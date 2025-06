“Make Time Count”: Η νέα του καμπάνια του Caffè Vergnano αναδεικνύει την ανεκτίμητη αξία του χρόνου

Ο καφές γίνεται αφορμή για αυθεντικές στιγμές σύνδεσης και καθημερινής απόλαυσης

Η νέα καμπάνια του Caffè Vergnano της Coca-Cola Τρία Έψιλον με τίτλο “Make Time Count”, μεταφέρει ένα ηχηρό μήνυμα για τη σημασία του χρόνου στην εποχή της ταχύτητας και της επιφανειακής επαφής.

Στον σύγχρονο κόσμο, όπου η ευημερία δεν ορίζεται από υλικά αγαθά αλλά από εμπειρίες και συναισθήματα, ο χρόνος αναδεικνύεται ως ο πολυτιμότερος πόρος, καθώς είναι σπάνιος, αναντικατάστατος και καθοριστικός για την ευτυχία. Η καμπάνια καλεί το κοινό να αφιερώσει ουσιαστικό χρόνο σε ό,τι έχει πραγματική σημασία: τη σύνδεση με τους άλλους και με τον ίδιο μας τον εαυτό. Σε αυτές τις στιγμές ανεκτίμητης αξίας, η συντροφιά του αυθεντικού ιταλικού espresso του Caffè Vergnano προσφέρει νόημα και διάρκεια: κάθε στιγμή καφέ γίνεται μία μικρή παύση γεμάτη αυθεντικότητα και απόλαυση.

Το μήνυμα της καμπάνιας ξεδιπλώνεται με θεματικά σποτ που φωτίζουν καθημερινές, τρυφερές σκηνές, από τον παππού και τον εγγονό που φτιάχνουν μία σαΐτα στο “Paper Airplane”, μέχρι την πράξη καλοσύνης στο “The Power of Kindness”. Το “Together We Dream” μας θυμίζει ότι τα όνειρα γεννιούνται μέσα από απλές συζητήσεις, ενώ το “How Many Hours” αναδεικνύει τις αμέτρητες στιγμές που αφιερώνουμε στον καφέ στη διάρκεια της ζωής μας, και μας καλεί να τις ζήσουμε συνειδητά.

Με κληρονομιά 140 ετών, ο Caffè Vergnano συνεχίζει να προσφέρει αυθεντικές στιγμές απόλαυσης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της ποιότητας, της βιωσιμότητας, της κομψότητας και του πάθους για τον τέλειο espresso. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, έχει γίνει μέρος της ζωής μας σε στιγμές μικρές ή μεγάλες που μοιραζόμαστε καθημερινά.

Μπορείτε να δείτε τα video της νέας καμπάνιας του Caffé Vergnano εδώ: Make Time Count, How many hours do you spend over coffee?, The power of kindness, Paper airplane, Together we dream.

Επίσης, μπορείτε να ακολουθήσετε τον Caffé Vergnano στο Instagram: CaffeVergnano.gr

#MakeTimeCount #CaffeVergnano1882