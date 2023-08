Τα πιο άγρια πάρτι που έγιναν ποτέ από μεθυσμένους ροκστάρ

Το ροκ εν ρολ συνδέθηκε απ' τις πρώτες του ημέρες με τόσες κραιπάλες και ιστορίες εξαλλοσύνης, που καταλαβαίνει κανείς ότι το να ξεχωρίσει η δική σου στιγμή παρταρίσματος (αν είσαι ροκστάρ δηλαδή) ανάμεσα σε τόσο μεγάλο ανταγωνισμό, δεν είναι και λίγο. Μπαίνεις αυτόματα στην κατηγορία "μύθος", "lengend", και τα λοιπά.

Πέντε τέτοιες στιγμές έχουμε μαζέψει εδώ, πέντε πάρτι από ανθρώπους της ροκ μουσικής που άφησαν ιστορία για τις εξωφρενικές καταστάσεις που έλαβαν χώρα όσο κάποιος ή κάποια είχε τα γενέθλιά του -συνήθως. Και ξεκινάμε με τους πλέον ύποπτους

Όταν ο Nikki Sixx πέθανε για 2 λεπτά

Ο Nikki Sixx ίδρυσε τους Mötley Crüe το 1981, μία μπάντα που σύντομα θα κατάφερνε να γίνει ένα από τα μεγαλύτερα hair metal acts της δεκαετίας -και δικαίως. Δεν θα έμεναν μόνο στη μουσική όμως -πώς θα μπορούσαν άλλωστε. Τα μέλη της μπάντας θα κατάφερναν να περάσουν στη σφαίρα του μύθου και για τις κραιπάλες τους, για τις αντοχές τους στα ξέφρενα -και εξωφρενικά- πάρτι.

AP Photo/Gus Ruelas ASSOCIATED PRESS

Υπήρξε όμως και μια φορά που ο Sixx το παράκανε τόσο με την κραιπάλη που από θαύμα συνέχισε να βρίσκεται σε αυτήν τη γη. Ήταν στις 23 Δεκεμβρίου 1987, όταν ο μπασίστας των Mötley Crüe ήταν έξω ένα βράδυ και τα 'πινε μαζί με άλλους ροκστάρς της εποχής, όπως τον Slash και τον Steven Adler των Guns N' Roses, τον Robbin Crosby των Ratt και τον David Ellefson των Megadeth. Μπορεί να μην ξέρουμε ακριβώς τι γινόταν εκείνο το βράδυ, αλλά το μόνο σίγουρο ήταν ότι στον χώρο υπήρχαν πολλά ναρκωτικά.

Όταν η παρέα μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο Franklin Plaza για να συνεχίσει εκεί τα όργιά της, ο Sixx πήρε υπερβολική δόση ηρωίνης, πράγμα που φυσικά τον έστειλε στο νοσοκομείο. Εκεί θα διαπιστωνόταν ο θάνατός του αλλά ευτυχώς μόνο(!) για δύο λεπτά, προτού καταφέρουν να τον επαναφέρουν στη ζωή..

Σύμφωνα με το βιβλίο "The Dirt: Confessions of the World's Most Notorious Rock Band", ο Sixx περιέγραψε το γεγονός βάζοντας στην εξίσωση και μια εξωσωματική εμπειρία. "Κοίταξα κάτω και συνειδητοποίησα ότι είχα αφήσει το σώμα μου”, θα πει. “Ο Nikki Sixx -ή αυτό το βρώμικο δοχείο γεμάτο με τατουάζ που τον φιλοξενούσε κάποτε- ήταν ξαπλωμένος πάνω σε ένα φορείο, έχοντας καλυμμένο όλο το σώμα του με ένα σεντόνι, και με τους γιατρούς να το σπρώχνουν προς το ασθενοφόρο”.

Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να μπορούν να πουν “ήμουν νεκρός αλλά μετά ήμουν καλύτερα”. Ο Sixx πάντως έχει κάθε δικαίωμα να το λέει.

