3+1 προορισμοί στην Ιταλία για το καλοκαίρι

Αυτά συνήθως έχουν να κάνουν με το multitasking που απαιτεί η καθημερινότητα σου. Συν τα “έκανα τη σωστή επιλογή;” και το πού μπορεί να σε φτάσει μια παρόρμηση.

Δεν έχει γίνει τυχαία παγκόσμιο φαινόμενο η “κούραση των αποφάσεων” (decision fatigue). Την έχεις αν νιώθεις μεγαλύτερη ευερεθιστότητα με καταστάσεις που διαχειριζόσουν άνετα παλαιότερα, ενώ σε εκνευρίζουν έως και τα notifications του κινητού σου τηλεφώνου.

Όταν είμαστε καταβεβλημένοι είναι που εκτιμούμε περισσότερο από όλα την όποια χείρα βοηθείας μας προσφέρεται.

Ειδικά στο θέμα των διακοπών που είναι ένας από τους πέντε ύπουλους τρόπους που έχει να μας αγχώνει το καλοκαίρι

Σου έχω τη λύση.

Για την ακρίβεια, έχω τέσσερις προτάσεις που μπορούν να ικανοποιήσουν όλα τα γούστα. Δηλαδή, η Signature Travel https://signature.gr/ τις έχει κι εγώ υπερθεματίζω, αφού έχω ζήσει την εμπειρία (προ Covid-19 επισκεπτόμουν τη συγκεκριμένη χώρα δυο φορές το χρόνο). Έτσι, μπορώ να εγγυηθώ για το επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Ρώμη

Θα αρχίσω από την πόλη-μουσείο: τη Ρώμη.

Όσα ταξίδια και αν έχω κάνει, δεν έχω καταφέρει να βρω άλλη πόλη που να κατάφερα να τη δω όλη, περπατώντας. Και που να μη με νοιάζει αν χαθώ, αφού όπου κι αν ‘έβγαινα’ υπήρχε κάτι ενδιαφέρον να δω.

Σημείωσε και ότι δεν λατρεύω να περιμένω σε ουρές μουσείων.

Στη Ρώμη όλοι οι δρόμοι είναι σαν μουσεία, στα οποία δεν χρειάζεται να περιμένεις δευτερόλεπτο.

Τα αγάλματα είναι τόσο καλοδιατηρημένα και ‘ζωντανά’ που νιώθεις ότι θέλουν να σου μιλήσουν. Το vibe των Ρωμαίων είναι διάχυτο παντού και το “Αιώνια Πόλη” ίσως το πιο εύστοχο υποκοριστικό που έχει δοθεί ποτέ σε πόλη.

Για το φαγητό δεν θα πω κουβέντα, γιατί αν αρχίσω να μιλάω για αυτό δεν θα διαβάσεις κάτι άλλο.

Προτιμώ να σου πω ότι στην -προφανώς και περιπατητική- ξενάγηση θα ξεκινήσεις από το Κολοσσαίο, πριν περάσεις στις ρωμαϊκές αγορές και από εκεί στο σημερινό Δημαρχείο. Από εκεί θα αρχίσει η κατάβαση για την Piazza Venezia.

Θα πατήσεις στα σκαλοπάτια που σχεδίασε ο Μιχαήλ Άγγελος. Θα περάσεις από τη Fontana di Trevi, το Πάνθεον (ηλικίας 2000 ετών) και όλες τις άλλες ξακουστές πλατείες που θα σε κάνουν να νιώσεις τη μοναδικότητα της Ρώμης.

Προφανώς θα ‘χεις το χρόνο σου να απολαύσεις τις νοστιμιές που έχει να προσφέρει η ιταλική κουζίνα και να περπατήσεις σε κάποιους από τους ακριβότερους δρόμους της Ευρώπης. Σημειώνεις; Via Condotti, Via Sistina και Via del Babuino.

Η δεύτερη ημέρα του ταξιδιού έχει στο επίκεντρο το Βατικανό, που δεν είναι μόνο ό,τι έχεις δει στις ομιλίες του Ποντίφικα από το μπαλκόνι. Η ιστορία θα σου ‘μιλάει’ σε κάθε βήμα, μέσω των συλλογών ανεκτίμητων έργων τέχνης και γλυπτικής.

Ξεχωρίζει φυσικά, η Cappella Sistina. Θα νιώσεις ένα δέος, ακόμα και αν δεν πιστεύεις σε κάποια ανώτερη δύναμη. Σίγουρα πιστεύεις στον άνθρωπο που έφτιαξε όσα ασύλληπτα εκθέματα θα δεις. Προφανώς και θα περάσεις και από τη μεγαλύτερη εκκλησία του κόσμου, την Βασιλική του Αγίου Πέτρου. Για την ιστορία, είναι χτισμένη πάνω στον τάφο του Απόστολου Πέτρου. Το τέλος της ξενάγησης, μπορείς να ξεχυθείς και πάλι στους δρόμους της Ρώμης.

