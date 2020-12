Βιβλία: Είκοσι νέες κυκλοφορίες για τις φετινές γιορτές

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για όλα τα βιβλία που κυκλοφόρησαν μέσα στο lockdown, ώστε να κάνετε τα ψώνια σας τώρα που τα βιβλιοπωλεία είναι ανοιχτά. Πόσα θα μας απασχολήσουν; Είκοσι, από νουβέλες τρόμου μέχρι ιστορικά έργα και από κόμικς μέχρι αστυνομικά μυθιστορήματα.

Ξεκίνημα από τις Εκδόσεις Μεταίχμιο, που μας παρουσιάζουν την κομιξική μεταφορά του κλασικού έργου της Άλκη Ζέη ‘Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου’. Η Αγγελική Δαρλάση έκανε τη διασκευή του βιβλίου και ο Δημήτρης Μαστώρος ζωγράφισε τις περιπέτειες του μικρού Πέτρου στην Αθήνα της Κατοχής. Ο ήρωας, που έμεινε στην ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας του 20ου αιώνα, ζωντανεύει μέσα από το καλοδουλεμένο κόμικ που πατά στο ύφος και την ατμόσφαιρα της πρωτότυπης ιστορίας της Ζέη, σε μια από τις πολυαναμενόμενες κυκλοφορίες για το 2020.

Μαζί ο εκδοτικός μας φέρνει και το μυθιστόρημα ‘Σκοτεινός Κήπος’ (‘The Witch Elm’, 2018) της Tana French, σε μετάφραση Δέσποινας Δρακάκη, που ακολουθεί το θύμα ενός εγκλήματος, τον ψηλό, όμορφο, ελαφρώς ανίδεο δημοσιοσχετίστα που ονομάζεται Τόμπι, ο οποίος φτάνει κοντά στο θάνατο από τα χτυπήματα των δυο ληστών που μπαίνουν στο σπίτι του και επιστρέφει για την ανάρρωσή του στο πατρικό του σπίτι, όπου θα ανακαλύψει πως το παρελθόν του ίσως να μην είναι αυτό που νομίζει.

Η πολύ καλή φουρνιά βιβλίων από το Μεταίχμιο συνεχίζεται με το nonfiction ‘Το βιβλίο των χελιών’ (‘The Book of Eels’, 2019) του Patrik Svensson, σε μετάφραση Αγγελικής Νάτση, ένα βιβλίο που μιλά για, το μαντέψατε, τα χέλια, το αποτύπωμα του Αμερικανικού Ονείρου ‘Manhattan Transfer’ (1925) του John Dos Passos, σε μετάφραση Τρισεύγενης Παπαϊωάννου, που περιγράφει τις ζωές των χρηματιστών και των μεταναστών της Νέας Υόρκης και το ιστορικό ‘Άνδρας με κόκκινο μανδύα’ (‘The Man in the Red Coat’, 2019) του Julian Barnes, σε μετάφραση Κατερίνας Σχινά, που μιλά για την παρισινή Μπελ Επόκ και παρακολουθεί τρεις Γάλλους, έναν κόμη, έναν πρίγκιπα και τον γιατρό Σαμιέλ Πότσι, που φτάνουν στο Λονδίνο για να κάνουν τα ψώνια τους.

Η Stephenie Meyer επιστρέφει στην ‘Twilight’ σειρά της με το ‘Ο ήλιος του μεσονυκτίου’ (‘Midnight Sun’, 2020), σε μετάφραση Φωτεινής Μοσχή, αυτή τη φορά για να μιλήσει για την ιστορία από τη σκοπιά του Έντουαρντ Κάλεν, συμπληρώνοντας το μύθο της 12 χρόνια μετά το τελευταίο βιβλίο της σειράς, σε αυτό το μυθιστόρημα που μας έρχεται από τις Εκδόσεις Ψυχογιός.

Και νέο Stephen King μας δίνουν οι Εκδόσεις Κλειδάριθμος πριν το τέλος της χρονιάς, με το ολοκαίνουριο ‘Μόνο αν μυρίζει αίμα’ (‘If It Bleeds’, 2020), σε μετάφραση Έφης Τσιρώνη. Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερις νουβέλες, ανάμεσα στις οποίες οι φανς του τρόμου θα διαβάσουν ένα αυτοτελές sequel του The Outsider, την ιστορία της φιλίας ενός εφήβου με έναν ηλικιωμένο, την ιστορία ενός συγγραφέα που βρίσκεται αντιμέτωπος με την ίδια του τη φιλοδοξία και την συγκινητική και ανάποδη ανασκόπηση της ζωής του Τσακ.

Όλοι ξέρουμε και αγαπάμε το Κουλούρι, αλλά τώρα που έγινε και βιβλίο το αγαπάμε ακόμη περισσότερο. Στο ‘Η δεκαετία 2011-2020’ που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αίολος συγκεντρώνονται τα σημαντικότερα κείμενα της τελευταίας δεκαετίας, που μας παρουσιάζουν όσα ζήσαμε μέσα από τη ματιά της πιο γνωστής σατιρικής ηλεκτρονικής εφημερίδας στην Ελλάδα. Άχαστο, ίσως από τα καλύτερα δώρα που μπορείτε να κάνετε αυτές τις γιορτές.

Γρήγορο πέρασμα από τις Εκδόσεις Αναγνώστης, όπου συναντάμε τα ‘Χαμένα οστά’ (‘Old Bones’, 2019) των Douglas Preston και Lincoln Child, σε μετάφραση Ιωάννη Μαραθάκη, ένα μυθιστόρημα γεμάτο σασπένς που μας παρουσιάζει την αρχαιολόγο Νόρα Κέλι, η οποία ηγείται μιας αποστολής για την ανακάλυψη του Χαμένου Καταυλισμού της Ομάδας Ντόνερ, μιας ομάδας εποίκων που αποκλείστηκε στα βουνά της Καλιφόρνια το 1847, ένα ταξίδι που θα φέρει την Κέλι αντιμέτωπη με τον τρόμο και μια αποτροπιαστική αλήθεια για τα όσα συνέβησαν.

Στην επανέκδοση του μυθιστορήματος ‘Χιόνι’ (‘Snow’, 2002) του Orhan Pamuk, σε μετάφραση Στέλλας Βρετού, προχώρησαν οι Εκδόσεις Πατάκη, παρουσιάζοντάς μας και πάλι στα ελληνικά την ιστορία του Κα, εξόριστου Τούρκου ποιητή που επιστρέφει στη χώρα του για μια δημοσιογραφική έρευνα για τις μαζικές αυτοκτονίες κοριτσιών που τους απαγορεύεται να φορούν την ισλαµική µαντίλα, πράγμα που θα τον φέρει στο επίκεντρο της σύγκρουσης ισλαμιστών με το κεμαλικό κατεστημένο.

Τρία νέα βιβλία έχουμε σήμερα από τις Εκδόσεις Gutenberg, με το μυθιστόρημα της Tessa Hadley με τίτλο ‘Το παρελθόν’ (‘The Past’, 2015), σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου, να ξεχωρίζει. Σε αυτό τέσσερα αδέλφια, η Χάριετ, ο Ρόλαν, η Άλις και η Φραν, συναντιούνται μετά από καιρό στο σπίτι των παππούδων τους, εκεί που μεγάλωσαν μετά το διαζύγιο των δικών τους, με το παρελθόν να αποτελεί πεδίο σύγκρουσης και τα νέα μέλη των οικογενειών τους να απειλούν τους δεσμούς μεταξύ τους.

Μαζί το ιστορικό ‘Ο εθελοντής’ (‘The Volunteer’, 2019) του Jack Fairweather, σε μετάφραση Θεοδώρας Δαρβίρη, η πραγματική ιστορία του Βίτολντ Πιλέτσκι, ενός αξιωματικού του πολωνικού στρατού και μέλος της αντίστασης, ο οποίος διείσδυσε στο Άουσβιτς και για τρία χρόνια έστελνε αναφορές για τα εγκλήματα των Ναζί, ενώ μετά τον πόλεμο καταδικάστηκε για εσχάτη προδοσία και εκτελέστηκε, αλλά και το ‘Η κλέφτρα των φρούτων ή Απλό ταξίδι στην ενδοχώρα’ (‘Die Obstdiebin – oder – Einfache Fahrt ins Landesinnere’, 2017) του Peter Handke, σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου, ένα από τα πιο πρόσφατα έργα του Νομπελίστα συγγραφέα, όπου ένας ηλικιωμένος αφηγητής μιλά για το ταξίδι του στην ενδοχώρα, εκεί που συναντά την κλέφτρα των φρούτων, σε ένα περίπλοκο μυθιστόρημα για τη συγγραφή και τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας.

Την ιστορία ενός ποιητή και γιατρού που επιστρέφει στη Λισαβόνα, μετά από πολλά χρόνια αυτοεξορίας στη Βραζιλία, μας διηγείται το ‘Η χρονιά θανάτου του Ρικάρντο Ρέις’ (‘The Year of the Death of Ricardo Reis’, 1984) του José Saramago από τις Εκδόσεις Καστανιώτη, σε μετάφραση Αθηνάς Ψυλλιά. Ο Ρέις γυρίζει στους δρόμους της πόλης και λαχταρά μια γυναίκα ενώ κοιμάται με άλλη και δέχεται την επίσκεψη του παλιού του φίλοι Φερνάντο Πεσσόα, λίγες εβδομάδες μετά το θάνατό του.

