Τάιρ Νίκολς: Του έδωσαν 71 εντολές σε 13 λεπτά και μετά τον σκότωσαν

Την 7η ημέρα του Γενάρη, ο Τάιρ Νίκολς επέστρεφε με το αυτοκίνητο του στο σπίτι που ζούσε με τη μητέρα του και τον πατριό του, στην νοτιοανατολική γωνιά του Μέμφις.

Αστυνομικοί μπλόκαραν τη διέλευση του οχήματος του, σταματώντας τον για έλεγχο.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο 29χρονος πατέρας ενός 4χρονου αγοριού, ήταν νεκρός.

Ένας έλεγχος ρουτίνας (για τροχαία παράβαση), εξελίχθηκε ένα ακόμα έγκλημα αστυνομικών στις ΗΠΑ, με χρήση εκτεταμένης βίας.

Κατηγορούμενοι είναι πέντε μέλη της ειδικής μονάδας της αστυνομίας του Μέμφις, με το όνομα Scorpion. Όλοι είναι Αφροαμερικανοί.

Eίπαν πως όλα ξεκίνησαν, όταν ο Νίκολς περιφρόνησε τις εντολές τους.

Ισχυρισμός που κατέρριψε πλήρως η ανάλυση που έκαναν και δημοσίευσαν οι New York Times, όσων κατέγραψε η body cam παριστάμενου αστυνομικού και οι κάμερες της τροχαίας στην περιοχή.

Επανέρχεται στο προσκήνιο νομοσχέδιο που είχε 'παγώσει' ο Μπάιντεν το 2020

O Tζο Μπάιντεν ενημέρωσε πως είδε τα στιγμιότυπα, χαρακτηρίζοντας το επεισόδιο ως “ακόμα μια οδυνηρή υπενθύμιση του βαθύ φόβου και του τραύματος, του πόνου και της εξάντλησης που βιώνουν καθημερινά οι Αφροαμερικανοί και οι Ισπανόφωνοι Αμερικανοί”.

Αντίδραση που δεν λύνει κάποιο πρόβλημα. Η κλήση του Congressional Black Caucus (ομάδας Αφροαμερικανών του Κογκρέσου) για "μια πραγματική συζήτηση, σχετική με τη μεταρρύθμιση της αστυνομίας" ίσως να έχει ουσιαστικό νόημα.

Ιδιαίτερα αν ξεκινήσει με την ταραχώδη ιστορία των ειδικών μονάδων της αστυνομίας στις ΗΠΑ "που φτάνουν στο σημείο να τους ανήκει η πόλη" όπως γράφουν καθηγητές νομικής και εγκληματολογίας στο Conversation.

Όπως μπορεί να βοηθήσει και η επιστροφή νομοσχεδίου που είχε 'παγώσει' ο Μπάιντεν, στον πρώτο χρόνο της θητείας του.

Ο Τζο Μπάιντεν AP

Πρόκειται για το George Floyd Justice in Policing Act. Πρόκειται για εκτεταμένο νομοσχέδιο για την αστυνόμευση, που στοχεύει στη φυλετική προκατάληψη και τη χρήση βίας της αστυνομίας. Έχει το όνομα του ανθρώπου που δολοφονήθηκε από λευκό αστυνομικό, το 2020, με το θάνατο του να προκαλεί ένα τεράστιο κίνημα που απαιτεί από τότε μεταρρυθίσεις για την αστυνομία.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Κάμαλα Χάρις (ειρήσθω εν παρόδω, παρέστη στην κηδεία του Νίκολς, όπου ήταν και μέλη των οικογενειών του Τζορτζ Φλόιντ και της Μπριόνα Τέιλορ -οι οποίοι επίσης σκοτώθηκαν από αστυνομική βία) είναι μεταξύ αυτών που έχουν συντάξει το νομοσχέδιο, το οποίο παραμένει σε ένα συρτάρι για ενάμιση χρόνο, εξαιτίας κομματικών διαφορών.

Βλέπεις, οι ηγέτες των κομμάτων δεν κατάφεραν να συμβιβάσουν τις διαφορές τους, σχετικά με την αλλαγή της νομικής ασπίδας ευθύνης για μεμονωμένους αστυνομικούς (γνωστή ως ειδική ασυλία), ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση αγωγών εναντίον τους για αδικήματα.

Tην ίδια ώρα, δεν σταμάτησε μέρα να αυξάνεται η λίστα με τα θύματα της αστυνομικής βίας.

