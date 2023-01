Η Ελλάδα αποκτά τον πρώτο αυτόνομο τουριστικό προορισμό πολυτελείας

Η Costa Navarino στη Μεσσηνία είναι αυτή τη στιγμή ο πρώτος πλήρης τουριστικός προορισμός πολυτελείας στη χώρα μας και ένας από τους πλέον σημαντικούς στη Μεσόγειο, ένα οραματικό έργο, που συνεχίζει να εξελίσσεται.

Η πρώτη ολοκληρωμένη σύνθετη τουριστική επένδυση της Ελλάδας, η οποία έβαλε ουσιαστικά και για τα καλά στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη την Πελοπόννησο, υποδέχεται το 2023 με νέες σημαντικές προσθήκες. Αυτές ακριβώς οι υποδομές που θα εγκαινιαστούν φέτος, «συμπληρώνουν το παζλ» ώστε η Costa Navarino γίνεται προορισμός και στέκεται αντάξια και ανταγωνιστικά απέναντι σε αντίστοιχες επενδύσεις στην περιοχή της Μεσογείου και του κόσμου.

ADVERTISING

Πολυτελή ξενοδοχεία, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσίων σπορ, ευεξίας, κατοικίες, βίλες, εμπορικό κέντρο και δεκάδες σημεία εστίασης, συνιστούν έναν πλήρη, σύγχρονο παράδεισο διακοπών, που ακολουθεί -και ακολουθούσε πριν γίνει της μόδας- τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Φέτος συμπληρώνονται 13 χρόνια από το άνοιγμα του πρώτου ξενοδοχείου στην CostaNavarino, με τον αείμνηστο καπετάνιο Βασίλη Κωνσταντακόπουλο, να εκφράζει την επιθυμία του, η γενέτειρα του η Μεσσηνία, να καθιερωθεί ως ένας από τους πιο ποιοτικούς τουριστικούς προορισμούς στη Μεσόγειο. Σήμερα ο συνεχιστής του, ο γιος του Αχιλλέας, το κατάφερε.

Στον προορισμό έχουν επενδυθεί μέχρι στιγμής περίπου 850 εκατ. ευρώ, ενώ έπεται και περεταίρω ανάπτυξη του Navarino Hills τα επόμενα χρόνια, με ξενοδοχεία και κατοικίες που θα χαρακτηρίζονται από ήπια δόμηση και με έμφαση στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στο στάδιο των δανειοδοτήσεων βρίσκεται και η περιοχή του Navarino Blue.

Τα νέα και για φέτος είναι μεγάλα. Μετά το άνοιγμα του λαμπερού ξενοδοχείου W, του πολυτελούς σήματος της Marriott τον Αύγουστο που μας πέρασε, το ερχόμενο καλοκαίρι, πρόκειται να ανοίξει το πρώτο Mandarin Oriental στην Ελλάδα, μια ακόμη ηχηρή άφιξη ενός από τα κορυφαία διεθνώς brand φιλοξενίας, στην περιοχή NavarinoBay.

Τι ανοίγει το 2023 στην CostaNavarino

Το νέο παραθαλάσσιο υπερπολυτελές θέρετρο Mandarin Oriental, θα περιλαμβάνει 99 δωμάτια, μεταξύ των οποίων 48 υπόσκαφες βίλες με ιδιωτική πισίνα, μεγάλες βεράντες με απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα, καθώς και πέντε εστιατόρια και μπαρ. Θα διαθέτει ακόμη υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις spa και γυμναστηρίου έκτασης 1.500 τ.μ., ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο του spa θα αποτελεί η πισίνα 25μ. που εκτείνεται σε ανοικτό και κλειστό χώρο. Ο σχεδιασμός του ακολουθεί τις αρχές αειφόρου ανάπτυξης του προορισμού, με φυτεμένες στέγες που εναρμονίζονται πλήρως με τη φυσική τοπογραφία της περιοχής.

Στο ξενοδοχείο W, που φέτος θα ανοίξει στις 5 Απριλίου, ολοκληρώθηκαν και θα λειτουργήσουν νέες σουίτες και βίλες 2 και 3 υπνοδωματίων αντίστοιχα, με ιδιωτικές πισίνες, καθώς και ένας νέος χώρος εκδηλώσεων. Φέτος επίσης από τον Απρίλιο, θα λειτουργήσουν και η Navarino Agora αλλά και το νέο WatersportsHub.

Η Navarino Agora που βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές Navarino Waterfront και Navarino Bay, θα είναι μια νέα, σύγχρονη προσέγγιση της υπαίθριας αγοράς που θα ενισχύσει την εμπειρία των επισκεπτών, των ιδιοκτητών κατοικιών αλλά του ευρύτερου κοινού (θα έχουν πρόσβαση σε αυτό και οι ντόπιοι και οι επισκέπτες της περιοχής), με επιλεγμένα καταστήματα, χώρους εστίασης καιstreet food, υπαίθριο σινεμά, καθώς κι ένα μεγάλο πρόγραμμα εκδηλώσεων που θα προβάλουν και θα αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τις παραδόσεις της περιοχής.

