Βίλες και branded κατοικίες βγάζουν εκτός μόδας τα ξενοδοχεία

Βίλες που κοστίζουν πολλές χιλιάδες ευρώ τη βραδιά ενοικιάζει στη χώρα μας η μεγαλύτερη ξενοδοχειακή αλυσίδα του κόσμου Marriott International, μάλιστα πρόκειται για τις ακριβότερες κατοικίες που έχει στο χαρτοφυλάκιο της στη Νότια Ευρώπη. Η ζήτηση είναι μεγάλη σε όλο τον κόσμο τόσο για βίλες όσο και για branded κατοικίες, που φαίνεται να μπαίνουν δυναμικά στο τοπίο και στη χώρα μας.

Σε πρόσφατη διαφήμιση του προγράμματος της Homes & Villas by Marriott Bonvoy, η αμερικανική αλυσίδα προβάλει 10 βίλες στη Σαντορίνη και 30 στην Κρήτη, με δύο από αυτές να ενοικιάζονται έναντι 14.400 ευρώ και 11.522 ευρώ τη βραδιά σε Σαντορίνη και Λασίθι αντίστοιχα. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι τιμές αυτές αφορούν μόνο στη διαμονή, δεν περιλαμβάνουν δηλαδή υπηρεσίες καθαριότητας, προσωπικό, φαγητό, κ.α. τα οποία χρεώνονται έξτρα εφόσον ζητηθούν.

Η βίλα της Σαντορίνης, που είναι και η ακριβότερη ανάμεσα σε όλες που διαφημίζει η Marriott σε Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία, έχει 8 υπνοδωμάτια και μπορεί να φιλοξενήσει έως 16 άτομα. Κάποιες από αυτές τις βίλες ανήκουν σε μεγάλα και πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα και πωλούνται ως αυτόνομα καταλύματα. Υπάρχουν όμως και ιδιαίτερα οικονομικές λύσεις, καθώς στον κατάλογο της αλυσίδας περιλαμβάνονται ακόμη βίλες του ενός ή περισσότερων υπνοδωματίων που βρίσκονται στην Κρήτη, με τις τιμές τους να ξεκινούν από 53 ευρώ τη βραδιά.

Τι συμβαίνει με τις βίλες

Η συζήτηση για τις τουριστικές βίλες έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό, με την πανδημία να εκτοξεύει τη δημοτικότητα και τη ζήτηση τους, καθώς θεωρούνται ιδανικά σημεία διαμονής. Η άνεση χώρου, οι συμπληρωματικές υποδομές και βέβαια η ιδιωτικότητα που προσφέρουν, οδηγούν πολλούς ταξιδιώτες στο να τις επιλέξουν αντί των ξενοδοχείων. Οι μεγαλύτερες ξενοδοχειακές αλυσίδες του κόσμου, προσθέτουν στο χαρτοφυλάκιο τους βίλες, δίδοντας ένα ακόμη διαφορετικό προϊόν διαμονής στα εκατομμύρια των μελών των προγραμμάτων πιστότητας τους. Οι βίλες αυτές είτε ανήκουν σε ανεξάρτητους ιδιοκτήτες, είτε είναι μέρος κάποιου τουριστικού συγκροτήματος.

Οι branded κατοικίες και βίλες κερδίζουν έδαφος

Στη χώρα μας έχουν ανακοινωθεί ότι κατασκευάζονται ή είναι στα σχέδια εκατοντάδες branded κατοικίες και βίλες, που θα βρίσκονται δίπλα ή μέσα σε πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το νέο «μεταμορφωμένο» Hilton της Αθήνας, που όταν θα ανοίξει θα διαθέτει 25 κατοικίες με το brand Waldorf Astoria Residences, καθώς και στις 25 Conrad Residences. Πληροφορίες λένε ότι είδη έχουν πωληθεί σε τιμές που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν την επιλογή και να μένουν, αλλά και να τις διαθέτουν προς εκμετάλλευση.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, Στην Αιτωλοακαρνανία στο συγκρότημα Banyan Tree που θα δημιουργηθεί από τη Varko, εκτός από το ξενοδοχείο θα γίνουν 116 πολυτελείς βίλες και 45 branded κατοικίες. Η μεγάλη επένδυση της Mirum Hellas στην Ελούντα της Κρήτης περιλαμβάνει ξενοδοχεία, βίλες και κατοικίες που θα λειτουργούν κάτω από το brand «1 Hotels».

Το One & Only Aesthesis που θα ανοίξει τον Οκτώβριο στη Γλυφάδα θα διαθέτει επίσης ιδιωτικές βίλες, ενώ στο One & Only Kea στο νησί της Τζιας πωλούνται ήδη οι πολυτελής βίλες που βρίσκονται γύρω από αυτό.

Βγαίνουν από τη μόδα τα ξενοδοχεία;

Ήδη στο Ντουμπάι συζητείται έντονα το κατά πόσο οι βίλες και οι branded κατοικίες εκτοπίζουν τα ξενοδοχεία, βγάζοντας τα από τη μόδα. Καθώς το χλιδάτο Εμιράτο ξεπερνά σήμερα τα 800 ξενοδοχεία, φαίνεται ότι οι branded κατοικίες είναι η επόμενη μεγάλη ευκαιρία για τους επενδυτές. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά, φτάνει να πούμε ότι ένα ρετιρέ με την επωνυμία Baccarat κόστισε τον αγοραστή του 55 εκατ. δολάρια και το αγόρασε από φωτορεαλιστικές φωτογραφίες, αφού η κατασκευή του θα ολοκληρωθεί σε τρία χρόνια.

Τον προηγούμενο μήνα, ο ξενοδοχειακός όμιλος Jumeirah έγινε πρωτοσέλιδο για την πώληση ενός ρετιρέ 114 εκατ. δολαρίων στο ξενοδοχείο Jumeirah Marsa Al Arab. Στο Bulgari που λειτουργεί από τη Marriott, οι κατοικίες του είναι τόσο δημοφιλείς, που ένας δεύτερος, ουρανοξύστης εξ ολοκλήρου με κατοικίες χτίζεται δίπλα.

Σύμφωνα με την Savills International Development Consultancy, ο branded τομέας κατοικιών παγκοσμίως έχει αυξηθεί 150% την τελευταία δεκαετία, δημιουργώντας περισσότερες από 100.000 μονάδες σε 640 έργα σε όλο τον κόσμο, με προσδοκία να ξεπεράσουν τα 1.100 έργα μέχρι το 2027, διπλασιάζοντας σχεδόν τα τρέχοντα επίπεδα προσφοράς.