Θα τους απολαύσεις και την τρίτη ημέρα. Εκτός και αν προτιμάς να ακολουθήσεις την ολοήμερη εκδρομή στη Φλωρεντία. Θα σου προτείνω να το κάνεις. Όταν φτάσεις εκεί, θα καταλάβεις το λόγο. Άλλωστε, θα μπορείς να κάνεις ό,τι θες την 4η ημέρα. Την επομένη θα επιστρέψεις σπίτι σου. Δεδομένα θα έχεις αλλάξει παραστάσεις και θα έχεις ανανεωθεί.

Μην αγχώνεσαι για το πότε θα προλάβεις να κλείσεις. Η Signature Travel σου προσφέρει πολλές επιλογές, που φροντίζουν και την τσέπη σου -μαζί με τη ψυχική σου υγεία.

Βενετία

Η δεύτερη πιο δημοφιλής επιλογή σε παγκόσμιο επίπεδο, όταν αφορά την Ιταλία είναι η Βενετία

Ξεκάθαρα υπάρχουν πολλοί συγκεκριμένοι, καλοί, λόγοι. Θα στους πω, αφού πρώτα σου πω ότι αν επιλέξεις το ταξίδι που έχει ετοιμάσει η Signature Travel θα έχεις τη δυνατότητα να γνωρίσεις και τη Βερόνα. Γνωστή και ως “πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ”, αφού εκεί υπάρχει το ‘αρχοντικό των Καπουλέτων’ και φυσικά, το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Επίσης βρέχεται από νερό, του ποταμού Αδίγη. Επίσης έχει ρωμαϊκή αρένα και εντυπωσιακές πλατείες, όπως έχει και άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια. Θα τα δεις όλα και μετά θα πας για ύπνο, ώστε να αναχωρήσεις την επομένη για τη Βενετία.

Η εκ των πόλεων που είναι στη λίστα αυτών που θα εξαφανιστούν από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας (λόγω της κλιματικής κρίσης) είναι χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου γέφυρες. Ναι, έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO. Τα αξιοθέατα είναι πολλά και είναι παντού. Θα τα απολαύσεις όλα.

Την 3η ημέρα θα μπεις σε βαπορέτο για να πας στο γραφικό ψαροχώρι Μπουράνο, με τα βαμμένα με έντονα χρώματα, σπίτια. Από εκεί θα περάσεις στο Μουράνο, συστάδα νησίδων που τις χωρίζουν στενά κανάλια και τις ενώνουν γέφυρες. Σωστά θυμάσαι: εκεί φτιάχνονται τα Μουράνο.

Θα δεις και πώς στην επίσκεψη σε εργαστήριο. Πριν την πτήση της επιστροφής, θα καθίσεις στις όχθες της λίμνης Garda, στης οποίας τα νερά καθρεπτίζονται οι πλαγιές των Αλπικών βουνών. Δεν ξέρω αν έχεις στο μυαλό σου κάποια καλύτερη εμπειρία για το αντίο, από τη βαρκάδα που θα κάνεις.

Σιένα

Αν σου αρέσει το κρασί και νιώθεις πως αναζωογονείσαι όταν το μάτι σου δεν σταματά πουθενά (βλέπει τεράστιες εκτάσεις και ουρανό) και ζεις την απόλυτη ηρεμία, ο προορισμός σου είναι η Σιένα.

Έχω περάσει 15 ημέρες από τη ζωή μου σε αυτήν τη μεσαιωνική πόλη, με τα γραφικά καλντερίμια, τα απαράμιλλα αρχοντικά και τις ήσυχες πλατείες. Δεν έχω πάει στο Φεστιβάλ Κρασιού που μπορείς να πας εσύ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Παρεμπιπτόντως, στο ‘πακέτο’ υπάρχει εκδρομή στη Ρώμη, τη Φλωρεντία και την Μπολόνια.

Για να μη σε μπερδέψω, καλύτερα να τα ‘πιάσω’ από την αρχή. Θα προσγειωθείς στη Ρώμη, όπου φυσικά και θα δεις όσα την καθιστούν μοναδική στο είδος της, πριν κινήσεις για τη Σιένα. Εκεί θα ξημερωθείς τη δεύτερη ημέρα, θα απολαύσεις το πρωινό σου και θα κάνεις μια βόλτα στις 17 γειτονιές (contrada), με την κάθε μία να έχει πάρει το όνομα ενός ζώου ή ενός αντικειμένου. Το απόγευμα θα αναχωρήσεις για το φεστιβάλ κρασιού Greve in Chianti, όπου θα μπορείς να γευτείς επιλεγμένα κρασιά της Τοσκάνης και να διασκεδάσεις, υπό τον ήχο της ιταλικής μουσικής.