Το νέο Watersports Hub στην περιοχή Navarino Waterfront θα προσφέρει πλήθος θαλάσσιων σπορ όπως windsurf, waterski, καγιάκ και SUP, ενώ θα διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και τη δυνατότητα μαθημάτων από έμπειρους προπονητές.

Πάνω από 40 σημεία εστίασης

Πάνω από 15 νέες προτάσεις εστίασης, θα ενισχύσουν σημαντικά τη γαστρονομική εμπειρία στην Costa Navarino, οι οποίες θα ξεπεράσουν συνολικά τις 40. Ανάμεσα τους εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας, διεθνείς κουζίνες, ελληνική γαστρονομία, αλλά και πολλά καφέ και μπαρ.

Ξεπούλησαν οι κατοικίες, ετοιμάζονται νέες

Στο Navarino Dunes, στην γειτονιά της RollingGreens, οι κατοικίες πωλήθηκαν μέσα σε έναν μόλις χρόνο από το λανσάρισμά τους το 2020 και φέτος πρόκειται να υποδεχθούν τους πρώτους ιδιόκτητες. Στις γειτονιές Sea Dunes και Olive Grove συνεχίζονται οι αφίξεις νέων ιδιοκτητών.

Τα Costa NavarinoResidences θα παρουσιάσουν μέσα στη χρονιά τη νέα οικιστική πρόταση Valley Greens, στην περιοχή Navarino Dunes, που περιλαμβάνει βίλες 2 έως και 4 υπνοδωματίων με πισίνα, ενώ θα αναπτυχθεί με τη λογική «turnkey» (έτοιμες κατοικίες με το κλειδί στο χέρι). Η νέα γειτονιά βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία με θέα τους ελαιώνες και την πλούσια Μεσσηνιακή βλάστηση αλλά και το Ιόνιο Πέλαγος.

Σε πλήρη λειτουργία τα 4 γήπεδα γκολφ

Τα τέσσερα γήπεδα 18 οπών της CostaNavarino θα ανοίξουν φέτος στις 20 Φεβρουαρίου. Σημειώνεται ότι η Costa Navarino έχει βραβευτεί ως ο «Καλύτερος Ανερχόμενος Προορισμός Γκολφ» παγκοσμίως (WorldGolf Awards 2022). Το International Olympic Academy Golf Course και το γειτονικό Hills Course ξεκίνησαν επίσημα τη λειτουργία τους το 2022, συμπληρώνοντας την εμπειρία γκολφ του προορισμού που προσφέρουν τα γήπεδα The Dunes Course και The Bay Course.

Νέα αεροπορική σύνδεση Αθήνας - Καλαμάτας

Οι νέες πτήσεις της Olympic Air που ξεκινούν στις 19 Μαΐου, προσφέρουν ακόμη πιο γρήγορη κι εύκολη πρόσβαση στην Costa Navarino, δίνοντας τη δυνατότητα για πολλαπλές συνδέσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μέσω του δικτύου της AegeanAirlines και της StarAlliance. Επιπλέον νέες εβδομαδιαίες πτήσεις της Aegean Airlines από τις 15 Μαΐου θα συνδέουν την Καλαμάτα με το Τελ Αβίβ, καθώς επίσης εβδομαδιαίες πτήσεις της Volotea από την Νάντη θα ξεκινήσουν από τις 30 Μαΐου.

Μέσα στο Φεβρουάριο ανοίγει το συγκρότημα

Η φετινή σεζόν ξεκινά στην Costa Navarino με το άνοιγμα του ξενοδοχείου The Westin Resort στις 19 Φεβρουαρίου. Σε έναν ιδανικό προορισμό για οικογένειες και για αθλητικές εξορμήσεις, το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας θα υποδεχθεί τους πρώτους ταξιδιώτες της σεζόν, με δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα έθιμα και στις παραδόσεις της περιοχής.

Η λειτουργία των τεσσάρων γηπέδων γκολφ ξεκινά στις 20 Φεβρουαρίου, ενώ από τον Μάρτιο, το Mouratoglou Tennis Center θα καλωσορίσει παίκτες όλων των επιπέδων, σε 16 σύγχρονα γήπεδα. Το W Costa Navariono θα ανοίξει στις 5 Απριλίου, και στις 13 Απριλίου ξεκινά τη λειτουργία του και το πολυτελές The Romanos a Luxury Collection.

Ακολουθήστε το News247.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις