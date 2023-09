Γάτες που οπλοφορούν και μπαλαρίνες που "πυροβολούν" - Όσα είδαμε έκθεση του Maxim των Prodigy

Τον περασμένο Ιούλιο ξεσήκωσε την Πλατεία Νερού, τραγουδώντας όλες τις επιτυχίες των Prodigy, χαρίζοντας στους οπαδούς της μπάντας μια από τις πιο εκρηκτικές βραδιές του καλοκαιρινού Release. Το βράδυ του Σαββάτου (16/9) στην The Blender Gallery στη Γλυφάδα είδαμε μία άλλη πλευρά του MC Maxim - ή όπως είναι το πραγματικό του όνομα, Keith Andrew Palmer.

Ο μπροστάρης των Prodigy, που ηγείται του συγκροτήματος μετά από τον θάνατο του Keith Flint, εκτός από μουσικός τα τελευταία 20 χρόνια είναι και εικαστικός καλλιτέχνης. Για πρώτη φορά στη χώρα μας, βλέπουμε συγκεντρωμένα τα έργα του σε μία ατομική έκθεση, γεμάτη από... περίεργα πλάσματα. Πεταλούδες, μπαλαρίνες που πυροβολούν, γάτες με πιστόλια, φουτουριστικές αφρικανικές μάσκες και λεπιδόπτερα.

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, πραγματοποιήθηκε και live performance κατά της βίας, εμπνευσμένη από το γλυπτό "Balaclava Ballerina". Ο Maxim παραβρέθηκε στα εγκαίνια με ένα ημίψηλο καπέλο και συνομίλησε χαλαρά με τον κόσμο, ποζάροντας με φόντο τα έργα του.

O MAXIM με τους Prodigy στο Release 2023 ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ

Πώς ξεκίνησε να δημιουργεί ζωγραφικά έργα και γλυπτά

Ο Maxim ξεκίνησε να δημιουργεί τέχνη πριν από περίπου είκοσι χρόνια, αλλά τόσο η μουσική όσο και τα έργα του ξεκινούν από μία και μοναδική αρχή. Την ελευθερία της έκφρασης. Από πολύ μικρός ένιωθε ότι είναι μοναδικός και ότι δεν έχει ανάγκη να “ακολουθήσει” τα βήματα κανενός άλλου. Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Billboard - με την ευκαιρία της κυκλοφορίας κάποιων NFT έργων του - ο Maxim είχε μιλήσει για τους γονείς του και για την ισορροπία που είχε στο οικογενειακό περιβάλλον, κάτι που τον έκανε από πολύ νωρίς να αισθάνεται μεγάλη αυτοπεποίθηση.

Η συμβουλή που θα έδινε στον νεότερο εαυτό του, και αυτή που δίνει στα παιδιά του, είναι "να κάνεις μόνο αυτό που είναι το πάθος σου". “Μείνε πιστός στο όνειρο. Όλο το πάθος που είχα στη μουσική ήρθε μόνο από εμένα, από κανέναν άλλον. Οι δυνάμεις απέξω και οι φίλοι μου δεν ήθελαν να πετύχω. Αλλά ποτέ δεν άκουσα τη γνώμη των άλλων. Απλώς έκανα αυτό που ήθελα” είχε δηλώσει στο Billboard.

Therapy Gold, 145x145cm, Mixed media, acrylic paint and glitter on canvas MAXIM/THE BLENDER GALLERY





Κάποια στιγμή και ενώ είχε αρχίσει να γνωρίζει επιτυχία με τους Prodigy θέλησε να διακοσμήσει τους άδειους τοίχους του σπιτιού του με έργα τέχνης και επισκέφθηκε το Affordable Art Fair στην Battersea στο Λονδίνο. Όταν είδε τα έργα εκεί αμέσως σκέφτηκε “εγώ μπορώ να φτιάξω πολύ καλύτερα”. Γύρισε σπίτι αγόρασε τα καθέκαστα και ξεκίνησε με... νερομπογιές. Τόσο απλά. Δημιούργησε κάποια έργα και τα κρέμασε στο σαλόνι του. Φίλοι που έρχονταν στο σπίτι, ενθουσιάστηκαν, και τότε ξεκίνησε ο πειραματισμός και η ουσιαστική ενασχόληση με τεχνικές, φόρμες και ιδεολογικά μοτίβα.