Πάρτι με ναρκωτικά σε κέντρο απεξάρτησης για τον Iggy

Δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τους πρωτοκλασάτους ροκστάρς να σκάνε ξαφνικά σε πάρτι τρίτωνDavid Bowir και να τα κάνουν όλα άνω κάτω. Όμως το να εμφανίζονται σε πάρτι που διοργανώνονται μέσα σε κέντρα απεξάρτησης από τα ναρκωτικά -κουβαλώντας φυσικά ναρκωτικά- δεν είναι και κάτι τόσο συνηθισμένο.

AP Photo/Nathan Strange ASSOCIATED PRESS

Αυτό ακριβώς συνέβη το 1975. Εκείνη την εποχή, ο Iggy Pop είχε μπει σε ένα κέντρο απεξάρτησης μπας και γλιτώσει τη ζωή του, και ο κολλητός του, David Bowie, θέλοντας να του φτιάξει τη διάθεση αποφάσισε να τον επισκεφθεί -και να περάσει κρυφά κοκαΐνη. Τον συνόδευε ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός, Dean Stockwell και η ιστορία θέλει τους δυο τους να στολίστηκαν με κοστούμια διαστημικών στολών και να έφτασαν στις εγκαταστάσεις, απαιτώντας να δουν τον φίλο τους. Το προσωπικό, για κάποιον λόγο, το θεώρησε καλή ιδέα να τους αφήσει να μπουν μέσα και έτσι οι δυο τους έφτασαν στο δωμάτιο του Iggy, έτοιμοι για ένα σουαρέ γεμάτο ναρκωτικά.

Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή της ιστορίας όπου ο ηθοποιός που πραγματικά συνόδευε τον Bowie ήταν ο Dennis Hopper. "Αν θυμάμαι καλά, ήμασταν εγώ και ο Dennis Hopper", θα πει ο Λευκός Δούκας. "Μπήκαμε στο κέντρο απεξάρτησης με ένα σωρό ναρκωτικά για τον Iggy. Ήμασταν τρελαμένοι όλοι μας. Δεν ήταν καλά, μόνο αυτό ξέραμε. Σκεφτήκαμε να του φέρουμε ναρκωτικά, γιατί μάλλον δεν είχε πάρει εδώ και μέρες!".

Γι' αυτό είναι οι φίλοι.

ο MICK JAGGER κλεινει τα 29

Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά για τα πάρτι των Rolling Stones, όλοι καταλαβαίνουμε τι γινότανε, απλώς εδώ θα σταθούμε σε ένα από αυτά: στο ένα, σ' αυτό που έχει περάσει στη σφαίρα του μύθου και έγινε για χάρη του Mick Jagger, μια χρονιά πριν κλείσει τα 30.

Εκείνη τη βραδιά του Ιουλίου του 1972 η μπάντα ξεκίνησε με μια παράσταση στο Madison Square Garden, και συνέχισε με ένα τεράστιο πάρτι με 500 καλεσμένους στο St. Regis Roof Ballroom, όπου τα μέλη του συγκροτήματος πετούσαν πίτες με κρέμα στον frontman τους.

AP Photo AP

Η διασκέδαση μπορεί να τελείωσε γρήγορα για τους απλούς καλεσμένους αλλά όχι και για τους VIP της λίστας (που περιλάμβαναν τους Zsa Zsa Gabor, τον Tennessee Williams και τον Woody Allen, μεταξύ άλλων). Ο χαμός συνεχίστηκε μέχρι το πρωί με χορευτές και τζαμαρίσματα με την μπάντα του Count Basie, τον θρυλικό Muddy Waters και τον μύθο της R&b, Stevie Wonder.

Και τι είναι ένα πάρτι γενεθλίων χωρίς τούρτα γενεθλίων; Μισή δουλειά. Για χάρη του Jagger, μέσα στην τούρτα κρυβόταν ολόγυμνη η Gerri Miller, η μούσα του Andy Warhol, ο οποίος και είχε αναλάβει το πρότζεκτ "τούρτα".

Οι καταστροφες ΤΟΥ BILLY IDOL ΣΤΗΝ ΤΑΪΛΑΝΔΗ

Ο Billy Idol ήταν πολύ μεγάλος τη δεκαετία του 1980 -κάτι το MTV κάτι οι επιτυχίες του σαν τα "White Wedding” και "Rebel Yell" τον είχαν εκτοξεύσει στη στρατόσφαιρα. Και όπως αναμενόταν, έζησε και αυτός αρκετά άγρια αυτήν τη δεκαετία.

