με την Μεξικάνα Ελένα Πονιατόφσκα και το βιβλίο «Το τρένο θα περάσει πρώτο» (Εκδόσεις Καστανιώτη) @24/6 στις 20:00 @PublicFB

Η Μεξικάνα συγγραφέας Ελένα Πονιατόφσκα, Βραβείο Θερβάντες 2013, συζητά με την δημοσιογράφο και κριτικό Μικέλα Χαρτουλάρη, στις 24 Ιουνίου, στις 20.00, για το βιβλίο της «Το τρένο θα περάσει πρώτο».

Υπό την αιγίδα της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες, της σχολής Abanico, του βιβλιοπωλείου Public και των Εκδόσεων Καστανιώτη.

Παρουσίαση του βιβλίου «Το τρένο θα περάσει πρώτο» (Εκδόσεις Καστανιώτη)



Μετάφραση από τα ισπανικά: Μαργαρίτα Μπονάτσου

Γεννήθηκε σ’ ένα χωριό στο νότιο Μεξικό και δεν θα έφευγε ποτέ από εκεί, αν μια μέρα δεν περνούσε από μπροστά του το τρένο κι αν στον θόρυβο εκείνης της ατμομηχανής δεν άκουγε την ιστορία της ζωής του. Έτσι εξηγούσε ο ίδιος την ασίγαστη δίψα του για γνώση, που πάντα τον ωθούσε να ξεπερνά τα όριά του. Ο Τρινιδάδ Πινέδα Τσίνιας πήγε παντού με το τρένο, σε μέρη που δεν είχε καν ονειρευτεί και έζησε αμέτρητες εμπειρίες. Πάνω απ’ όλα, όμως, ξεχώρισε για εκείνη τη στιγμή που μίλησε στους συναδέλφους του σιδηροδρομικούς με τέτοιο πάθος, ώστε να τους μετατρέψει σε πρωτοπόρους των κοινωνικών αγώνων. Η απεργία τους αναστάτωσε τη χώρα και το καθεστώς. Το τρένο είναι η ίδια η ζωή. Αλλά, αν ο σιδηρόδρομος είναι θέμα των αντρών, κανένας τους δεν είναι τίποτα χωρίς τις γυναίκες. Μητέρες, σύζυγοι, ερωμένες και συναδέλφισσες αφήνουν το αποτύπωμά τους σε αυτές τις σελίδες, χάρη στην ανεξάντλητη δύναμη που πάλλεται μέσα τους. Το τρένο θα περάσει πρώτο είναι ένα μαχητικό μυθιστόρημα βασισμένο σε αληθινή ιστορία και εμπνευσμένο από την προσωπικότητα του ακτιβιστή Ντεμέτριο Βαγιέχο.

Ελένα Πονιατόφσκα

Η Ελένα Πονιατόφσκα (Ελέν Ελιζαμπέτ Λουίζ Αμελί Πάουλα Ντολόρες Πονιατόφσκα Αμόρ) γεννήθηκε στο Παρίσι το 1932. Η ίδια, κόρη άμεσου απογόνου του βασιλιά της Πολωνίας Στανίσλαβ Πονιατόφσκι και μιας Μεξικανής με γαλλικές ρίζες, σπούδασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η λογοτεχνική δημοσιογραφία είναι το είδος που καλλιέργησε συστηματικά και αποτυπώνεται στο επτάτομο Todo México (1991-1999). Ένα από τα πλέον εμβληματικά βιβλία της είναι Η νύχτα του Τλατελόλκο (1971), ένα χρονικό από μαρτυρίες για τη σφαγή των φοιτητών το 1968 στην Πλατεία των Τριών Πολιτισμών της Πόλης του Μεξικού. Έχει τιμηθεί δύο φορές με το βραβείο Mazatlán για τα Hasta no verte Jesús mío (1970) και Tinísima (1992), με το βραβείο μυθιστορήματος Alfaguara για το La piel del cielo (2001), με το Διεθνές Βραβείο Μυθιστορήματος Romulo Gallegos για Το τρένο θα περάσει πρώτο (2007), με το βραβείο Biblioteca Breve για το Leonora (2011), καθώς και με το Βραβείο Θερβάντες (2013) για το σύνολο του έργου της.

