Οι 9 απαραίτητες νέες σειρές που πρέπει και εσύ να δεις τώρα

Σάτιρα, θρίλερ συνωμοσίας, κοινωνικά δράματα και αληθινές ιστορίες. Είναι πολλές οι νέες σειρές που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, αλλά εμείς διαλέξαμε τις καλύτερες.

Δες ποιες νέες σειρές συζητιούνται αυτή τη στιγμή και αξίζουν τον κόπο παρακάτω.

Cunk on Earth

Κλέβουμε λίγο γιατί η εκπομπή προβλήθηκε πέρσι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όμως στον υπόλοιπο κόσμο κυκλοφόρησε πρόσφατα μέσω του Netflix.

Η Philomena Cunk είναι ένας διάσημος χαρακτήρας στο είδος του mockumentary στη Μεγάλη Βρετανία, που έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με την βρετανική ιστορία. Τώρα η Diane Morgan που την υποδύεται εκθέτει τον παραλογισμό της ανθρώπινης ύπαρξης αντιμετωπίζοντας σημαντικά ιστορικά γεγονότα και πραγματικότητες μέσα από τον φακό του 21ου αιώνα, σε αδιανόητες, πρέπει-να-τις-δεις-για-να-τις-πιστέψεις συζητήσεις με ακαδημαϊκούς.

Από τον δημιουργό του Black Mirror, Charlie Booker.

Η σειρά προβάλλεται από το Netflix.

Swarm

Θρίλερ από τον Donald Glover και την Janine Nabors (απόφοιτη του Atlanta) που φτιάχνουν μία αινιγματική αντι-ηρωίδα στη Dre (Dominique Fishback), της οποίας η αγάπη για μία αλά Beyoncé ποπ σταρ πέφτει σε εμμονή μετά από μία τραγωδία. Η σειρά είναι αλλόκοτη, έξυπνη και επίκαιρη, με εύστοχα cameos από τους Billie Eilish, Paris Jackson και Leon.

Η σειρά προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

Dead Ringers

Η Alice Birch είναι πραγματικά ένα από τα πιο συναρπαστικά ονόματα της βιομηχανίας αυτή τη στιγμή, καθώς έχει συμμετάσχει στις διασκευές των σειρών που βασίζονται στα βιβλία της Sally Rooney, το Normal People και το Conversations with Friends, καθώς και με τα Lady Macbeth και The Wonder με τη Florence Pugh. Ο τρόπος ωστόσο με τον οποίο έχει δομηθεί το Dead Ringers και ο ρυθμός του κάνουν εμφανές το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ωστόσο από το θέατρο. Θα δεις μεγάλες, περίπλοκες σκηνές δείπνων με δεκάδες ηθοποιούς και κινούμενα μέρη, που σχεδόν εκτυλίσσονται σαν θεατρικό παιχνίδι.

Στο Dead Ringers εστιάζει στην ιατρική βιομηχανία και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις γυναίκες, μη διστάζοντας να αντιμετωπίσει ζητήματα φυλετισμού και απεικόνισης του Λευκού Σωτήρα, ιδιαίτερα σχετικά με το πώς η ιατρική βιομηχανία απογοητεύει και παραγκωνίζει διαχρονικά τις μαύρες γυναίκες. Στον πυρήνα του όμως το Dead Ringers αφορά την παθιασμένη, δυσλειτουργική αγάπη μεταξύ αυτών των δίδυμων αδερφών και το τι μπορεί να συμβεί όταν κάτι και κάποιος προσπαθούν να μπουν ανάμεσά τους.

Η σειρά προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

Class of ‘07

Αυτή η κωμωδία ακολουθεί μία ομάδα κοριτσιών που παρευρίσκονται στη δεκαετή επανένωση του Λυκείου τους - μερικά από αυτά σε απόλυτη απελπισία. Όταν όμως ένα παλιρροϊκό κύμα θα τις πάρει όλες και θα τις σηκώσει, οι νεαρές γυναίκες θα αναγκαστούν να συγκατοικήσουν και να συνεργαστούν για να επιβιώσουν.

Το Class of ’07 είναι παράδοξο στην προσέγγισή του ως ιστορία επιβίωσης. Είναι απίστευτα αστείο αλλά ευτυχώς και φιλόδοξο -- η σεναριογράφος/σκηνοθέτρια Kacie Anning διασκεδάζει με τις ιδέες και το εύρος επιτυχιών μεγάλου προϋπολογισμού όπως το Lost, ενώ συμπεριλαμβάνει ξεκαρδιστικές, εκκεντρικές διαδράσεις μεταξύ του καστ. Εφηβικό τραύμα και θεωρίες συνωμοσίας παντρεύονται καθώς το κείμενο βρίσκει κωμικό υπόβαθρο και υπέροχες πρωταγωνίστριες στην από την Emily Browning και την Caitlin Stasey.

Η σειρά προβάλλεται από το Amazon Prime Video.