Μετά το χωρισμό με την Perri Lister, γνωστό μοντέλο, ο Idol και ένας φίλος του πήγαν για μια βδομάδα στην Ταϊλάνδη, και έβαλαν μπροστά ένα πολύ ισορροπημένο πρόγραμμα που περιλάμβανε σεξ με όσες περισσότερες γυναίκες μπορούσαν και κατάποση πολλών ουσιών που δεν θα έπρεπε με τίποτα να αναμειγνύονται μεταξύ τους.

AP Photo/Bob Child AP

Ένα βράδυ οι δυο τους βαρέθηκαν να πίνουν αλκοόλ και ζήτησαν από τον οδηγό του ταξί τους να τους φέρει κοκαΐνη. Εκείνος θα επέστρεφε λίγο αργότερα, όχι με κοκαΐνη αλλά με αυτό που ο Idol θα χαρακτήριζε ως την “ισχυρότερη ηρωίνη που υπήρχε εκείνη την εποχή”. Χάλια απ’ τις ουσίες, ο Idol και ο φίλος του πέρασαν από διάφορα ξενοδοχεία, καταστρέφοντας ό, τι έβλεπαν -ο λογαριασμός σε ζημιές έφτασε κάπου τις 20.000 δολάρια.

Το παρτάρισμα του Idol ξέφυγε τόσο πολύ που χρειάστηκε να επέμβει ο στρατός! Αργότερα θα έλεγε στο περιοδικό Classic Rock ότι τα ναρκωτικά που πήραν τον μετέτρεψαν σε βίαιο και έτσι να άρχισε να σπάει πράγματα... “Νομίζω ότι περάσαμε από μερικά ξενοδοχεία προτού ο στρατός της Ταϊλάνδης με συνοδεύσει έξω από τη χώρα με ένα φορείο!”, θα πει μεταξύ άλλων.

ELTON JOHN'S 50TH BIRTHDAY PARTY

Υπήρξε μία εποχή που ο Elton John πάρταρε σκληρά, και μετά υπήρξε και μια εποχή που ηρέμησε. Και εκεί που το πήγαινε ήρεμα, ήρθαν τα 50 το 1997 και ξανακύλησε.

Ο μόνος χώρος που θα μπορούσε να χωρέσει τη γιγάντια εκδήλωση που είχε στο μυαλό του τότε ήταν το Hammersmith Palais, στο οποίο τελικά θα μαζεύονταν πάνω από 600 καλεσμένοι.

AP Photo/Frank Rumpenhorst AP

Υπήρχαν άφθονες εορταστικές εκδηλώσεις σε αυτό το μυθικό πάρτι αλλά το κύριο αξιοθέατο ήταν η πολυτελής είσοδος του Elton John -έφτασε με μια λαμπερή στολή εμπνευσμένη από τον βασιλιά Λουδοβίκο XIV που περιλάμβανε επίσης μια περούκα μήκους τεσσάρων μέτρων. Η στολή είναι τόσο θρυλική που εμφανίζεται σήμερα σε μια έκθεση στο Μουσείο Victoria and Albert του Λονδίνου, όπου παρουσιάζονται χαρακτηριστικά κοστούμια που κάποτε φόρεσαν διασημότητες.

Και ενώ η εμφάνιση του John ήταν το αποκορύφωμα της βραδιάς, και οι υπόλοιποι καλεσμένοι δεν πήγαιναν πίσω σε εξαλλοσύνη. Ήταν τόσοι πολλοί μαζεμένοι γύρω του με πολυτελή και εξωφρενικά κοστούμια που ο τραγουδιστής θα παραδεχόταν αργότερα ότι δεν αναγνώρισε τους μισούς ανθρώπους σε εκείνο το πάρτι. "Φορούσαν μάσκες και κράνη· ο Rick Astley φορούσε διαστημική στολή. Ήμουν συνέχεια σε μια φάση "ω, Θεέ μου, είσαι κι εσύ εδώ τελικά!".