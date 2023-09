20 ταινίες που θέλουμε σίγουρα να δούμε ως το τέλος της χρονιάς

Πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη σου να δραπετεύσεις από την πραγματικότητά μας έστω και για λίγο; Οι ταινίες μπορούν να στο προσφέρουν αυτό. Αυτόν τον χειμώνα κιόλας ο προγραμματισμός των ελληνικών αιθουσών είναι πλούσιος, με σοβαρές προτάσεις και από την πλευρά του streaming.

Εμείς διαλέξαμε τις ταινίες που περιμένουμε περισσότερο ως το τέλος του 2023 και στις παραθέτουμε αμέσως τώρα:

Σεπτέμβριος

Oldboy

Εν μέρει αρχαιοελληνική τραγωδία (η επιρροή του Οιδίποδα είναι δεδηλωμένη, αλλά η ομοιότητα των ονομάτων των δύο ηρώων είναι τυχαία σύμφωνα με τους συντελεστές της ταινίας), εν μέρει υπαρξιακό θρίλερ, το Oldboy ισορροπεί μεταξύ τρόμου, δράσης και κωμωδίας παραλόγου.

Το Oldboy κατέληξε το πρώτο παράδειγμα κορεάτικης ταινίας με παγκόσμια αναγνώριση, αυξάνοντας πραγματικά το ενδιαφέρον του κόσμου για το σινεμά της χώρας. Έγινε το σημείο αναφοράς για τον κορεάτικο κινηματογράφο. Η μία κορεάτικη ταινία που θα μπορούσε αξιόπιστα να υποθέσει κανείς ότι είχε δει κάποιος εκτός Κορέας. Το ίδιο ίσχυσε και για την Ελλάδα όπου η ταινία είχε κυκλοφορήσει λίγο πριν φτάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τώρα μπορείς να την (ξανα)δεις σε αποκατεστημένη 4K κόπια, με αφορμή τα 20 χρόνια από την κυκλοφορία της.

Από 14/9 στις αίθουσες.

El Conde

Στο τελευταίο του πρότζεκτ, ο πάντοτε πειραματικός Pablo Larraín παίζει με τον σουρεαλισμό. Το El Conde ακολουθεί την ιστορία του δικτάτορα Augusto Pinochet, εάν δεν είχε πεθάνει ποτέ αντ' αυτού είχε γίνει βαμπίρ. Τώρα, 250 χρόνια αργότερα, είναι έτοιμος να περάσει στο επόμενο στάδιο της μετά θάνατον ζωής, όμως το σύστημα τον κρατάει πίσω. Γραμμένο από τους Larraín και Guillermo Calderón.

Από 15/9 στο Netflix.

Blue Beetle

Ο πρόσφατος απόφοιτος κολεγίου Jaime Reyes επιστρέφει στο σπίτι γεμάτος φιλοδοξίες για το μέλλον του, για να διαπιστώσει ωστόσο ότι το σπίτι του δεν είναι ακριβώς όπως το άφησε. Καθώς ψάχνει να βρει τον ρόλο του σε αυτόν τον κόσμο, η μοίρα παρεμβαίνει όταν ο Jaime βρίσκει απροσδόκητα στην κατοχή του ένα αρχαίο λείψανο εξωγήινης βιοτεχνολογίας: τον Σκαραβαίο. Όταν ο Σκαραβαίος επιλέγει ξαφνικά τον Jaime ως τον συμβιωτικό του οικοδεσπότη, του δίνεται μία πανοπλία ικανή για απρόβλεπτες δυνάμεις, αλλάζοντας για πάντα τη μοίρα του.

Λέγεται πως η ταινία του Angel Manuel Soto έχει τη φρεσκάδα και την καρδιά που έχει λείψει από τη DC με εξαίρεση το Flash. Ο πρωταγωνιστής του επίσης, ο Xolo Maridueña του Cobra Kai, έχει σχολιαστεί πολύ θετικά για την ερμηνεία του.

Από 28/9 στις αίθουσες.

The Creator

Ο σκηνοθέτης των Rogue One και Monsters Gareth Edwards επιστρέφει με την τελευταία του ταινία επιστημονικής φαντασίας, το The Creator. Ο John David Washington και η Gemma Chan πρωταγωνιστούν στην ταινία, σε σενάριο από κοινού από τον Edwards και τον Chris Weitz. Διαδραματίζεται σε ένα μέλλον επηρεασμένο από έναν πόλεμο μεταξύ της ανθρώπινης φυλής και των δυνάμεων της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς ένας άνθρωπος πρέπει να κυνηγήσει και να σκοτώσει τον Δημιουργό, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα όπλο που θα μπορούσε να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Πρωταγωνιστούν επίσης οι Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles και Allison Janney.

Από 28/9 στις αίθουσες.