Λογοτεχνικές συναντήσεις του ΛΕΑ στο σπίτι με τον Ισπανό Ραφέλ Ναδάλ και το βιβλίο «Η κατάρα των Παλμιζάνο» (Εκδόσεις Κλειδάριθμος) @26/6 στις 20:00 | @PublicFB

Ο Ισπανός συγγραφέας Ραφέλ Ναδάλ συζητά με την μεταφράστρια Αγγελική Βασιλάκου για το βιβλίο του «Η κατάρα των Παλμιζάνο», που εκδόθηκε πρόσφατα στα ελληνικά.

Υπό την αιγίδα της Ισπανικής Πρεσβείας στην Αθήνα και την υποστήριξη του Ινστιτούτου Θερβάντες, της σχολής Abanico, του βιβλιοπωλείου Public και των εκδόσεων Κλειδάριθμος.

Παρουσίαση του βιβλίου «Η κατάρα των Παλμιζάνο» (Εκδόσεις Κλειδάριθμος)

Μετάφραση από τα ισπανικά: Βασιλική Κνήτου

Ο Ραφέλ Ναδάλ παρουσιάζει ένα έπος που διαδραματίζεται στην αγροτική Νότια Ιταλία που περιγράφει εκπληκτικά καλά το πρώτο μισό του 20ου αι. Η κατάρα των Παλμιζάνο συνοδεύει τον αναγνώστη σε μια ιστορική αναδρομή μέσα από τις κοινωνικές και πολιτικές ιδέες που σημάδεψαν εκείνη την εποχή. Με τον αφηγηματικό του παλμό και με μια πολύ εκφραστική μύχια και συμβολική φόρτιση, συλλαμβάνει την αίσθηση των χρόνων που τραυμάτισαν την Ευρώπη.

Το μυθιστόρημα δεν επηρεάζεται από παρατάξεις και ιδεολογίες. Παίρνει απλώς μια αντιπολεμική θέση, την οποία πρεσβεύει ο πρωταγωνιστής της ιστορίας και αποτελεί μαρτυρία των αγριοτήτων, της δυσαρμονίας, του παραλογισμού και της βίας που χαρακτηρίζουν όλους τους πολέμους. Επί πλέον, συνδέει πολύ αποτελεσματικά την ιστορία (με μικρό) ενός ανθρώπου σημαδεμένου από την μοίρα, με φόντο την Ιστορία (με κεφαλαίο) των γεγονότων που συντάραξαν την Ευρώπη κατά το πρώτο μισό του 20ου αι. Η κατάρα των Παλμιζάνο καταφέρνει να προκαλέσει στον αναγνώστη ένα συναίσθημα αλληλεγγύης και συμπόνοιας για τους βασικούς χαρακτήρες αυτού του δράματος, ειδικά για τον πρωταγωνιστή, Βιταντόνιο Παλμιζάνο.

Ραφέλ Ναδάλ

Ο Ραφέλ Ναδάλ γεννήθηκε το 1954 στη Ζιρόνα και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους, σύγχρονους Καταλανούς συγγραφείς. Αρθρογραφεί στην εφημερίδα La Vanguardia και συνεργάζεται τακτικά με διάφορους ραδιοφωνικούς σταθμούς και τηλεοπτικά κανάλια. Έχει βραβευτεί με τα βραβεία Premio Josep Pla, Joaquim Amat-Pinella και Anglada. Οι ιστορίες του διαδραματίζονται στην επαρχία της Ισπανίας και της Ιταλίας κατά την περίοδο του φασισμού. Η κατάρα των Παλμιζάνο έγινε διεθνές best seller και μεταφράστηκε σε 22 χώρες. Το 2019 του απονεμήθηκε, για το νέο του βιβλίο, El fill de l’Italià, το μεγάλο βραβείο του Ινστιτούτου Ramon Llull.

Άλλες εκδηλώσεις

Ειρήνη Βαρδάκη,«Τσιχλόφουσκα», (Εκδόσεις Bell) @ Πέμπτη 11/6 και ώρα 20.00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις BELL σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Ειρήνης Βαρδάκη, «Τσιχλόφουσκα» σε ζωντανή μετάδοση, την Πέμπτη 11/6 στις 20.00. Θα συνομιλήσει με τη βιβλιοκριτικό της Athens Voice, Κέλλη Κρητικού.