Στον Καστανιώτη βρίσκουμε και τον Ragnar Jónasson, ένα νέο μεγάλο όνομα της Σκανδιναβικής αστυνομικής λογοτεχνίας, που μας ταξιδεύει στην Ισλανδία με το μυθιστόρημα ‘Το σκοτάδι’ (‘The Darkness’, 2015), σε μετάφραση Βίκυς Αλυσσανδράκη.Πρωταγωνίστρια είναι η 64χρονη αστυνομικός Χούλντα Χερμανσντότιρ, που αναλαμβάνει για τελευταία της υπόθεση τη δολοφονία μιας νεαρής πρόσφυγα από τη Ρωσία, όμως κανείς μάρτυρας δε μοιάζει να λέει την αλήθεια και τα μοιραία λάθη της Χούλντα θα έχουν τρομακτικές συνέπειες για την έρευνα.

Δύο σημαντικές μεταφορές βιβλίων σε κόμικς μας ήρθαν τις τελευταίες ημέρες από τις Εκδόσεις Anubis και τις Εκδόσεις Αλεξάνδρεια: Το ‘Dune’ του Frank Herbert και το ‘Sapiens’ του Yuval Noah Harari αντίστοιχα.

Το πρώτο, το ‘Dune: The Graphic Novel’ (2020), σε μετάφραση Ορέστη Μανούσου, έρχεται από τον Brian Herbert και τον Kevin J. Anderson, ενώ το σχέδιο ανέλαβαν οι Raul Allen και Patricia Martín, μεταφέροντάς μας στον πλανήτη Αρράκις και στα όσα συμβαίνουν με επίκεντρο τον Οίκο των Ατρειδών στο σπουδαίο έργο επιστημονικής φαντασίας του Herbert. Παρότι δεν αντικαθιστά το βιβλίο, άλλωστε δεν είναι αυτός ο ρόλος του, το κόμικ είναι σίγουρα το καλύτερο δώρο που μπορείτε να κάνετε στον εαυτό σας για να γεμίσετε το χρόνο μέχρι να δούμε το κινηματογραφικό ‘Dune’ του Denis Villeneuve.

Το δεύτερο, το ‘Sapiens: Μια εικονογραφημένη ιστορία’ (‘Sapiens: A Graphic History’, 2020), σε μετάφραση Μιχάλη Λαλιώτη, είναι το πρώτο της σειράς κόμικς που σχεδίασε ο Daniel Casanave και αποτελεί διασκευή του best seller του Harari, μέσα από το οποίο θα διαβάσετε για την ιστορία του ανθρώπινου είδους.

Αυτό είναι το τρίτο στη σειρά βιβλίο-που-γίνεται-κόμικ για το οποίο μιλάμε σήμερα και πρόκειται για μια εξαιρετική δυνατή τριάδα που κανείς αναγνώστης, είτε αγαπά τα κόμικ είτε σπάνια διαβάζει τέτοια, δε θα πρέπει να χάσει.

Πλησιάζουμε προς το κλείσιμο για σήμερα με ένα ακόμη έργο του Joseph Roth που εκδίδουν οι Εκδόσεις Άγρα, το ‘Οι εκατό μέρες’ (‘The Hundred Days’, 1935), σε μετάφραση Μαρίας Αγγελίδου, ένα μυθιστόρημα που φαντάζεται τις τελευταίες εκατό ημέρες του Ναπολέοντα, από τη νήσο Έλβα μέχρι το Βατερλώ, μέσα από τα μάτια του ίδιου του Αυτοκράτορα της Γαλλίας αλλά και της Αντζελίνα Πιέτρι, μιας πλύστρας του παλατιού που τον αγαπά.

Οι Εκδόσεις Κίχλη συμπληρώνουν το έργο του Αργύρη Χιόνη με τη συλλογή ‘Η πολιτεία Λαβύρινθος’, που περιλαμβάνει διηγήματα του συγγραφέα που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και περιοδικά από το 1976 μέχρι και το 2011, πάνω στις γνώριμες θεματικές και τεχνικές του Χιόνη.

Τέλος, να πούμε ένα “καλωσήρθατε” σε ένα νέο εκδοτικό εγχείρημα που ονομάζεται Στιγμός και να αναφέρουμε πως ανάμεσα στα τέσσερα πρώτα βιβλία του καινούριου εκδοτικού ξεχωρίζει η ‘Γεροντοκόρη’ (‘The Old Maid’, 1922) της Edith Wharton, σε μετάφραση Χρύσα Τσαλικίδου, μια από τις τέσσερις νουβέλες με τον τίτλο ‘Η παλιά Νέα Υόρκη’ που έγραψε η συγγραφέας στις αρχές της δεκαετίας του 1920, με καθεμιά από αυτές να ασχολείται με μια διαφορετική δεκαετία του 19ου αιώνα.