The Wonderful Story of Henry Sugar

Μετά το πρόσφατο Asteroid City, ο Wes Anderson γυρίζει μία μικρού μήκους (37’) βασισμένη στην κλασική ιστορία του Roald Dahl.

Το κοινό ακολουθεί τον ομώνυμο χαρακτήρα σε ένα φαινομενικά απλό ταξίδι στο ιατρείο του. Καθώς βρίσκεται εκεί, διαβάζει για έναν άνδρα στην Ινδία που βρήκε έναν τρόπο να βλέπει χωρίς τη χρήση των ματιών του και συνειδητοποιεί ότι θα μπορούσε να ωφεληθεί πολύ εάν μπορούσε να εκμεταλλευτεί το συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων.

Για τα τρία επόμενα χρόνια, ο απατεώνας βυθίζεται σε μελέτες διαλογισμού, αποκτώντας τελικά την ικανότητα να βλέπει μέσα από τις κάρτες και να κοιτάζει στο μέλλον. Αφού υποβάλλει τον εαυτό του στην απόλυτη δοκιμασία σε ένα καζίνο, ανακαλύπτει ότι οι δυνάμεις του τού έχουν αφαιρέσει τη διασκέδαση του τζόγου. Στην πορεία, η καρδιά του τζογαδόρου μεγαλώνει σε μέγεθος και έτσι αποφασίζει να χρησιμοποιήσει για τα καλά τις ασυνήθιστες δεξιότητές του, κάνοντας σχέδια να ανοίξει ένα ορφανοτροφείο. Συνειδητοποιώντας ωστόσο ότι θα χρειαστεί ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για το έργο, ο Henry μπλέκει με τη μαφία του Las Vegas και σύντομα αρχίζει να ταξιδεύει για να ξεφύγει από τους διώκτες του.

Ο Benedict Cumberbatch ηγείται του καστ, πλάι στους Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel), Rupert Friend (The French Dispatch), Dev Patel (The Green Knight), Ben Kingsley (Iron Man 3) και Richard Ayoade (Submarine). Είναι η πρώτη φορά που η ομορφιά του Wes Anderson θα περιοριστεί στη μικρή οθόνη, όμως το Netflix θα κάνει επίσης μία μικρή διανομή στις αίθουσες των αμερικανικών μητροπόλεων.

Από 27/9 στο Netflix.

Οκτώβριος

Past Lives

Η Nora και ο Hae Sung, δύο βαθιά συνδεδεμένοι παιδικοί φίλοι, χωρίζονται μετά τη μετανάστευση της οικογένειας της Nora από τη Νότια Κορέα. Δύο δεκαετίες αργότερα συναντώνται ξανά στη Νέα Υόρκη για μία μοιραία εβδομάδα, καθώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πεπρωμένου, την αγάπη και τις επιλογές που έχουν κάνει στη ζωή τους.

Ένα αξιοσημείωτο ντεμπούτο για τη σεναριογράφο και σκηνοθέτη Celine Song, το Past Lives χρησιμοποιεί τους δεσμούς μεταξύ των ευαίσθητων κεντρικών χαρακτήρων του για να παρατηρήσει την ανθρώπινη συνθήκη. Αγαπήθηκε όσο καμία ταινία στο τελευταίο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Από 12/10 στις αίθουσες

Fair Play

Η μεγάλη επιτυχία του Φεστιβάλ Sundance, το Fair Play με πρωταγωνιστές τους Alden Ehrenreich και Phoebe Dynevor, φαίνεται να αναζωπυρώνει το ερωτικό θρίλερ. Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Chloe Domont στο σκηνοθετικό της ντεμπούτο μεγάλου μήκους, ακολουθεί ένα νεαρό, πρόσφατα αρραβωνιασμένο ζευγάρι του οποίου η ζωή και οι σχέσεις ωθούνται στα όρια μετά από μια απροσδόκητη προώθηση στο hedge fund όπου οποίο εργάζονται και οι δύο.

Από 13/10 στο Netflix.

Killers of the Flower Moon

Το Killers of the Flower Moon, το νέο σκορσεζικό έπος, περιστρέφεται γύρω από την αληθινή υπόθεση του σφαγιάσματος εξήντα ιθαγενών της φυλής Osage πίσω στην Οκλαχόμα των 1920s, επειδή τόλμησαν να γίνουν πιο πλούσιοι από τους λευκούς.

Οι κριτικές μιλούν για ένα φιλμ σχετικά με το πώς η αμερικανική ηθική μπλέκει με το οργανωμένο έγκλημα μεταξύ επιχειρηματιών, αλλά και με το πώς το τραύμα ενός αληθινού εγκλήματος μπορεί να μετατραπεί σε ψυχαγωγία.

Η ταινία θα οδεύσει σίγουρα προς τα Όσκαρ, με πιθανότερη υποψήφια την Lily Gladstone στις ερμηνευτικές κατηγορίες.