Τη γνωρίσαμε μέσα από την Κρυσταλλία. Την αγαπήσαμε στο Ρ της Ερωμένης. Τη λατρέψαμε με το ΑΝΑΡΜΟΣΤΟΝ ΕΣΤΙ. Τώρα, η Ειρήνη Βαρδάκη, που τάραξε τα λογοτεχνικά νερά της χώρας μας όσο λίγοι νέοι συγγραφείς τα τελευταία χρόνια, επιστρέφει με το πολυαναμενόμενο νέο της ψυχολογικό θρίλερ Τσιχλόφουσκα.

Συνδυάζοντας τον λυρισμό με την ωμή πραγματικότητα και το ψυχολογικό δράμα με το θρίλερ, έτσι όπως μόνο η ίδια γνωρίζει να κάνει, η Βαρδάκη παρουσιάζει μια σκληρή, σκοτεινή, σύγχρονη και ανατρεπτική ιστορία για τρεις γυναίκες –μια μαθήτρια, μια μητέρα YouTuber και μια influencer του Instagram– των οποίων οι εικονικές ζωές οδηγούνται κλιμακωτά, αλλά με μαθηματική ακρίβεια, σε μια σφοδρή σύγκρουση με την πραγματικότητα.

Αθανάσιος Αλεξανδρίδης,«Σχολή Γονέων», (Εκδόσεις Ίκαρος)@ Παρασκευή 12/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Ίκαρος σας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση των βιβλίων του ψυχίατρου-παιδοψυχίατρου και ψυχαναλυτή Αθανάσιου Αλεξανδρίδη, «Παιδικοί έρωτες», «Παιδικοί φόβοι» και «Χτίζοντας ταυτότητα», από τη σειρά «Σχολή ανήσυχων γονέων» την Παρασκευή 12 Ιουνίου στις 20.00.

Με τον συγγραφέα συνομιλεί η δημοσιογράφος Γιούλη Επτακοίλη.

Β.Α Paris,«Το Δίλημμα» (Εκδόσεις Bell) @ Δευτέρα 15/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις BELL σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της B.A. Paris , «Το Δίλημμα» σε ζωντανή μετάδοση, την Δευτέρα 15/6 στις 20.00. Θα συνομιλήσει με δημοσιογράφος Στέφανος Τσιτσόπουλος

Πόσο μακριά θα έφτανες για να χαρίσεις σε κάποιον που αγαπάς μερικές τελευταίες ώρες ευτυχίας; Για τα γενέθλια των σαράντα της χρόνων, η Λίβια ετοιμάζει το πάρτι της ζωής της. Το περιμένει με λαχτάρα, σαν αντιστάθμισμα του γάμου των ονείρων της, που δεν είχε ποτέ την ευκαιρία να ζήσει. Θα έρθουν όλα τα αγαπημένα της πρόσωπα, εκτός από την κόρη της, τη Μάρνι, που σπουδάζει στο εξωτερικό. Όσο κι αν αγαπάει τη Μάρνι, όμως, η Λίβια μέσα της νιώθει ανακουφισμένη που δε θα είναι στο πάρτι. Πρέπει οπωσδήποτε να πει στον Άνταμ κάτι για την κόρη τους, αλλά θα περιμένει να τελειώσει πρώτα το πάρτι, για να μπορέσουν να περάσουν μια τελευταία φορά ευτυχισμένοι μαζί.

Ο Άνταμ θέλει να είναι όλα τέλεια για τη Λίβια, έτσι έχει κανονίσει κρυφά να έρθει η Μάρνι σαν έκπληξη για τα γενέθλιά της. Στη διάρκεια της ημέρας, ωστόσο, μαθαίνει ένα τρομερό νέο. Πρέπει να το πει στη Λίβια, γιατί πώς είναι δυνατόν να γίνει τώρα πια το πάρτι; Μα είναι τόσο ευτυχισμένη… και οι καλεσμένοι θ’ αρχίσουν να καταφτάνουν από στιγμή σε στιγμή.