Αργότερα σε μία περιοδεία το 2003 βρέθηκε στη Νέα Υόρκη και ξεκίνησε να συσχετίζεται με ανθρώπους της τέχνης. Ψάχνοντας copyright-free εικόνες εντόμων, ανθρώπων, κτιρίων κλπ θυμήθηκε έντονα μια διαφήμιση που έβλεπε ως παιδί. Ένα κορίτσι έτρεχε σε ένα λιβάδι και κυνηγούσε πεταλούδες. Πώς θα ήταν να μπορούσαν να σκίσουν το δίχτυ και να πετάξουν ελεύθερες; Πώς γίνεται ένα πλάσμα αδύναμο να μεταμορφωθεί σε κάτι ισχυρό;

Shipwreck, 145x145cm, Mixed media on canvas MAXIM/THE BLENDER GALLERY

Infinite Drama Athens

Η σειρά αναδρομικών έργων που είδαμε στην Blender, και παρουσιάστηκε αρχικά στο Λονδίνο το 2022, είναι συλλογή από έργα τέχνης μικτής τεχνικής που εξερευνούν τις πιο σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης φύσης, αλλά γιορτάζουν την αγάπη και αντανακλούν την εκτίμηση της ελευθερίας από τον καλλιτέχνη.

Τα έργα του MM αντλούν στοιχεία από τον ανθρώπινο ψυχισμό και τα δραματικά παγκόσμια γεγονότα. Ο καλλιτέχνης θέλει να στηλιτεύσει -με τον τρόπο του- την αίσθηση της τοξικής αδικίας που συνεχίζει να διαπερνά την κοινωνία και να μιλήσει για ζητήματα ελευθερίας. Ένα παιχνίδι στον κόσμο της φαντασίας, αλλά και μία απόδραση. Γιατί τι είναι η τέχνη παρά μία απόδραση από την πραγματικότητα;

Η πεταλούδα είναι ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο στα έργα του Maxim και γίνεται σύμβολο δύναμης, που ενώνει τη φύση και τις εσωτερικές λειτουργίες του ανθρώπινου μυαλού, με μια σειρά από πίνακες εμπνευσμένους από τη δοκιμή Rorschach (Το τεστ κηλίδων μελάνης Ρόρσαχ είναι μία μέθοδος ψυχολογικής διάγνωσης που σχετίζεται με την εικόνα).

Gold Future MAXIM/THE BLENDER GALLERY

BLUE FUTURE MAXIM/THE BLENDER GALLERY

Κεντρικό σημείο της έκθεσης είναι τα γλυπτά αφροφουτουρισμού του Maxim εμπνευσμένα από αρχαίες αφρικανικές μάσκες, ζωγραφισμένα σε έντονα χρώματα με αντανακλαστική βαφή υψηλής στιλπνότητας για να τους προσδώσουν ένα φουτουριστικό πλεονέκτημα. Τα επιμήκη, οβάλ πρόσωπα των γλυπτών του Μαξίμ θυμίζουν τα πορτρέτα του Μοντιλιάνι στις αρχές του 20ου αιώνα, εμπνευσμένα από την πρωτόγονη τέχνη αναμεμιγμένη με τον κυβισμό, ή τις εμβληματικές "Δεσποινίδες της Αβινιόν" του Πικάσο (1907).

Χειροβομβίδες που μεταφέρονται στο αεράκι από μια σχεδία από κόκκινα μπαλόνια. Οι πεταλούδες με το πρόσωπο του κρανίου που κραδαίνουν τα ξίφη των Σαμουράι και οι γάτες με όπλα είναι μερικοί μόνο από τους σουρεαλιστικούς φανταστικούς κόσμους που δημιούργησε ο Μaxim.

Σε κάποια έργα του βλέπουμε το σύμβολο "$", το οποίο υποδεικνύει την καλή και την κακή πλευρά του χρήματος. Ο Maxim διαφωνεί με την αντίληψη ότι το χρήμα είναι η ρίζα όλων των κακών. "Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιείς. Φυσικά, η φιλαργυρία και ο εγωισμός μπορεί να προκαλέσουν διαφθορά και καταστροφή. Όμως μπορούν να προκύψουν και άλλα τόσα καλά από το να έχεις χρήματα. Οι άνθρωποι μπορούν να τραφούν, να ντυθούν και να δημιουργηθούν ευκαιρίες για τους λιγότερο τυχερούς" λέει ο Maxim.