Από 19/10 στις αίθουσες.

The Killer

Μετά από 16 χρόνια στα σκαριά, το πόνημα του David Fincher φτάνει επιτέλους στις οθόνες μας. Μπορεί να μη δούμε άλλη σεζόν από το αγαπημένο μας Mindhunter , όμως το ψυχολογικό θρίλερ που θα μεταδοθεί και αυτό μέσω του Netflix, τον πιο σταθερό συνεργάτη του Fincher πια, θέλει να ικανοποιήσει το κοινό που περιμένει ανατροπές από το δημιουργικό μυαλό του δημιουργού.

Ο Fincher διασκευάζει το ομώνυμο γαλλικό graphic novel του Alexis Nolent , το The Killer, όπου ο Michael Fassbender πρωταγωνιστεί ως εκτελεστής με όλο τον κόσμο εναντίον του. Καθώς ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο με την αποστολή να εξολοθρεύσει τον τελευταίο του στόχο, θα ανακαλύψει πως ο μεγαλύτερος αντίπαλός του δεν είναι οι εχθροί που τον κυνηγούν, αλλά ο εαυτός του.

Από 26/10 στις αίθουσες.

Νοέμβριος

Talk to Me

Οι Danny και Michael Philippou σκηνοθετούν την ταινία τρόμου της χρονιάς.

Από 2/11 στις αίθουσες.

How to Have Sex

Τρία έφηβα κορίτσια από τη Βρετανία πηγαίνουν σε διακοπές ενηλικίωσης, δηλαδή γυρνώντας στα κλαμπ και κάνοντας νέες συναναστροφές, σε αυτό που θα έπρεπε να είναι το καλύτερο καλοκαίρι της ζωής τους. Το φιλμ της Molly Manning Walker, ελληνική συμπαραγωγή από τη Heretic που γυρίστηκε κυρίως στα Μάλια της Κρήτης, κέρδισε το Βραβείο του Τμήματος Ένα Κάποιο Βλέμμα στο Φεστιβάλ Καννών.

Από 2/11 στις αίθουσες.

Napoleon

Δύο χρόνια μετά το House of Gucci και πριν προχωρήσει με τη συνέχεια του Gladiator, ο ακούραστος Ridley Scott σκηνοθετεί τον Joaquin Phoenix στον ρόλο του Ναπολέοντα Βοναπάρτη. Στον ρόλο της Ιωσηφίνας η σταθερά υπέροχη Vanessa Kirby.

Από 23/11 στις αίθουσες.

May December

Είκοσι χρόνια αφότου το περιβόητο ειδύλλιό τους είχε συνεπάρει τη χώρα, η Gracie Atherton-Yu και ο σύζυγός της Joe (είκοσι τρία χρόνια νεότερος της) προετοιμάζονται για την αποφοίτηση των παιδιών τους από το γυμνάσιο. Όταν η ηθοποιός του Χόλιγουντ Elizabeth Berry έρχεται να περάσει χρόνο με την οικογένεια για να καταλάβει καλύτερα την Gracie μιας που θα την υποδυθεί σε νέα ταινία, η οικογενειακή δυναμική καταρρέει υπό την πίεση του εξωτερικού βλέμματος.

Ο Joe, χωρίς να έχει επεξεργαστεί ποτέ αυτό που συνέβη στα νιάτα του, αρχίζει να αντιμετωπίζει την πραγματικότητα της ζωής του, και καθώς η Elizabeth και η Gracie μελετούν η μία την άλλη, οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των δύο γυναικών αρχίζουν να υποχωρούν. Τοποθετημένο στο γραφικό και άνετο Camden του Maine, το May December του Todd Haynes είναι μία εξερεύνηση της αλήθειας, της αφήγησης, και των δυσκολιών (ή της αδυναμίας) της πλήρους κατανόησης του άλλου ανθρώπου.

Από 16/11 στις αίθουσες.

The Hunger Games: Ballad of Songbirds and Snakes

Πώς έγινε ο President Snow ο αιμοδιψής ηγέτης του Panem; Το franchise των Hunger Games επιστρέφει, ξανά με την υπογραφή του Francis Lawrence που είχε σκηνοθετήσει τις τρεις από τις τέσσερις προηγούμενες ταινίες, με πρωταγωνιστές τους Rachel Zegler, Peter Dinklage, Jason Schwartzman, Viola Davis, Hunter Schafer και Tom Blyth.

Από 16/11 στις αίθουσες.

The Bikeriders

Το The Bikeriders του Jeff Nichols είναι ένα δράμα για την άνοδο μίας φανταστικής λέσχης μοτοσυκλετών της δεκαετίας του 1960, μέσα από τις ζωές των μελών της.