Η B.A. Paris, η συγγραφέας των best sellers των Sunday Times και των New York Times, με πωλήσεις που ξεπερνούν τα δύο εκατομμύρια αντίτυπα, επιστρέφει με το Δίλημμα. Ένα συγκλονιστικό, σπαρακτικό μυθιστόρημα για την ημέρα που θ’ αλλάξει τη ζωή μιας οικογένειας για πάντα.

Maja Lunde,«Η ιστορία του νερού» (Εκδόσεις Κλειδάριθμος)@ Τρίτη 16/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Κλειδάριθμος, σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του δεύτερου βιβλίου της τετραλογίας του Περιβάλλοντος, «Η ιστορία του νερού» της Maja Lunde, σε ζωντανή μετάδοση, την Τρίτη 16/6 στις 20.00. Η συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Λένα Παπαδημητρίου. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

Μια επική ιστορία για τις δυνάμεις της φύσης που δείχνει πώς οι επιλογές μας καθορίζουν τη ζωή μας. Πόσο τρωτός μπορεί να γίνει ο άνθρωπος μπροστά στην έλλειψη νερού; Νορβηγία, 2017 – Η εβδομηντάχρονη ακτιβίστρια Σίνε ξεκινάει ένα επικίνδυνο ταξίδι: με ένα ιστιοφόρο και ένα πολύ ιδιαίτερο φορτίο προσπαθεί να φτάσει από τη δυτική Νορβηγία στις γαλλικές ακτές. Εκεί θα αντιμετωπίσει τον άντρα που ήταν κάποτε ο έρωτας της ζωής της. Γαλλία, 2041 – Η νότια Ευρώπη πλήττεται από ένα έντονο κύμα ξηρασίας που αναγκάζει ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού να μεταναστεύσει προς αναζήτηση πόσιμου νερού. Ανάμεσά τους είναι ο Νταβίντ με τη μικρή του κόρη που ξεκινούν ένα ταξίδι χωρίς ελπίδα. Όλα αλλάζουν τη μέρα που οι δυο τους ανακαλύπτουν ένα ιστιοφόρο σκάφος σ’ έναν εγκαταλελειμμένο κήπο, μακριά από τη θάλασσα – το σκάφος της Σίνε

Η Ιστορία του νερού είναι το δεύτερο βιβλίο της Τετραλογίας του Περιβάλλοντος, μεταφράζεται σε 19 χώρες, ήταν υποψήφιο για το βραβείο Νορβηγών Βιβλιοπωλών και βρέθηκε στη 2η θέση της λίστας best seller του Der Spiegel για 16 βδομάδες. Εντάσσεται στο νέο λογοτεχνικό είδος cli-fi (climate fiction), που έχει στον πυρήνα του το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, καθώς η συγγραφέας προσπαθεί να ερμηνεύσει το φαινόμενο και τις επιπτώσεις του στις ζωές των ανθρώπων.

Μάρω Δούκα, «Πύλη εισόδου» (Εκδόσεις Πατάκη) @ Παρασκευή 19/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου της Μάρως Δούκα «Πύλη εισόδου» σε ζωντανή μετάδοση, την Παρασκευή 19/6 στις 20.00.

Η βραβευμένη συγγραφέας με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων στα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2019, θα συνομιλήσει με τον Μανώλη Πιμπλή Δημοσιογράφο, Διευθυντή της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης και υπεύθυνο της ελληνικής παρουσίας σε Διεθνείς Εκθέσεις Βιβλίου του εξωτερικού για λογαριασμό του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού.

Μονόλογος παιχνίδι, στασίδι, αποκούμπι μιας γυναίκας στον προθάλαμο του γήρατος. Ξυπνάει και είναι νέα. Ξυπνάει και είναι γριά. Ανάλογα µε τη διάθεσή της. Με τον ύπνο που έχει κάνει. Στην Αθήνα του σήμερα, όπως τη ζει, όπως την έζησε, όσο την έζησε. Με τα δικά της πρόσωπα. Τη δική της φωνή. Τη δική της ορθοστασία. Πύλη εισόδου: Στο αχανές του κυβερνοχώρου. Το πέρασμα από τη µια στην άλλη όψη. Από το εδώ στο εκεί. Ανέμελα, αθόρυβα, φασματικά, εις το διηνεκές. Αλόγιστα προς τα ρηχά, τα λασπερά, τα άπατα της µέρας που έφυγε. Από το εδώ στο εκεί. Συρτά, αμίλητα, προς τη μοναδική βεβαιότητα.

