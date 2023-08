Το video game που παίζουν μανιακά οι στρατιώτες στην Ουκρανία

Το World of Tanks, ένα από τα πιο δημοφιλή games σε κινητά, κάνει θραύση μεταξύ των Ουκρανών στρατιωτών. Και οι New York Times πήγαν να το επιβεβαιώσουν από κοντά. Στρατιώτες στην πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου έχουν ”πιαστεί” να παίζουν World of Tanks όπως και συνοριοφύλακες έχουν επίσης πιαστεί να παίζουν έξω από το Μπαχμούτ, εκεί όπου τον περασμένο Ιούνιο δόθηκε μία από τις πιο αιματηρές μάχες του πολέμου.

Αλλά κι ένας ήρωας πολέμου παραδέχτηκε ότι παίζει συχνά το παιχνίδι και εξηγούσε μάλιστα πόσο ενοχλήθηκε πρόσφατα όταν έχασε τους κωδικούς του και έπρεπε να ανοίξει καινούργιο λογαριασμό.

“Παίζω πού και πού, όταν έχω λίγο ελεύθερο χρόνο”, θα πει στους New York Times ο υπολοχαγός Ναζάρ Βερνίχορα, ο οποίος πέρυσι κέρδισε την προσοχή των Ουκρανών, όταν οδηγώντας ένα αληθινό τανκ κατέστρεψε τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού, καθώς κι ένα ρωσικό τανκ κατά τη διάρκεια μίας μάχης έξω από το Κίεβο.

Η χρησιμότητα ενός video game στον πόλεμο

Το δορυφορικό ίντερνετ που προσφέρει το Starlink είναι διαδεδομένο στα πεδία μάχης της Ουκρανίας και σχεδόν όλοι οι στρατιώτες έχουν από ένα smartphone. Και ο λόγος που παίζουν video games στα κινητά τους είναι προφανής. Ο πόλεμος πολλές φορές έχει μεγάλα κενά γεμάτα πλήξη οπότε γιατί να μην περνάνε τον χρόνο τους παίζοντας κανά παιχνίδι, όπως το World of Tanks;

Η ανάγκη να παίξει κανείς ένα βίαιο βιντεοπαιχνίδι κατά τη διάρκεια του πιο βάναυσου χερσαίου πολέμου στην Ευρώπη μετά από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να προκαλεί εντύπωση σε κάποιους, αλλά αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέσο με το οποίο οι στρατιώτες αντιμετωπίζουν την αιματοχυσία γύρω τους. Και αυτό το μέσο δεν είναι άλλο από την ψυχική αποσύνδεση.

Το παιχνίδι πολλών παικτών (multiplayer game), με τις δύο ομάδες από τανκς να καταστρέφουν η μία την άλλη σε ένα εικονικό πεδίο μάχης, είναι κι ένας απόκοσμος απόηχος του πραγματικού πολέμου που εκτυλίσσεται γύρω από τους στρατιώτες-παίκτες του.

Υπάρχουν δύο entries στο σύμπαν του World of Tanks που είναι διαθέσιμες στους παίκτες στην Ουκρανία: το World of Tanks και το World of Tanks Blitz. Είναι δύσκολο να πει κανείς με ακρίβεια πόσο δημοφιλές είναι το παιχνίδι στο πεδίο μάχης της Ουκρανίας και γενικά σε ολόκληρη τη χώρα, δεδομένων των διαφορετικών πλατφορμών που χρησιμοποιούνται για αυτά τα παιχνίδια -άλλοι τα παίζουν σε υπολογιστές και άλλοι σε Xbox, PlayStation, κλπ.

Γιατί όμως προτιμούν αυτό το παιχνίδι;

Ωστόσο, σε επισκέψεις που έχουν κάνει οι δημοσιογράφοι των New York Times στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας είδαν πολλούς στρατιώτες να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Και οι κουβέντες που έκαναν με Ουκρανούς στρατιώτες σχετικά με αυτό το χόμπι, τους έδωσαν διάφορες εξηγήσεις για τη δημοφιλία του παιχνιδιού.

Υπάρχουν όμως και οι στρατιώτες που δεν το πολυαγαπάνε. Στρατιώτες σε μια μονάδα drone, έξω από την ανατολική πόλη Σίβερσκ, αποδοκίμασαν την ιδέα να παίξουν ένα τόσο βίαιο παιχνίδι δεδομένων των περιστάσεων.

AP Photo/Libkos AP

"Γιατί να παίζουμε World of Tanks όταν αυτό είναι εδώ;", ρώτησε ένας στρατιώτης τον δημοσιογράφο των NYT που τον πλησίασε, αναφερόμενος στον πραγματικό πόλεμο. Αντίθετα, παίζουν FIFA, ίσως το πιο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι ποδοσφαίρου.

Ωστόσο, όπως είπαμε και προηγουμένως, πολλοί Ουκρανοί στρατιώτες φαίνεται να αισθάνονται διαφορετικά. Για παράδειγμα, ο Άντον, ένας διοικητής μιας ουκρανικής ομάδας αρμάτων μάχης που έχει οχυρωθεί έξω από την εμπόλεμη πόλη Αβντίβκα, έδειξε στον δημοσιογράφο πλάνα στον υπολογιστή του από μια πρόσφατη μάχη. Το αγαπημένο του κλιπ ήταν ένα ρωσικό τανκ που καταστράφηκε, το κύτος του ξέσπασε στις φλόγες και ο πυργίσκος εκτινάχθηκε στον αέρα.

Όταν έκλεισε το βίντεο, εκεί στη γωνία της οθόνης του υπήρχε το εικονίδιο του παιχνιδιού για το World of Tanks.