Την τρίτη ημέρα θα πας στη Φλωρεντία -μην άγχεσαι, είναι δίπλα- για να περπατήσεις και στα δικά της γραφικά σοκάκια, όπως βλέπεις όλα τα αξιοθέατα που έχει να προσφέρει στην ιστορία της Γης. Στον ελεύθερο σου χρόνο θα έχεις τη δυνατότητα να διαπιστώσεις για ποιο λόγο φημίζεται η αγορά της πόλης ή να δεις κάποιες από τις πιο αξιόλογες συλλογές αναγεννησιακής τέχνης. Δηλαδή, πράγματα που εμπνεύστηκαν και έδωσαν στον πλανήτη -μεταξύ άλλων- ο Ελ Γκρέκο, ο Λεονάρντο Ντα Βίντσι, ο Τιτσιάνο, ο Μιχαήλ Άγγελος, ο Ρέμπραντ και ο Γκόγια. Ό,τι και αν κάνεις, σίγουρα δεν θα βαρεθείς.

Το αυτό σου υπόσχομαι και για την 4η ημέρα και την επίσκεψη στην Μπολόνια. Επειδή δεν θέλω να σε κουράζω, θα σου πω πως επίσης όπου και αν περπατήσεις σε αυτήν την πόλη, θα βρεις πράγματα στα οποία θα ‘κολλήσει’ το βλέμμα σου. Ναι, έχει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της πόλης, όπως κι έχει ένα άκρως ξεχωριστό κέντρο (με δυο πύργους), με τη μακρύτερη στοά στον κόσμο (η San Luca έχει 666 καμάρες και εκτείνεται σε 3.7 χιλιόμετρα) όπου θα φας κάποια από τα πιο απολαυστικά πράγματα που έχεις φάει στη ζωή σου. Άφησε τη μύτη σου να σε οδηγήσει.

Με τις καλύτερες των εντυπώσεων, θα επιστρέψεις το άλλο πρωί στην Ελλάδα.

Η επόμενη πρόταση μου αφορά την μόνη πόλη της Ιταλίας που έχω επισκεφτεί και τόλμησα να βγω από το κατάλυμα μου ένα πρωί για να κατέβω κάπου στις 100 σκάλες και να αγοράσω έναν καφέ, με το παντελόνι της πιτζάμας μου.

Νάπολι

Η Νάπολι δεν κρίνει και δέχεται ανά πάσα στιγμή να κριθεί, αφού ξέρει πως δεν υπάρχει περίπτωση να μη σου αρέσουν όσα έχει να σου προσφέρει.

Το μεγαλύτερο λιμάνι της Νότιας Ιταλίας και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας -ακολουθεί τη Ρώμη και το Μιλάνο- δεν υπολείπεται σε τίποτα του ανταγωνισμού (από τον πλούσιο βορρά) και είναι περισσότερο οικεία στους Έλληνες -λόγω της ατμόσφαιρας που δημιουργούν οι κάτοικοι της.

Στην πόλη όπου ανακαλύφθηκε η πίτσα (αν φας τηγανητή -η οποία επίσης, ανακαλύφθηκε από τους Ναπολιτάνους, ως εύγευστη χρήση φαγητού που έχει περισσέψει-, δεν θα ξαναφάς ψητή ποτέ στη ζωή σου), υπάρχει το μεγαλύτερο ιστορικό κέντρο της Ευρώπης που έχει ανακηρυχτεί σε Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την UNESCO.

Η ιστορία της είναι ζωντανή παντού. Όπως είναι ζωντανός παντού και ο Ντιέγκο Μαραντόνα.

Στους δρόμους της Νάπολι θα δεις κάποια από τα μεγαλύτερα γκραφίτι που έχεις συναντήσει ποτέ.

Η δεύτερη ημέρα του ταξιδιού έχει κρουαζιέρα. Ετοιμάσου για το Ποζιτάνο, γνωστό ως “οικισμός βεράντα στο απέραντο γαλάζιο” και το Αμάλφι. Βάζω στοίχημα ότι θα σου κοπεί η ανάσα, μόλις το δεις μπροστά σου -χτισμένο στο μυχό του ομώνυμου κόλπου. Όταν το περπατήσεις, θα μαγευτείς περαιτέρω.

Μετά θα γυρίσεις στη Νάπολι για να κοιμηθείς. Την επομένη θα ζήσεις την εμπειρία της επιβίβασης σε ταχύπλοο και θα πας στο Κάπρι και το Σορέντο που ‘δίνει’ εικόνα στον Βεζούβιο και το Κάπρι. Θα βρεις μπροστά σου ρωμαϊκές επαύλεις, αγάλματα, λουτρά, εκκλησίες, και κρεμαστές σκάλες που καταλήγουν στη θάλασσα. Και όλα αυτά είναι μέσα σε βλάστηση που παραπέμπει σε άλλες εποχές.

Η εμπειρία της επίσκεψης στην ιστορία θα ‘κλείσει’ την τέταρτη ημέρα με επίσκεψη στην Πομπηία και όσα θάφτηκαν κάτω από τη λάβα και τη στάχτη του Βεζούβιου, την Πόρτα Μαρίνα -αρχαία αγορά-, τους ναούς του Δία και του Απόλλωνα και πολυτελείς επαύλεις με περίφημες τοιχογραφίες του 1ου αιώνα προ Χριστού. Στην επιστροφή στο ξενοδοχείο, θα μαζέψεις τα πράγματα σου και θα αναχωρήσεις για τη Ρώμη, την οποία θα εξερευνήσεις την πέμπτη και την 6η ημέρα.