Δημήτρης Σίμος «Σώσε με» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) @22/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public, και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν, την Δευτέρα 22/6 στις 20.00, σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δημήτρη Σίμου, «Σώσε με» - ένα σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ που οδηγεί τον αναγνώστη μέσα από τα κρυφά μονοπάτια ενός χωριού έξω από την Κομοτηνή σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη. Ο συγγραφέας συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Ευθύμη Σαββάκη.



Ένα ψυχολογικό θρίλερ που οδηγεί τον αναγνώστη μέσα από κρυφά μονοπάτια σε μια συγκλονιστική αποκάλυψη.

Κλαιρ Μάκιντος, «Μετά το τέλος» (Εκδόσεις Μεταίχμιο) @ Πέμπτη 25/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Μεταίχμιο σας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου της Κλαιρ Μάκιντος «Μετά το τέλος» σε ζωντανή μετάδοση, την Πέμπτη 25/6 στις 20.00. Μαζί της η Στέλλα Κάσδαγλη, συγγραφέας - μεταφράστρια-συνιδρύτρια του Women on Top.

Το «Μετά το τέλος» είναι ένα συγκινητικό οικογενειακό δράμα εμπνευσμένο από μια πραγματική, και βαθιά προσωπική, ιστορία. Ένα βιβλίο για τα «τι θα γινόταν αν» που μας βασανίζουν.

Η βρετανίδα Clare Mackintosh εργαζόταν στην αστυνομία για δώδεκα χρόνια, καριέρα που διέκοψε το 2011 για να δουλέψει ως σύμβουλος Social media και δημοσιογράφος. Το I Let You Go (Σ’ άφησα, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2018), το πρώτο της βιβλίο, ήταν best seller στη λίστα ευπώλητων των Sunday Times (επί δώδεκα εβδομάδες μέσα στα δέκα πρώτα) και των New York Times, κι έχει µμεταφραστεί σε περισσότερες από 30 χώρες. Τιμήθηκε µε το βραβείο Theakston Old Peculier ως το αστυνομικό µμυθιστόρημα της χρονιάς (2016) και µε το γαλλικό Cognac Prix du Polar ως το ξενόγλωσσο αστυνομικό µμυθιστόρημα της χρονιάς (2016). Τον Ιούλιο του 2016 εκδόθηκε το δεύτερο βιβλίο της µε τίτλο I See You (Σε είδα, ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ 2018), το οποίο είχε ανάλογη πορεία. Εκτοξεύτηκε στο νούμερο ένα της λίστας των µπεστ σέλερ των Sunday Times και ήταν το βιβλίο της χρονιάς (2017) σύμφωνα µε το Richard and Judy Summer Book Club. Το Ξέχασέ µε (Let Me Lie) που κυκλοφόρησε το 2018, κέρδισε το Whodunnit Award for the book that keeps you guessing. Για να διαβάσετε περισσότερα για τη συγγραφέα και τα βιβλία της: claremackintosh.com

Δημοσθένης Παπαμάρκος,29/6 στις 20.00 «Γκιακ», (Εκδόσεις Πατάκη)@ Παρασκευή 29/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν στη διαδικτυακή παρουσίαση της επανέκδοσης του βιβλίου «Γκιακ» του Δημοσθένη Παπαμάρκου την Παρασκευή 29 Ιουνίου στις 20.00. Το βιβλίο που έκανε πάταγο και κέρδισε το ΒΡΑΒΕΙΟ λογοτεχνικού περιοδικού "Ο Αναγνώστης" - Διηγήματα Νουβέλες Βραβείο του Ιδρύματος Πέτρου Χάρη - Ακαδημία Αθηνών, επανεκδίδεται από τις εκδόσεις Πατάκη.