Η Kathy (Jodie Comer), ένα ισχυρό μέλος των Vandals που είναι παντρεμένη με έναν απερίσκεπτο μοτοσικλετιστή, τον Benny (Austin Butler), αφηγείται την εξέλιξη των Vandals κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας, ξεκινώντας ως μία τοπική λέσχη από αουτσάιντερ ενωμένη από καλές στιγμές, τις λασπωμένες τους μηχανές και τον σεβασμό για τον δυνατό ηγέτη τους, τον Johnny (Tom Hardy). Με τα χρόνια, η Kathy θα κάνει ό,τι μπορεί για να αντιμετωπίσει την αδάμαστη φύση του συζύγου της και την πίστη του στον Johnny, με ολέθριες, συχνά, συνέπειες.

Ο Nichols δεν έχει σκηνοθετήσει μέτρια ταινία, οπότε έχε το νου σου.

Από 30/11 στις αίθουσες.

Δεκέμβριος

Maestro

Η ζωή του θρυλικού συνθέτη Leonard Bernstein (Bradley Cooper) και η σχέση του με την Felicia Montealegre Cohn Bernstein (Carey Mulligan) υπό τη δοκιμασμένη σκηνοθετική ματιά του Cooper (A Star Is Born). Οι κριτικές από το Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία είναι πολύ καλές και τονίζουν πως το φιλμ ανήκει στην Carey Mulligan.

Από 7/12 στις αίθουσες.

Ferrari

Ο Adam Driver έχει γίνει, ως φαίνεται, ο go-to σταρ για να παίζει πλούσιους Ιταλούς επιχειρηματίες. Στο Ferrari του Michael Mann υποδύεται τον μεγιστάνα Enzo Ferrari , πίσω στο 1957, όταν πριν από τον αγώνα Mille Miglia ένα ελαστικό του αγωνιστικού αυτοκινήτου της εταιρείας έσκασε και εννέα θεατές πέθαναν κατά το ατύχημα . Ο ίδιος ο Ferrari και ο κατασκευαστής ελαστικών κατηγορήθηκαν για ανθρωποκτονία από αμέλεια, όμως η υπόθεση εν τέλει απορρίφθηκε.

Ο Driver πρωταγωνιστεί μαζί με την Penelope Cruz στον ρόλο της συζύγου του Ferrari, της Laura, και τη Shailene Woodley στον ρόλο της ερωμένης του, Lina Lardi.

Από 28/12 στις αίθουσες.

Fallen Leaves

Το Fallen Leaves αφηγείται την ιστορία δύο μοναχικών ανθρώπων (τους υποδύονται η Alma Pöysti και ο Jussi Vatanen) που συναντιούνται τυχαία τη νύχτα του Ελσίνκι και προσπαθούν να βρουν τον πρώτο, μοναδικό και απόλυτο έρωτα της ζωής τους. Η πορεία τους προς αυτόν τον αξιότιμο στόχο θολώνεται από τον αλκοολισμό του ενός, τη μη γνώση του ονόματος ή της διεύθυνσης του άλλου και τη γενική τάση της ζωής να βάζει εμπόδια σε όσους αναζητούν την ευτυχία τους.

Η ήπια τραγικωμωδία γίνεται το τέταρτο μέρος της τριλογίας - τετραλογίας προφανώς πλέον - του Aki Kaurismäki για την εργατική τάξη (Shadows in Paradise, Ariel και The Match Factory Girl).

Από 28/12 στις αίθουσες.

Wonka

Ο ηθοποιός των Dune και Call Me by Your Name πρωταγωνιστεί εδώ ως μία νεαρή εκδοχή του Willy Wonka, του εκκεντρικού μεγιστάνα της σοκολάτας προτού όμως ανοίξει το εργοστάσιό του, έχοντας περάσει «επτά χρόνια ταξιδεύοντας στον κόσμο για να τελειοποιήσει» την τέχνη του. Στην ταινία πρωταγωνιστεί επίσης ο Hugh Grant ως CGI Oompa Loompa με τους Olivia Colman, Sally Hawkins, Rowan Atkinson και Keegan-Michael Key να συμπληρώνουν το καστ.

Βασικό κίνητρό μας για την ταινία δεν είναι ο Timothée Chalamet, αλλά ο Paul King, σκηνοθέτης του Paddington και του Paddington 2, δηλαδή της καλύτερης ταινίας για το Brexit που έχει γυριστεί.

Δεκέμβριος στις αίθουσες.

Aquaman 2

Ο James Wan σκηνοθετεί ξανά τον Jason Momoa στον ρόλο του Aquaman και τον συμπεριλαμβάνουμε στη λίστα γιατί, μέσα στη σοβαροφάνεια των περισσότερων υπερηρωικών ταινιών εκεί γύρω στο 2016-’17, ο Wan είχε βάλει χταπόδια να χορεύουν drums στον βυθό.