Πριν μια εβδομάδα, αστυνομικοί στην Καλιφόρνια σκότωσαν -με πυροβολισμό- άνθρωπο που ήταν σε αμαξίδιο (με ακρωτηριασμένα τα κάτω άκρα) και φέρεται "να αρνήθηκε να πετάξει το μαχαίρι που κρατούσε". Ο Άντονι Λοβ ήταν 36 χρόνων. Κατά τις αρχές, άφησε το αμαξίδιο, σύρθηκε έως έναν άνθρωπο, τον κάρφωσε στο στήθος και μετά επέστρεψε στο αμαξίδιο, επιχειρώντας να τραπεί σε φυγή. "Αγνόησε τις εντολές των αξιωματικών και απείλησε να ρίξει το μαχαίρι πάνω τους".

Ας δούμε το βίντεο που 'τράβηξε' περαστικός. Δεν περιλαμβάνει τον πυροβολισμό.

Η μονάδα που εξελίχθηκε σε “καταπιεστική δύναμη”

Σε ό,τι αφορά τους Νταντάριους Μπιν, Ντιμίτριους Χάλεϊ, Έμιτ Μάρτιν, Ντέσμοντ Μιλς και Τζάστιν Σμιθ αντιμετωπίζουν και κατηγορίες για πολλά κακουργήματα, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας δεύτερου βαθμού, της βαριάς επίθεσης, της επιβαρυντικής απαγωγής, της υπηρεσιακής ανάρμοστης συμπεριφοράς και της επίσημης καταδυνάστευσης. (Οι τέσσερις -πλην του Μπιν- είχαν δεχθεί επιπλήξεις ή αναστολή από την υπηρεσία "για αποτυχία να αναφέρουν ότι έκαναν χρήση του σώματος τους, παρέλειψαν να αναφέρουν φερόμενη ενδοοικογενειακή βία και ζημιές που προκάλεσαν στα αυτοκίνητα της υπηρεσίας.")

Μόνο η κατηγορία της δολοφονίας δεύτερου βαθμού μπορεί να τιμωρηθεί με έως και 60 χρόνια φυλάκισης και πρόστιμα έως 50.000 δολαρίων, ακόμα και αν ο κατηγορούμενος δεν έφερε το τελικό, θανατηφόρο, χτύπημα.

Η ειδική μονάδα Scorpion διαλύθηκε.

Η Street Crimes Operation to Restore Peace in Our Neighborhoods ήταν στο επίκεντρο της προσπάθειας των αρχών της πόλης και της αστυνομίας, να καταπολεμήσουν τα έντονα και επίμονα φαινόμενα βίας και εγκλήματος, σε μια εποχή που το ποσοστό δολοφονιών στο Μέμφις έχει ανέβει κατακόρυφα.

Το 2021, όταν άρχισε η δράση της Scorpion είχαν καταγραφεί περισσότερες από 300 δολοφονίες στην πόλη. Στη Νew York City που είναι 13 φορές μεγαλύτερη, ήταν περισσότερες από 500.

Η μονάδα αποτελούνταν από 40 αξιωματικούς που οδηγούσαν αυτοκίνητα χωρίς διακριτικά, σταματούσαν οδηγούς για ελέγχους, έκαναν εκατοντάδες συλλήψεις και κατέσχεσαν πολλά όπλα.

Λίγους μήνες μετά, τα μέλη της Scorpion είχαν χαρακτηριστεί ως “βίαιοι μπούληδες" και είχαν κατηγορηθεί πως περιφρονούν τις κοινότητες που καλούνταν να περιφρουρήσουν, με χρήση βαριών τακτικών και τιμωρητικής αστυνόμευσης ως απάντηση σε σχετικά ασήμαντα αδικήματα. Πολλοί χαρακτήρισαν τη μονάδα ως ‘καταπιεστική δύναμη’.

Από τα αριστερά, οι Νταντάριους Μπιν, Ντιμίτριους Χάλεϊ, Έμιτ Μάρτιν, Ντέσμοντ Μιλς και Τζάστιν Σμιθ, οι αστυνομικοί που κατηρούνται για ανθρωποκτονία -μεταξύ άλλων. AP

Στην έρευνα που έκανε το αστυνομικό τμήμα του Μέμφις, διαπιστώθηκε πως οι αστυνομικοί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία, χρησιμοποίησαν υπερβολική βία και δεν κατάφεραν να επέμβουν ή να παράσχουν βοήθεια.

Απολύθηκαν όλοι, ενώ ένας έκτος (Πρέστον Χέμπφιλ) τέθηκε σε αργία. Ήταν αυτός που φορούσε την κάμερα που κατέγραψε τα πάντα. Ακολούθως, οι αρχές πήραν το υλικό που είχαν καταγράψει και οι κάμερες της τροχαίας που υπήρχαν στην περιοχή.

