Είδαμε τους Nightwish που άνοιξαν το Release - Η έγκυος Floor Jansen σάρωσε με εντυπωσιακό headbanging

Έφτασε η στιγμή που περιμέναμε όλο τον χειμώνα. Να "απλωθούμε" στην Πλατεία Νερού και να ακούσουμε τις αγαπημένες μας μουσικές όλοι μαζί, μπροστά στην τεράστια σκηνή του Release Athens 2023.

Οι Φινλανδοί Nightwish, οι Σουηδοί In Flames, οι επίσης Φινλανδοί Insomnium και οι “δικοί μας” Elysion ήταν οι μπάντες που σήκωσαν το metal σημαιάκι για το φετινό Release Festival σε μια Πλατεία Νερού που για άλλη μια χρονιά γέμισε με μαύρα μπλουζάκια, τατουάζ και χαμογελαστές παρέες που έλιωσαν στις selfies και στα σχέδια για τις ... επόμενες βραδιές. Αυτή ήταν μόνο η αρχή...

Με “σκληρό” metal και εκρηκτικό headbanging σηκώθηκε η αυλαία του Release Athens 2023 και μία θάλασσα ανθρώπων στην Πλατεία Νερού καλωσόρισαν με μεγάλα κέφια το φετινό συναυλιακό καλοκαίρι.

Στη σκηνή με τους Insomnium ο Σάκης Τόλης των Rotting Christ και … respect

Οι πόρτες άνοιξαν από τις 5.30 το απόγευμα, με τους Elysium να ανεβαίνουν στη σκηνή μια ώρα αργότερα κάνοντας μία “τίμια” αρχή μπροστά σε ένα ήρεμο, αρχικά, κοινό. Ακολούθησαν οι Φινλανδοί Insomnium, που έδωσαν ένα αξέχαστο σόου και που όπως είδαμε έχουν φανατικούς φανς στη χώρα μας.

Όλα βαίνουν σύμφωνα με το "πρόγραμμα", όταν στη σκηνή ξαφνικά ανεβαίνει Σάκης Τόλης των Rotting Christ - μια έκπληξη που σίγουρα δεν περίμενε το πλήθος που έμεινε παγωτό. Βάζοντας τη σφραγίδα του στην έναρξη του Release o θρύλος των Rotting Christ τραγούδησε το "White Christ", ένα κομμάτι που ερμηνεύει με τη μπάντα από τη Φινλανδία για το πρόσφατο άλμπουμ τους με τίτλο "Anno 1696".

In Flames - “Θα τραγουδάμε στην Πλατεία Νερού και με καροτσάκι στα 80 μας”

Οι In Flames είχαν πολλά χρόνια να παίξουν στη χώρα μας (από το 2000 στο Rockwave) και τώρα που ήρθαν και έλυσαν το απωθημένο των Ελλήνων φανς τους, φαίνεται ότι έχουν γίνει πολύ ευαίσθητοι! Την ίδια στιγμή που ο ήχος τους σκληραίνει (ακούσαμε και τα νέα τους κομμάτια) ο τραγουδιστής-είδωλο Pär Anders Fridén μοιράστηκε με το κοινό τις ανασφάλειές του για τον χρόνο που περνάει, κάνοντας και απανωτά σχόλια για το πόσο "ήσυχοι" ήμαστε!

Όπως μας είπε στα διαλείμματα του live της swedish death metal μπάντας, τα μέλη έχουν κλείσει πλέον τα 50 και ο στόχος τους είναι να δημιουργούν αναμνήσεις. Μόνιμη επωδός το “κατεβάστε τα κινητά σας και ζήστε τη στιγμή” με τον Fridén να μας ευχαριστεί γιατί είμαστε ο λόγος που ζει το όνειρο (αν και μας βρήκε κάπως υποτονικούς σαν κοινό). Παράλληλα μας προειδοποίησε ότι η μπάντα στα ογδόντα θα ανεβαίνει ακόμα στη σκηνή έστω και σε καροτσάκι για να παίζει metal! Στη σκηνή “τα έδωσε όλα” και ο κιθαρίστας των Flames, Björn Gelotte, με το Clutc(h) μπλουζάκι του.