BALACLAVA BALLERINA - CHROME COPPER, solid metal, 40cm MAXIM/THE BLENDER GALLERY

Η εμβληματική "Balaclava Ballerina" με τα M16

Στην ενότητα "Balaclava Ballerina" βλέπουμε μια συλλογή από πίνακες και γλυπτά μικτής τεχνικής με πρωταγωνίστρια μια υπερ-ηρωίδα που φοράει balaclava (full-face) μάσκα, κουβαλά δύο όπλα M16, και ψεκάζει ροδοπέταλα με θετικά συναισθήματα και αγάπη σε ανθρώπους που έχουν αφεθεί στον αρνητισμό.

Ο Maxim δημιούργησε αυτή τη σειρά έχοντας αντικρίσει συγκινημένος τη φωτογραφία μιας γυναίκας που αθώα είχε σταθεί απέναντι από ένα "φράγμα" απειλητικών αστυνομικών με ασπίδες και όπλα, κατά τη διάρκεια των ταραχών μετά τη δολοφονία George Floyd στην Αμερική. Το "Balaclava Ballerina" ήταν και η έμπνευση πίσω από την live performance που πραγματοποιήθηκε στα εγκαίνια. Κάθε μπαλαρίνα, εξάλλου, έχει τη μουσική της...

THE CALLING - 145x145cm - Mixed media with glitter on board MAXIM/THE BLENDER GALLERY

Περισσότερα για τον Maxim

Ο Maxim, ο frontman των Prodigy και ταλαντούχος καλλιτέχνης, είναι μέλος του συγκροτήματος από την ίδρυσή του το 1990 και έχει περιοδεύσει και τα επτά άλμπουμ τους σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνοντας πολλά βραβεία στην πορεία, συμπεριλαμβανομένων των διακρίσεων MTV και NME για την αναγνώριση του μοναδικού τους στυλ και την πρωτοποριακή μουσική τους, καθώς και την επιτυχία τους στα charts με αμέτρητες επιτυχίες. Ο Maxim έγινε πιο πρόσφατα γνωστός για τη δημιουργικότητά του ως σύγχρονος εικαστικός με το ψευδώνυμο MM (Double M).

SUPER REBEL BLUE MAXIM/THE BLENDER GALLERY

Δημιουργεί πίνακες ζωγραφικής, κολάζ πολυμέσων και γλυπτά και από το 2012, έχει παρουσιάσει τα μικτής τεχνικής έργα του σε διάφορες εκθέσεις σε όλο τον κόσμο. Όπως διαβάζουμε στο δελτίο Τύπου της έκθεσης, η δημιουργική διαδικασία του MM τείνει να εξελίσσεται φυσικά, χωρίς ιδιαίτερο προ σχεδιασμό. Προτιμά να χρησιμοποιεί σαν βάση τον πίνακα, καθώς του αρέσει να μπορεί να τον κόβει και να δημιουργήσει χάος μέσα στο έργο. Συχνά τα έργα του τελειώνουν με ρητίνη. Νιώθει ότι αυτό δίνει μια συγκεκριμένη ακρίβεια στα στοιχεία των έργων του, κρατώντας τα κλειδωμένα και ανέγγιχτα πίσω από τη ρητίνη.

LIVING TARGET – 185x145cm - Mixed media on board MAXIM/THE BLENDER GALLERY

Είναι αυτοδίδακτος και είναι γνωστό ότι χρησιμοποιεί πολλά διαφορετικά τυχαία αντικείμενα στα έργα του, μπογιές με σπρέι, σφαίρες, λεπίδες και χάπια. Χρησιμοποιεί επίσης ακρυλικά και χρώματα κεραμικής και ό,τι πιάσει στα χέρια του θα καταφέρει να το προσθέσει στην υφή της δουλειάς του. Οι πίνακες είναι ένα ταξίδι στο μυαλό του MM και έχουν μια σουρεαλιστική θέση που σας μεταφέρει κάπου βαθιά στη φαντασία του. Όλοι οι πίνακές του περιέχουν σημάδια δύναμης και θετικότητας.

Divine 2, 147x107cm, Mixed media, acrylic paint on board MAXIM/THE BLENDER GALLERY

Από το 2012, ο ΜΜ έχει υποστηρίξει διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις και έχει δωρίσει έργα τέχνης για να συγκεντρώσει χρήματα για έρευνα σχετικά με τον καρκίνο του μαστού. Στηρίζει το BT ArtBox for ChildLine, το Shelter, το NHS Charities Together, το Young Minds και το Chain of Hope. Ο Maxim αυτή τη στιγμή ζει και εργάζεται στο Essex του Ηνωμένου Βασιλείου.