Ο δικηγόρος των αστυνομικών είπε πως “κανείς δεν σκόπευε να σκοτώσει τον Νίκολς”, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι δεν ήταν αυτή η πραγματικότητα και την -πρώτη Αφροαμερικανή γυναίκα- αρχηγό της αστυνομίας του Μέμφις, Σερλίν Ντέιβις να λέει ότι “το συμβάν ήταν αποτρόπαιο, απερίσκεπτο και απάνθρωπο. Οι αστυνομικοί παίρνουν όρκο να κάνουν τα αντίθετα από όσα φαίνονται στο βίντεο”.

Δεν πρόκειται απλώς για μια επαγγελματική αποτυχία. Είναι αποτυχία της βασικής ανθρωπιάς προς ένα άλλο άτομο.

"Περιφρόνηση αστυνομικού", αυτή η μάστιγα

Το επιτελείο των New York Times ανέλυσε τα πλάνα του βίντεο του εγκλήματος και διαπίστωσε ότι οι αστυνομικοί “εξαπέλυσαν μπαράζ εντολών που ήταν παράλληλες, συγκεχυμένες, αντικρουόμενες και μερικές φορές ήταν αδύνατο να τις υπακούσει ο Νίκολς. Ακόμα και όταν κατάφερε να συμμορφωθεί, οι αστυνομικοί απάντησαν με κλιμακούμενη βία”.

Για παράδειγμα, ένας του ζητούσε να δείξει τα χέρια του, ενώ άλλοι τον κρατούσαν και του έλεγαν να πέσει στο έδαφος και να μείνει ξαπλωμένος σε αυτό.

Συνολικά, οι αστυνομικοί έδωσαν 71 εντολές σε 13 λεπτά.

Σημειώνεται πως από την εκπαίδευση της αστυνομίας, διευκρινίζεται πως ένας αξιωματικός εξ όσων είναι στη σκηνή "οφείλει να δίνει σαφείς και συγκεκριμένες εντολές, ενώ απαιτείται από τους άλλους να ανταποκρίνονται επαγγελματικά και αναλογικά σε κάθε αντιληπτή πράξη περιφρόνησης”.

Άνθρωποι διαδήλωσαν σε όλες τις πόλεις των ΗΠΑ, μετά το θάνατο του Τάιρ Νίκολς. AP

Στην ανασκόπηση που έκαναν οι Times φαίνεται πως δεν τηρήθηκε τίποτα. Αρχής γενομένης από τις εντολές, με τη λίστα να περιλαμβάνει και ότι οι παρόντες αστυνομικοί δεν επενέβησαν για να σταματήσουν την επιθετική χρήση βίας. Τουναντίον, πήραν μέρος σε αυτήν.

Σε ό,τι αφορά την ‘πράξη περιφρόνησης’ εγκληματολόγοι τόνισαν πως οι ενέργειες των αστυνομικών κατά του Νίκολς αποτελούν κραυγαλέο παράδειγμα“ενός μακροχρόνιου προβλήματος στην αστυνόμευση, στο οποίο οι αστυνομικοί τιμωρούν σωματικά τους πολίτες γιατί νιώθουν πως δεν τους σέβονται ή δεν τους ακούν -κάνουν λόγο για “περιφρόνηση του αστυνομικού”.

Αυτή η πρακτική ήταν διαδεδομένη το ‘80 και από ό,τι φαίνεται, δεν εμπόδισαν οι body cams την επιστροφή της.

Οι εντολές που ήταν φύσει αδύνατο να ακολουθήσει ο Νίκολς

Το βίντεο του εγκλήματος ξεκινάει με έναν αστυνομικό να οδηγεί μέχρι τη διασταύρωση, όπου δυο οχήματα της Scorpion είχαν μπλοκάρει το αυτοκίνητο του Νίκολς.

Ο αξιωματικός βγαίνει από το περιπολικό με παρατεταμένο το όπλο. Μαζί με άλλους δύο ορμούν στη θέση του οδηγού του σταματημένου οχήματος.

Ένας βγάζει τον Νίκολς και την ίδια στιγμή τρεις ουρλιάζουν “στο έδαφος” .

. Ο Νίκολς κάθεται στο έδαφος -όπως του υποδεικνύουν οι αστυνομικοί που είναι κοντά του-, την ώρα που οι άλλοι φωνάζουν “πέσε στο έδαφος. Θα σε χτυπήσω με το taser στον κ*&” .

. Kάπου εκεί γίνεται σαφές πως θέλουν να ξαπλώσει ο Νίκολς στο έδαφος.