Οι ήρωες αυτών των διηγημάτων, στρατιώτες που πολέμησαν στη μικρασιατική εκστρατεία, έρχονται αντιμέτωποι με τους ρόλους που τους επιβάλλουν οι παραδοσιακοί κανόνες και το βίωμα του πολέμου. Συγκρούονται, υποτάσσονται, ζουν εν κρυπτώ ή φεύγουν. Το γκιακ είναι το αίμα, ο συγγενικός δεσμός και ο νόμος του αίματος που σκιάζει τις ζωές τους. Με έναν τραχύ προφορικό λόγο, οι ιστορίες τους αφηγούνται την απώλεια προσανατολισμού, την αδυναμία τους να συμβιβάσουν τους κώδικες της παράδοσης με τα συναισθήματα και τη συνείδησή τους.

Νίκος Παπαδογιάννης,«Τα Mατς Της Ζωής Μας», (Key Books) @ Τρίτη 30/6 και ώρα 20:00 | @PublicFB

Το Public, και οι εκδόσεις Key Books σας προσκαλούν στη συζήτηση του συγγραφέα Νίκου Παπαδογιάννη με τους Μιχάλη Κακιούζη και Γιώργο Σιγάλα, στη σελίδα του Public στο Facebook, την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 20:00, με αφορμή την κυκλοφορία του βιβλίου «Τα Ματς Της Ζωής Μας».

Δύο εμβληματικοί αρχηγοί της Εθνικής ομάδας, με ευρωπαϊκά τρόπαια και παγκόσμιες διακρίσεις στη συλλογή τους, θα μοιραστούν αναμνήσεις και διηγήσεις από τα σημαντικότερα παιχνίδια στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ, όπως τα έζησε στο πλευρό τους ο συγγραφέας.

Μετά το ταξιδιάρικο και αγαπημένο «Ο Νίκος Λείπει», ο Νίκος Παπαδογιάννης επιστρέφει για να ξετυλίξει το γαϊτανάκι των μπασκετικών αναμνήσεων, από το ονειρεμένο Ευρωμπάσκετ του 1987 μέχρι το μεγάλο ραντεβού του μέλλοντός μας. Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας, Χριστοδούλου, Σπανούλης, Διαμαντίδης, Παπαλουκάς, αλλά και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο περνούν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, σε ένα υπέροχο ταξίδι τριών και πλέον δεκαετιών, από την αφάνεια μέχρι την παγκόσμια κορυφογραμμή.

Η Εθνική ομάδα, αλλά και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ενώνονται και γίνονται ένα, μέσα από θριάμβους, τρόπαια, θαύματα, αλλά και τραύματα: Φάληρο, Ζάγκρεμπ, Παρίσι, Ρώμη, Βελιγράδι, Σαϊτάμα, Βαρκελώνη, Κωνσταντινούπολη και αλλού. Ο Μιχάλης Κακιούζης και ο Γιώργος Σιγάλας θα ενώσουν τις κουκίδες και θα διηγηθούν άγνωστες στιγμές από την πολύκροτη καριέρα τους στα γήπεδα του μπάσκετ.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης έφαγε τα γήπεδα με το κουτάλι και έκανε αρκετές φορές τον γύρο του κόσμου, με πολύτιμα εφόδια τη δημοσιογραφική του ταυτότητα και την πορτοκαλί μπάλα. Η ζωή του είναι γεμάτη με ιστορίες που αξίζουν να ειπωθούν. Ωστόσο το βιβλίο απευθύνεται και στον αναγνώστη που δεν πολυενδιαφέρεται για τα αθλητικά, αφού είναι πλημμυρισμένο από χρώματα, αρώματα, γεύσεις και ντοπιολαλιές από όλα τα μήκη και πλάτη της οικουμένης. Ο αναγνώστης μπορεί να ακολουθήσει το ταξίδι χωρίς απαραίτητα να έρθει στο γήπεδο!

«Τα Ματς Της Ζωής Μας», δεύτερο βιβλίο του Νίκου Παπαδογιάννη, είναι αυτό ακριβώς που λέει ο τίτλος του. Θυμάται τους αγώνες και ξαναζεί τις νύχτες που μας ένωσαν μέσα από τον χτύπο και από το χτυποκάρδι μίας μπάλας. Μπορείτε να διαβάστε απόσπασμα από το βιβλίο εδώ.