Nightwish με την έγκυο Floor Jansen να δίνει ρεσιτάλ headbanging

Οι οπερατικοί Nightwish, η κορυφαία μπάντα της Φινλανδίας και του συμφωνικού metal βγήκαν στη σκηνή στις 23.00 ακριβώς και προκάλεσαν ιαχές ενθουσιασμού. H φωνή της Floor Jansen βρυχάται στο “Noise” και η δίμετρη Αμαζόνα των Nightwish εμφανίζεται έγκυος στη σκηνή.

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει τα ταλέντα όλων των μελών της μπάντας, αλλά είναι πολύ δύσκολο να παρακολουθήσεις ένα live των Nightwish και να πάρεις τα μάτια σου από πάνω της.

Η Ολλανδή “βασίλισσα του μέταλ” (όπως την αποκαλούν οι φανς) ξέρει πολύ καλά να ελιχθεί στη σκηνή κάτι που κάνει από 16 ετών. Είναι σοπράνο και η φωνή της καλύπτει πάνω από τρεις οκτάβες. Παίζει κιθάρα, πιάνο, φλάουτο και έχει μουσικές σπουδές υψηλού επιπεδου και σπουδές όπερας. Γράφει μουσική, διδάσκει μουσική και μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο προσωπικό της άλμπουμ.

Οι φανς της μπάντας απλά την προσκυνούν, ενώ είδαμε και πανό για τη μάχη που έδωσε το 2020 με τον καρκίνο του μαστού και βγήκε νικήτρια.

H metal γυναικάρα των Nightwish “άπλωσε” τη φωνή της ξεκινώντας με το “Noise”, και ακολούθησαν μεταξύ άλλων τα "Storytime" και "Tribal", το εκπληκτικό "Élan", το "Dark Chest of Wonders", το "I Want My Tears Back" και το "Our Decades in the Sun". Τα visuals λίγα και συγκεκριμένα, αλλά το headbanging της εγκύου Floor ήταν που σχολιάστηκε περισσότερο και από την απίστευτη φωνή της.

Στο "Nemo" (στο οποίο είχαμε συνηθίσει πιο πολύ τη φωνή της πρώτης frontwoman των Nightwish Tarja Turunen, που έχει φύγει εδώ και πολλά χρόνια από την μπάντα) η Floor ξεσήκωσε τα πλήθη, ενώ επιτέλους στο "Ghost Love Score" ακούσαμε το εύρος της απίστευτης φωνής και της ερμηνείας της.

[Θυμίζουμε έγινε διάσημη στη χώρα της μέσα σε ένα βράδυ ερμηνεύοντας εκπληκτικά το “Φάντασμα της Όπερας” με τον διάσημο τραγουδιστή της όπερας Henk Poort στην ολλανδική τηλεόραση]. "Μορφή" και ο κιμπορντίστας Tuomas Holopainen που σαν άλλος "Τζακ Σπάροου" οδήγησε το συναυλικό πλοίο της βραδιάς σε ασφαλή νερά.

Στην έξοδο μας “συνόδευσε” το “All the Works of Nature Which Adorn the World: Ⅷ. Ad Astra” (με φράσεις από το βιβλίο του αστρονόμου Carl Sagan / 1994) και οι Καρυάτιδες στα visuals.

Συμπέρασμα

Οι Nightwish ξεκίνησαν με το Noise (Θόρυβος) και τελείωσαν με το The Greatest Show on Earth (Το μεγαλύτερο σόου στη Γη). Ποιο από τα δύο περιγράφει καλύτερα το σόου που είδαμε; Κάτι ανάμεσα στα δύο, αν και την παράσταση έκλεψε η πληθωρική Jansen και το σχεδόν “επικίνδυνο” headbanging της.

Ένα δυνατό ξεκίνημα για το Release και πάμε για τα επόμενα.