Όταν το κάνει, δεν σταματά να δέχεται τη βία των αστυνομικών. Επιμένει πως δεν αποτελεί απειλή. Λέει “κάνετε πραγματικά πάρα πολλά αυτήν την στιγμή. Εγώ απλά προσπαθώ να πάω σπίτι” .

. Με τους αστυνομικούς να του καρφώνουν τα χέρια στο έδαφος, να του πιέζουν ένα taser στο πόδι και να ουρλιάζουν λεκτικές απειλές, ο Νίκολς αγανακτά και λέει “ είμαι στο έδαφος!” .

. Τότε ένας αξιωματικός του λέει “στο στομάχι σου” .

. Τρία δευτερόλεπτα αργότερα, άλλος ψεκάζει με σπρέι πιπεριού το πρόσωπο του Νίκολς, που προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει να σωθεί.

το πρόσωπο του Νίκολς, που προσπαθεί να σηκωθεί και να τρέξει να σωθεί. Τον πιάνουν κάποια μέτρα μακριά και απαιτούν να τους δώσει τα χέρια του (ένα σε κάθε αξιωματικό που είναι κοντά).

Δεν γίνεται ξεκάθαρο τι πρέπει να ακολουθήσει. Τότε ένας τρίτος αξιωματικός τον ψεκάζει ξανά με σπρέι πιπεριού, ενώ άλλοι τον χτυπούν με τις γροθιές τους στο πρόσωπο.

με σπρέι πιπεριού, ενώ άλλοι τον χτυπούν με τις γροθιές τους στο πρόσωπο. Εκείνος προσπαθεί να τραβήξει τα χέρια του για να προστατεύει το πρόσωπο του. Οι αστυνομικοί αντιδρούν με πιο δυνατά χτυπήματα και επιπλέον σπρέι πιπεριού .

. Όπως ο Νίκολς προσπαθεί να σκουπίσει το υγρό που του καίει τα μάτια, διαβεβαιώνει πως θα συμμορφωθεί.

Ένας αξιωματικός τον ακινητοποιεί και ένας άλλος απαιτεί να του δώσει τα χέρια του -που είναι ‘εγκλωβισμένα’.

Αδυνατώντας να καταλάβει τι πρέπει να κάνει, ακούει περισσότερες συγκεχυμένες εντολές και τελικά δέχεται χτυπήματα και σπρέι πιπεριού για άλλη μια φορά .

. Δύο αξιωματικοί στέκονται πάνω από τον Νίκολς, ο οποίος είναι ξαπλωμένος στο πλάι και τρίβει τα μάτια του -που έχουν γεμίσει πιπέρι.

Ένας αξιωματικός τον κλωτσάει στο πρόσωπο .

. Ενώ ο Νίκολς φαίνεται να ‘χει χάσει τις αισθήσεις του, οι αξιωματικοί τον αντιμετωπίζουν σαν να αντιστέκεται στις εντολές, φωνάζοντας “ξύπνα, διάολε” .

. Ο Νίκολς στριφογυρίζει στο έδαφος, βγάζοντας επιφωνήματα πόνου. Ακολουθεί χτύπημα με το taser , κλωτσιές στο κεφάλι, γροθιές , συν πολλά ψεκάσματα με το σπρέι πιπεριού .

, , συν . Ένας αστυνομικός φωνάζει “ξάπλωσε” .

. Ο Νίκολς ξαπλώνει και ένας αξιωματικός του περνά -χωρίς αντίσταση- χειροπέδες.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να δίνουν εντολές, όπως τον κρατούν περιορισμένο και τον χτυπούν -γεγονός που δεν του επιτρέπει να κάνει ό,τι του λένε.

Ένας χρησιμοποιεί το χέρι του Νίκολς (που φορά χειροπέδες), για να τραβήξει το σώμα του και από ξαπλωμένη θέση να πάει σε γονατιστή.

Τότε ένας άλλος τον χτυπά με ένα ρόπαλο τρεις φορές, όπως του φωνάζει “δώσε μας τα χέρια σου” , τα οποία κρατά ‘καρφωμένα’ στην πλάτη του άλλος αστυνομικός, ενώ άλλος αρχίζει να τον χτυπά στο πρόσωπο.

, τα οποία κρατά ‘καρφωμένα’ στην πλάτη του άλλος αστυνομικός, ενώ άλλος αρχίζει να τον χτυπά στο πρόσωπο. Ο Νίκολς επικαλείται τη μητέρα του, όπως συνεχίζονται τα χτυπήματα, έως ότου παραδίδεται.

Διακομίζεται σε κρίσιμη κατάσταση, στο νοσοκομείο όπου καταλήγει τρεις μέρες μετά “από εκτεταμένη αιμορραγία που προκλήθηκε από σφοδρό ξυλοδαρμό”.