“Απλά λατρεύω το World of Tanks”, είπε ανασηκώνοντας τους ώμους.

Ο Σίλβερ, ένας Ουκρανός λοχίας σε μια μονάδα πυροβολικού κοντά στην ανατολική πόλη Σίβερσκ, γνωρίζει για τη δημοτικότητα του παιχνιδιού μεταξύ των στρατιωτών αλλά θεωρεί ότι είναι ένα χόμπι που είχε ξεκινήσει για πολλούς πριν από τον πόλεμο και απλώς συνεχίστηκε.

“Από την άλλη πλευρά, είναι κι ένα είδος εθισμού”, είπε στους NYT, καθώς γυρνούσε από ένα σημείο όπου ένα ρωσικό drone καμικάζι είχε σχεδόν καταστρέψει ένα από τα πυραυλοφόρα της ταξιαρχίας μερικές εβδομάδες νωρίτερα.

Η εταιρεία απ' τη Λευκορωσία

Η Wargaming Group, η εταιρεία που δημιούργησε το World of Tanks, έχει τους μισούς servers της στην περιοχή της Ρωσίας, ενώ οι υπόλοιποι εξαπλώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Κίνα.

Οι δύο κορυφαίοι παίκτες του World of Tanks στα e-sports games από το 2011 έως το 2021 ήταν ο Ρώσος Κίριλ Πονομάρεφ και ο Ουκρανός Ντμίτρο Φρίσμαν. Και οι δυο τους κάποτε άνηκαν στην ίδια ομάδα.

Belarus' Defense Ministry via AP AP

Το World of Tanks Blitz έπιασε το peak του στους χρήστες στα μέσα Δεκεμβρίου 2021, με περισσότερα από 50.000 άτομα να παίζουν ταυτόχρονα, σύμφωνα με το SteamDB. Μια εβδομάδα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε περίπου 31.000.

Ο Φρίσμαν, 27 ετών, ο οποίος τώρα διευθύνει ένα game club στο Χάρκοβο της Ουκρανίας, είπε ότι το παιχνίδι πιθανότατα έπεσε σε δημοτικότητα επειδή η Wargaming Group ήταν από τη Λευκορωσία και ως εκ τούτου ήταν μία φιλορωσική εταιρεία. Μετά την εισβολή, η Wargaming Group που βρίσκεται στην Κύπρο από το 2011, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα γραφεία της στο Μινσκ της Λευκορωσίας και θα μεταφέρει όλες τις δραστηριότητες στην Κύπρο και στη Ρωσία σε μια ξεχωριστή εταιρεία.

Σύντομα, ένα μεγάλο μέρος της πελατείας του Φρίσμαν ήταν οι τραυματισμένοι στρατιώτες που ανάρρωναν μακριά από το μέτωπο, παίζοντας βίαια games όπως το PUBG, το Counter-Strike και, φυσικά, το World of Tanks.

“Μού ήταν πραγματικά δύσκολο να καταλάβω γιατί έπαιζαν αυτά τα παιχνίδια αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι έτσι χαλάρωναν, παίζοντας με τους φίλους τους”.

Στην πρώτη γραμμή

Περίπου 190 χιλιόμετρα μακριά από αυτή τη λέσχη, έξω από την ανατολική πόλη του Μπαχμούτ, ο ήχος των ψηφιακών εκρήξεων ερχόταν πίσω από κάποια δέντρα. Εκεί, σκυμμένος ανάμεσα στα χαμόκλαδα, ήταν ο Χάνεϊ, ένας συνοριοφύλακας που έγινε στρατιώτης πεζικού, και ένας ακόμη συμπολεμιστής του. Και οι δύο έπαιζαν World of Tanks στα τηλέφωνά τους. Η μονάδα τους μόλις είχε τελειώσει την εκπαίδευση της.

Όταν οι δημοσιογράφοι των NYT τους πλησίασαν, ενήργησαν σαν δυο παιδιά που τους έπιασαν να κάνουν κάτι απαγορευμένο, αφήνοντας κάτω τα τηλέφωνά τους. “Ναι, μερικοί στρατιώτες παίζουν επίσης το World of Tanks ακόμα και στο μέτωπο”, είπαν.

Russian Defense Ministry Press Service via AP AP





Ερωτηθείς για τις ομοιότητες μεταξύ του πολέμου και του World of Tanks, ο Χάνεϊ είπε ότι και τα δύο βασίζονται στην ομαδική συνεργασία. Κι ένας ακόμη υπολοχαγός θα υπερθεματίσει και θα συμπληρώσει ότι με το παιχνίδι “αναπτύσσεις και τις πολεμικές τακτικές σου”.

Μεγάλο μέρος της στρατηγικής του World of Tanks βασίζεται στην οδήγηση ενός τανκ γύρω από πεδία μάχης. Οι παίκτες βασίζονται στο πόσο γρήγορα, δυνατά και καλά οπλισμένα είναι τα τανκς τους σε σύγκριση με άλλων παικτών και, όπως στις πραγματικές μάχες με τανκ, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το έδαφος για να καλύψουν και να προστατέψουν τα θωρακισμένα οχήματά τους.

Αλλά ακόμη και θιασώτες του παιχνιδιού, όπως ο Χάνεϊ, θα επισημάνουν ότι στην πραγματική ζωή -ειδικά στα χαρακώματα του ανατολικού μετώπου της Ουκρανίας- όλοι τους έχουν μια διαφορετική στρατηγική προτεραιότητα: την επιβίωση.

“Όσο πιο κοντά πλησιάζετε στο μέρος όπου γίνονται οι βομβαρδισμοί θα πει, ακόμα κι αν υπάρχει ίντερνετ, δεν θέλετε πραγματικά να παίξετε αυτό το παιχνίδι”.