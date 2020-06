Πέθανε ο συγγραφέας του "The Shadow of the Wind", Carlos Ruiz Zafon

Ο διάσημος Ισπανός συγγραφέας, Carlos Ruiz Zafon, έχασε την μάχη με τον καρκίνο στα 55 του χρόνια. Ο Zafon ήταν ιδιαίτερα γνωστός μέσω του best seller βιβλίου του, The Shadow of the Wind. Την είδηση του θανάτου του μετέφερε ο εκδοτικός οίκος Planetadelibros.

Στην ανακοίνωση που ανέβασε στο Twitter ο εκδοτικός οίκος, έγραφε: "Ο Carlos Ruiz Zafon, ένας από τους μεγαλύτερους σύγχρονους μυθιστοριογράφους, πέθανε σήμερα. Θα σε θυμόμαστε για πάντα Carlos ! "

Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, ο Zafon είχε διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου το 2018.

Οκτώ από τα μυθιστορήματα του Zafon, έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες και έχουν πουλήσει περισσότερα από 38 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Σύμφωνα με το Independent, ο ίδιος έγινε συγγραφέας διεθνούς φήμης μέσα από την επιτυχία του The Shadow of the Wind, του πρώτου βιβλίου που ανήκε στην τριλογία Cemetery of Forgotten Books. Η σειρά ολοκληρώθηκε με το The Labyrinth of Spirits το 2016.

Πολλοί συνεργάτες του αλλά και θαυμαστές του άφησαν συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού στο twitter.