American Born Chinese

Ο Jin Wang, ένας μέσος έφηβος, προσπαθεί να ισορροπήσει την κοινωνική του ζωή στο Λύκειο με τη ζωή του στο σπίτι. Όταν γνωρίζει έναν νέο μαθητή την πρώτη μέρα της σχολικής χρονιάς, ακόμη περισσότεροι κόσμοι του θα αρχίσουν να συγκρούονται καθώς θα μπλέξει άθελά του σε μία μάχη μεταξύ Κινέζων μυθολογικών θεών.

Ανοιχτόκαρδη, γλυκύτατη σειρά αφύπνισης βασισμένη σε graphic novel, με την επιτυχημένη ομάδα του Everything Everywhere All at Once μπροστά στην κάμερα (οσκαρική Michelle Yeoh, οσκαρικός Ke Huy Quan, Stephanie Hsu, James Hong) και τον Destin Daniel Cretton (Short Term 12, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) πίσω από την κάμερα στην παραγωγή.

Το American Born Chinese προσφέρει μία διασκεδαστική και ευφάνταστη οπτική για το πώς αισθάνεται κανείς με ένα πόδι σε δύο διαφορετικούς κόσμους, είτε ως παιδί μεταναστών είτε ως αθάνατος κληρονόμος μιας ουράνιας δυναστείας.

Η σειρά προβάλλεται από το Disney+.

A Small Light

Η εμψυχωτική, πραγματική ιστορία της Miep Gies, της γυναίκας που έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην απόκρυψη της Anne Frank και της οικογένειάς της κατά τη διάρκεια της ναζιστικής κατοχής στο Άμστερνταμ.

Η συναρπαστική ερμηνεία της Bel Powley φωτίζει το A Small Light, ένα ευαίσθητο πορτρέτο ηρωισμού μπροστά σε μία τραγωδία που καλύπτει τα πάντα.

Η σειρά προβάλλεται από το Disney+.

Silo

Σε ένα κατεστραμμένο και τοξικό μέλλον, μία κοινότητα επιβιώνει σε ένα γιγάντιο υπόγειο σιλό όπου οι άνθρωποι ζουν σε ένα πλαίσιο γεμάτο κανονισμούς με σκοπό, υποτίθεται, να τους προστατεύσουν. Εν μέρει θρίλερ συνωμοσίας, εν μέρει κοινωνικός σχολιασμός, εν μέρει αστυνομικό procedural, η σειρά κρατά το ενδιαφέρον με ενδιαφέροντες χαρακτήρες και αποτελεσματικές ανατροπές.

Το καστ είναι φανταστικό: Rebecca Ferguson, Rashida Jones, David Oyelowo, Harriet Walter

Η σειρά προβάλλεται από το Apple TV+.

Platonic

Σε αυτή τη σειρά από τον σκηνοθέτη του Neighbors, ένα πλατωνικό ζευγάρι πρώην καλύτερων φίλων που πλησιάζουν τη μέση ηλικία (Seth Rogen και Rose Byrne) επανασυνδέονται μετά από μίαα μακρά ρήξη. Η φιλία τους γίνεται καταναλωτική και αποσταθεροποιεί τη ζωή τους με έναν ξεκαρδιστικό τρόπο.

Ο Rogen και η Byrne είναι παλιοί συνεργάτες με δοκιμασμένη χημεία, με τη δεύτερη ειδικά να είναι πάντα στα καλύτερά της όταν υποδύεται μία γυναίκα σε απόλυτη ανάγκη καλοπέρασης.

Η σειρά προβάλλεται στο Apple TV+.

Στα Προσεχώς: Secret Invasion

Πάει καιρός που είχαμε ένα νέο, τόσο πολλά υποσχόμενο πρότζεκτ από τη Marvel.

Ο Nick Fury μαθαίνει για μία λαθραία εισβολή στη Γη από μία φατρία Skrulls, τα εξωγήινα πλάσματα που μπορούν να πάρουν τη μορφή οποιουδήποτε. Ο Fury λοιπόν ενώνει τις δυνάμεις του με τους συμμάχους του, συμπεριλαμβανομένων των Everett Ross, Maria Hill και του Skrull Talos που έχει φτιάξει μια ζωή για τον εαυτό του στη Γη. Μαζί θα αγωνιστούν ενάντια στο χρόνο ώστε να αποτρέψουν μια επικείμενη εισβολή των Skrulls και να σώσουν την ανθρωπότητα.

Κύριος λόγος για τον ενθουσιασμό μας είναι πως το storyline των κόμικ όπου βασίζεται η σειρά είναι ένα από τα πιο διασκεδαστικά events που έχει στήσει ποτέ η Marvel, με πολλούς από τους χαρακτήρες να αποκαλύπτονται ως Skrulls σε undercover αποστολή εδώ και χρόνια. Τι ανατροπές αναμένονται στη σειρά;

Δημιουργός του Secret Invasion είναι ο Kyle Bradstreet, μέλος της σεναριογραφικής ομάδας του Mr. Robot.

Η σειρά θα προβληθεί από το Disney+ από τις 21 Ιουνίου.